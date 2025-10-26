خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمادگی کامل کاپیتان ایرانی تیم عراقی؛ علی مبارکی در انتظار شروع لیگ ستارگان عراق

آمادگی کامل کاپیتان ایرانی تیم عراقی؛ علی مبارکی در انتظار شروع لیگ ستارگان عراق
کد خبر : 1704859
لینک کوتاه کپی شد.

: کاپیتان ایرانی تیم چوارقورنه، علی مبارکی، با آمادگی کامل در تمرینات حاضر شد و چشم‌انتظار شروع فصل جدید لیگ ستارگان عراق است.

علی مبارکی، کاپیتان با تجربه و ایرانی تیم چوارقورنه، در تمرینات تیم حضور فعال دارد و آمادگی کامل خود را برای شروع فصل جدید لیگ ستارگان عراق نشان داده است. حضور مستمر و انگیزه بالای او، موجب دلگرمی هم‌تیمی‌ها و کادر فنی شده است. باشگاه در صفحه رسمی اینستاگرام خود با انتشار تصاویری از تمرینات مبارکی، خبر از آمادگی او برای آغاز رقابت‌ها داد.

مربیان تیم تأکید کردند که روحیه، تجربه و رهبری کاپیتان نقش کلیدی در موفقیت تیم در فصل پیش رو خواهد داشت. هواداران نیز با استقبال گسترده از این خبر، امیدوارند مبارکی با انگیزه کامل، تیم را به نتایج درخشان هدایت کند. حضور این بازیکن ایرانی در لیگ ستارگان عراق، توجه رسانه‌ها و علاقه‌مندان فوتبال منطقه را نیز به خود جلب کرده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