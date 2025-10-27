نمایشگاه روغن و روانکار، سیالات صنعتی و فناوری افزودنیها

نمایشگاه روغن و روانکار، سیالات صنعتی و فناوری افزودنی‌ها که با عنوان بین‌المللی لوبریتک (LubriTech Expo) شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تخصصی کشور در حوزه صنایع روانکار، روغن موتور و سیالات صنعتی است. این نمایشگاه با هدف معرفی آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی در زمینه تولید و بهبود عملکرد روانکارها برگزار می‌شود و بستری برای تعامل میان متخصصان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حوزه انرژی و شیمی فراهم می‌کند. لوبریتک درواقع نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت روانکار در منطقه است که به‌صورت جامع به زنجیره کامل تولید و فناوری‌های مرتبط با روغن و روانکار می‌پردازد.

در ادامه این مقاله، جزئیات دقیق برگزاری نمایشگاه شامل زمان و مکان، اهداف برگزاری، بخش‌های تخصصی، گروه‌های کالایی و چشم‌انداز صنعت روانکار و روغن موتور در ایران و منطقه را بررسی می‌کنیم. اگر به تحولات صنعتی، روندهای صادراتی و نوآوری‌های فناورانه در حوزه روانکار علاقه‌مندید، این گزارش را تا انتها دنبال کنید

مان و مکان برگزاری

این رویداد با عنوان کامل «نمایشگاه بین‌المللی روغن و روانکار، سیالات صنعتی و فناوری افزودنی‌ها» از ۲۳ تا ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود. برگزاری این نمایشگاه هم‌زمان با نهمین دوره نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته انجام خواهد شد که این همزمانی فرصت همکاری میان دو بخش کلیدی، یعنی صنعت حمل‌ونقل و زنجیره تأمین روانکارها را فراهم می‌سازد. در کنار شرکت‌های داخلی، تعدادی از برندهای معتبر خارجی نیز حضور خواهند داشت تا جدیدترین فناوری‌های خود را در زمینه تولید روغن موتور، روانکارهای صنعتی و افزودنی‌های شیمیایی معرفی کنند.

اهداف برگزاری و اهمیت نمایشگاه

نمایشگاه روغن و روانکار، سیالات صنعتی و فناوری افزودنی‌ها LubriTech Expo اهداف متعددی را دنبال می‌کند که در سه محور کلیدی خلاصه می‌شود: توسعه اقتصادی، تعاملات صنعتی و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره جهانی روانکارها.

۱. توسعه اقتصادی و صادرات غیرنفتی

ایران با برخورداری از منابع عظیم نفتی و پتروشیمیایی، ظرفیت بالایی در تولید روغن‌های پایه و محصولات مشتق از آن دارد. برگزاری نمایشگاه روغن موتور و روانکارهای صنعتی فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه فرآورده‌های نفتی محسوب می‌شود.

این رویداد با هدف گسترش صادرات غیرنفتی، تبادل دانش فنی و توسعه بازارهای منطقه‌ای برگزار می‌شود و می‌تواند نقشی مستقیم در تحقق راهبردهای کلان اقتصادی کشور داشته باشد.

۲. ارتقای تعاملات حرفه‌ای

یکی دیگر از اهداف این نمایشگاه، تبادل تجربه و فناوری میان فعالان صنعت روانکار است. کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های علمی و جلسات B2B در حاشیه رویداد برگزار می‌شود تا زمینه‌ی ارتباط میان تولیدکنندگان، پژوهشگران و واردکنندگان فراهم گردد. این تعاملات موجب ارتقای کیفیت محصولات داخلی، بومی‌سازی فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری در صنایع وابسته خواهد شد.

۳. نقش ژئوپلیتیک ایران در صنعت روانکار

موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، دسترسی به منابع انرژی و نیروی انسانی متخصص، شرایطی فراهم کرده تا کشور بتواند در زنجیره ارزش صنعت روانکار و روغن موتور نقش محوری ایفا کند. ایران از معدود کشورهایی است که قادر است کل فرآیند از تولید مواد پایه تا تولید روانکارهای تخصصی را در داخل انجام دهد و این مزیت، جایگاه کشور را در بازار منطقه‌ای تثبیت خواهد کرد.

گروه‌های کالایی و محورهای تخصصی

این نمایشگاه بعنوان رویداد تخصصی صنعت روانکار طیف گسترده‌ای از محصولات و فناوری‌ها را پوشش می‌دهد و تلاش دارد تصویری جامع از توانمندی صنعت روانکار ایران ارائه کند.

