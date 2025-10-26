آمادگی کامل کاپیتان ایرانی تیم عراقی؛ علی مبارکی در انتظار شروع لیگ ستارگان عراق
: کاپیتان ایرانی تیم چوارقورنه، علی مبارکی، با آمادگی کامل در تمرینات حاضر شد و چشمانتظار شروع فصل جدید لیگ ستارگان عراق است.
علی مبارکی، کاپیتان با تجربه و ایرانی تیم چوارقورنه، در تمرینات تیم حضور فعال دارد و آمادگی کامل خود را برای شروع فصل جدید لیگ ستارگان عراق نشان داده است. حضور مستمر و انگیزه بالای او، موجب دلگرمی همتیمیها و کادر فنی شده است. باشگاه در صفحه رسمی اینستاگرام خود با انتشار تصاویری از تمرینات مبارکی، خبر از آمادگی او برای آغاز رقابتها داد.
مربیان تیم تأکید کردند که روحیه، تجربه و رهبری کاپیتان نقش کلیدی در موفقیت تیم در فصل پیش رو خواهد داشت. هواداران نیز با استقبال گسترده از این خبر، امیدوارند مبارکی با انگیزه کامل، تیم را به نتایج درخشان هدایت کند. حضور این بازیکن ایرانی در لیگ ستارگان عراق، توجه رسانهها و علاقهمندان فوتبال منطقه را نیز به خود جلب کرده است.