جدیدترین روش لیفت صورت در دنیا سال 1404

به گزارش ایلنا؛ روش‌های جوانسازی پوست، از جمله هایفوتراپی، لیزر فوتونا و تزریق فیلر، بوتاکس و… به عنوان گزینه‌های جذاب برای افرادی که به دنبال افزایش زیبایی و سلامت پوست هستند، شناخته می‌شوند.

اگر شما هم به فکر استفاده از روش‌های جوانسازی و لیفت صورت هستید، این مطلب درک درستی از اینکه لیفت صورت چیست و کمک به اینکه انتخاب مناسبی برای خود داشته باشید، به شما میدهد.

روش‌های لیفت صورت

جدیدترین روش لیفت صورت در دنیا شامل موارد زیر می‌شوند:

هایفوتراپی (HIFU)

هایفوتراپی روشی غیرتهاجمی است که به استفاده از امواج فراصوت برای لیفت و جوان‌سازی پوست می‌پردازد. این درمان معمولاً برای افراد بالای ۳۰ سال مؤثر است و نتایج آن از هفته اول قابل مشاهده است.

میکرونیدلینگ + مزو

این روش با استفاده از سوزن‌های ریز، لایه‌های عمیق پوست را تحریک کرده و به بهبود جای جوش و افزایش جوانی کمک می‌کند. نتایج آن در ۴ تا ۷ روز پس از درمان نمایان می‌شود.

RF فرکشنال

این روش با استفاده از امواج رادیوفرکوانسی، به سفتی پوست و کاهش منافذ باز کمک می‌کند. معمولاً نتایج پس از دو هفته ظاهر می‌شود و می‌تواند تأثیر چشم‌گیری بر روی کیفیت پوست داشته باشد.

فیلر (ژوویدرم، تئوسیال)

تزریق فیلر به صورت بلافاصله نتیجه می‌دهد و برای حجیم‌سازی گونه‌ها و پر کردن گودی زیر چشم بسیار مناسب است. این روش یکی از سریع‌ترین و مؤثرترین گزینه‌ها برای بهبود ظاهر پوست به شمار می‌آید.

بوتاکس

بوتاکس یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای کاهش چین‌وچروک‌های پیشانی و دور چشم است. اثرات آن در مدت زمان ۳ تا ۵ روز بعد از تزریق مشاهده می‌شود و می‌تواند به طور مؤثری چهره شما را جوان‌تر نشان دهد.

مزوتراپی جوانسازی

این روش شامل تزریق ویتامین‌ها و مواد مغذی به پوست است و برای افرادی که پوست خشک و کدر دارند بسیار مؤثر است. نتایج معمولاً در ۷ تا ۱۰ روز پس از درمان دیده می‌شود.

کربوکسی‌تراپی

کربوکسی‌تراپی شامل تزریق دی‌اکسید کربن به پوست است که به کاهش تیرگی و کبودی دور چشم کمک می‌کند. اثرات این روش معمولاً از جلسه دوم مشخص می‌شود.

لیزر CO2 فرکشنال

این روش به رفع لک، چروک های ریز و بافت ناهموار پوست کمک می‌کند. معمولاً نتیجه کامل درمان ۲ تا ۴ هفته بعد از انجام آن قابل مشاهده است.

لیزر فوتونا

این روش یکی از جدیدترین روش لیفت صورت در دنیا است که با استفاده از لیزر خاص، به جوانسازی سریع پوست و بهبود کیفیت آن کمک می‌کند. معمولاً نتایج در ۱ تا ۲ هفته پس از درمان نمایان می‌شود و به کاهش چین و چروک‌ها و بهبود رنگ پوست کمک می‌کند.

درماپلنینگ + مزو

این ترکیب شامل لایه‌برداری و تزریق مواد مغذی به پوست است. اثرات این روش پس از ۲ تا ۳ روز به وضوح قابل مشاهده خواهد بود و به پوست لطافت و درخشندگی می‌بخشد.

پلاسماجت (Plasma)

این روش برای رفع افتادگی پلک و خطوط دور چشم مؤثر است. نتایج آن بین ۷ تا ۱۴ روز پس از درمان نمایان می‌شود و معمولاً به جوانسازی مناطق حساس صورت کمک می‌کند.

فیشیال ترکیبی VIP

این درمان یک گزینه سریع و مؤثر برای درخشان‌سازی پوست قبل از رویدادها و مهمانی‌ها است و نتایج آن در همان روز مشاهده می‌شود.

هیدرودرم ابریژن

این روش به پاکسازی عمیق و افزایش لطافت پوست کمک می‌کند. این درمان برای تمامی نوع پوست‌ها مناسب است و اثرات آن بلافاصله قابل مشاهده خواهد بود.

مزو بوتاکس صورت

این روش ترکیبی از بوتاکس و مزوتراپی است که برای پوست‌های دارای چین و چروک‌های ریز بسیار مناسب است. اثرات این روش نیز معمولاً ۵ تا ۷ روز بعد از درمان ظاهر می‌شود.

جدیدترین روش لیفت صورت بدون جراحی کدام است؟

برای دستیابی به پوستی جوان و چهره‌ای زیباتر، روش‌های غیرجراحی به عنوان گزینه‌های جذاب و مؤثر شناخته می‌شوند. یکی از این روش‌ها استفاده از فیلرها است که به ویژه برای افرادی که در نواحی خاصی از صورت خود حجم از دست داده‌اند، مناسب است. با تزریق فیلر در نواحی افتاده مانند اطراف لب، چشم و گونه، می‌توان به راحتی حجم از دست رفته را بازگرداند. اما اگر فرد تمایلی به افزایش حجم صورت نداشته باشد، گزینه‌های دیگری نیز وجود دارد.

روش‌هایی مانند لیفت با نخ، تزریق بوتاکس، کربوکسی‌تراپی، هایفوتراپی و لیزر فوتونا به عنوان جدیدترین روش لیفت صورت در دنیا شناخته می‌شوند. این درمان‌ها بسته به نوع پوست و میزان افتادگی به افراد ارائه می‌شود و در برخی موارد، از ترکیب این روش‌ها برای دستیابی به نتیجه مطلوب استفاده می‌شود.

جمع بندی

بسیاری از افراد به دلیل نگرانی از عوارض جراحی، به دنبال راهکارهای غیرجراحی و کم‌تهاجمی برای جوانسازی پوست صورت هستند. در این مقاله، ما تلاش کردیم تا شما را با روش‌های مختلف لیفت صورت بدون جراحی آشنا کنیم. این گزینه‌ها نه تنها به کاهش چین و چروک‌ها کمک می‌کنند، بلکه به شما این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به عمل جراحی، به ظاهری جوان و شاداب‌تر دست یابید.

اگر تصمیم به انجام لیفت صورت دارید، مهم است که به جدیدترین روش لیفت صورت در دنیا توجه کنید و با پزشکانی که در این زمینه تخصص دارند مشورت کنید. انتخاب پزشک مناسب و با تجربه می‌تواند تأثیر زیادی بر نتیجه نهایی داشته باشد.

