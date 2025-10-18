به گزارش ایلنا؛ پویشی که هدف نخستش تامین کوله‌پشتی و لوازم‌التحریر مناسب برای ۳ هزار ۵۰۰ کودک بود اما با مهربانی مردم و حمایت برندهای معتبر نه تنها به این هدف رسید، بلکه در نهایت منجر به بازگشت حدود هفت هزار کودک به مدرسه شد. این دانش‌آموزان علاوه‌بر دریافت کوله‌پشتی باکیفیت و بسته کامل لوازم‌التحریری که براساس مقطع تحصیلی آنها مناسب‌سازی‌ شده، در طول سال از دیگر حمایت‌های مددکاران اجتماعی خیریه نیکان ماموت بهره‌مند خواهند شد؛ تلاشی برای تحول در مسیر زندگی و ساخت آینده‌ای متفاوت برای کودکان امروز و صاحبان فردای ایران.

جزئیاتی از یک پویش آینده‌ساز

پویش «مهر، مهربانی می‌خواهد» چگونه به سرانجام رسید و چه جزئیاتی دارد؟ در یک جمع‌بندی ساده، با حمایت و همراهی خیرین نیک‌اندیش، دراین پویش نزدیک به ۶ میلیاردتومان برای تأمین نوشت‌افزار و کوله‌پشتی بیش از ۶ هزار دانش‌آموز کم‌برخوردار جمع‌آوری شد. این کودکان ایران، حالا و در این روزهای مهر، با کوله‌پشتی، مدادرنگی، دفتر و قلم و هرچه برای تحصیل نیاز دارند، راهی مدرسه می‌شوند. آن‌ها البته در سال‌های پیش هم این کوله‌پشتی و لوازم‌التحریر را دریافت کرده‌اند و بهتر از هرکسی می‌دانند که ادامه پیدا‌کردن این کار نیکو، تا چه اندازه بر سرنوشت و آینده‌شان اثرگذار است.

برنامۀ حمایت تحصیلی نیکان؛ گامی به سوی آینده‌ای روشن

فعالیت‌های موسسه خیریه نیکان ماموت در حوزه تحصیل کودکان کم‌برخوردار به پویش «مهر، مهربانی می‌خواهد» خلاصه نمی‌شود؛ نیکان با اجرای طرح‌های مختلف حمایت تحصیلی، در تلاش است تا با فراهم‌کردن شرایط مناسب آموزشی، از ترک‌تحصیل دانش‌آموزان جلوگیری و زمینه را برای شکوفایی استعدادهای آنان فراهم کند. این برنامه شامل بورسیۀ تحصیلی، تأمین لوازم آموزشی، برنامه‌ریزی و هدایت تحصیلی و معرفی به کلاس‌های تقویتی است؛ طرح‌هایی با هدف ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای همۀ دانش‌آموزان، به‌ویژه کودکان متولدشده در خانواده‌های کم‌برخوردار یا مناطق محروم ایران.

تغییر مسیر کودکان امکان‌پذیر است؟

از نگاه کارشناسان، نیکوکاری زمانی مؤثرتر است که به‌جای کمک‌های مقطعی، رویکردی پایدار و طولانی‌مدت باشد؛ رویکردی که نه‌تنها نیازهای اولیۀ کودکان را تأمین ‌کند، بلکه به آنها فرصت دهد تا با عزت‌نفس، آموزش ببینند و در مسیر موفقیت حرکت کنند. به همین دلیل است که در فعالیت‌های موسسه خیریه نیکان ماموت از تغییر مسیر و آیندۀ کودکان کم‌برخوردار سخن به میان می‌آید.

حالا که پویش «مهر، مهربانی می‌خواهد» بار دیگر به ثمر نشست، ضروی است تاکید شود که لذت این کار بزرگ متعلق به تمام نیکوکارانی است که به آیندۀ بهتر کودکان این سرزمین می‌اندیشند و در این راه قدم برمی‌دارند؛ مسیری که همچنان نیازمند یاری است و موسسۀ خیریۀ نیکان ماموت، از تمامی نیکوکاران دعوت می‌کند تا با پیوستن به طرح‌های حمایت تحصیلی نیکان، سهمی در ساختن آینده‌ای روشن برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار داشته باشند.

انتهای پیام/