۱. روغن‌ها و روانکارها

در این بخش، شرکت‌ها آخرین محصولات خود در زمینه روغن موتور، روغن دنده، گریس‌ها و روانکارهای صنعتی را معرفی می‌کنند. این بخش از پرمخاطب‌ترین قسمت‌های نمایشگاه است و شامل تولیدات مرتبط با خودروسازی، صنایع فولاد، ماشین‌آلات راهسازی و پالایشگاه‌ها می‌شود.

۲. مواد اولیه و افزودنی‌ها

افزودنی‌ها نقش حیاتی در عملکرد نهایی روانکارها دارند. ازاین‌رو، بخشی از نمایشگاه به مواد اولیه، روغن‌های پایه و افزودنی‌های شیمیایی تخصصی اختصاص یافته است. این حوزه برای پژوهشگران و متخصصان شیمی صنعتی جذابیت ویژه‌ای دارد.

۳. سیالات صنعتی و ماشین‌کاری

سیالات صنعتی، خنک‌کننده‌ها و روغن‌های ماشین‌کاری نیز در این نمایشگاه معرفی می‌شوند. این محصولات نقش مهمی در عملکرد تجهیزات صنعتی دارند و از شاخص‌های مدرن بودن یک سیستم تولید محسوب می‌شوند.

۴. تجهیزات تولید، پالایش و تصفیه

در بخش تجهیزات، شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات تولید و پالایش روانکارها حضور دارند. از دستگاه‌های سانتریفیوژ صنعتی گرفته تا سیستم‌های بازیافت روغن و فیلترهای صنعتی، همه در معرض دید بازدیدکنندگان تخصصی قرار می‌گیرند.

۵. کنترل کیفیت و خدمات مهندسی

در این بخش، تجهیزات آزمایشگاهی و سیستم‌های کنترل کیفیت روغن‌ها و روانکارها ارائه می‌شود. خدمات مهندسی، مشاوره فنی و نرم‌افزارهای مدیریت تولید نیز جزو گروه‌های جانبی نمایشگاه هستند.

چشم‌انداز بازار روانکار و روغن در ایران و منطقه

طبق آمارهای بین‌المللی، حجم بازار روانکارهای خاورمیانه تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳.۳۱ میلیارد لیتر برآورد شده است. ایران نیز با نرخ رشد سالانه ۳.۴ درصد در روانکارهای صنعتی و ۲.۳ درصد در روغن‌های خودرویی یکی از بازارهای رو‌به‌رشد منطقه محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ حجم بازار روانکارهای خودرویی در ایران به بیش از ۶۴۳ میلیون لیتر برسد. این ارقام نشان می‌دهد صنعت روانکار و روغن موتور در کشور نه‌تنها از پایداری اقتصادی برخوردار است، بلکه ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری دارد. از سوی دیگر، افزایش تولید خودروهای داخلی، گسترش صنایع معدنی و فولادی، و نیاز به ماشین‌آلات پیشرفته در پروژه‌های عمرانی، تقاضا برای روانکارهای صنعتی و سیالات تخصصی را بیش از پیش افزایش خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود با حمایت از تولیدکنندگان داخلی و توسعه فناوری‌های افزودنی، ایران بتواند در آینده‌ای نزدیک به یکی از قطب‌های تأمین روانکار در منطقه تبدیل شود.

اهمیت نمایشگاه روغن موتور در زنجیره تولید

یکی از بخش‌های قابل‌توجه این نمایشگاه، حوزه نمایشگاه روغن موتور است. صنعت روغن موتور در سال‌های اخیر با تحولات فنی و زیست‌محیطی متعددی مواجه شده است؛ از بهبود فرمولاسیون‌ها برای کاهش اصطکاک تا افزایش بازده سوخت در خودروهای مدرن. باتوجه‌به گسترش تولید خودرو در کشور، نیاز به روغن موتور باکیفیت و سازگار با استانداردهای جهانی بیش از پیش احساس می‌شود. برگزاری این بخش از نمایشگاه، فرصتی است برای تولیدکنندگان داخلی تا محصولات خود را در مقایسه با برندهای بین‌المللی ارزیابی کرده و زمینه همکاری‌های جدید را فراهم کنند.

جمع‌بندی

نمایشگاه روغن و روانکار، سیالات صنعتی و فناوری افزودنی‌ها با محوریت توسعه دانش و فناوری در صنعت روانکار، نقطه عطفی در مسیر صنعتی کشور به شمار می‌آید. این رویداد با تمرکز بر تعاملات تخصصی، معرفی فناوری‌های نو و بررسی روندهای بازار، فرصت ارزشمندی برای فعالان این حوزه فراهم می‌کند تا جایگاه ایران را در صنعت جهانی روانکار و روغن موتور تقویت کنند. بدون تردید، برگزاری این نمایشگاه می‌تواند نقشی مهم در ایجاد هم‌افزایی میان صنعت و علم ایفا کرده و مسیر توسعه پایدار صنعت روانکار کشور را هموارتر سازد.



