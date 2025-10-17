با 11 علت و دلیل مهم بالا نرفتن و پایین نیامدن کرکره برقی آشنا شوید
کرکره برقی یکی از تجهیزات پرکاربرد در ساختمانها، مغازهها و پارکینگهاست که بهدلیل سهولت استفاده و امنیت بالا محبوب شده است. اما گاهی ممکن است کرکره بهدلیل مشکلات مختلف، نتواند به درستی بالا یا پایین برود. در این مقاله با بررسی جامع علتهای رایج این مشکل و راهکارهای هر کدام، شما را در درک و تشخیص بهتر یاری میکنیم.
1. داغ کردن موتور کرکره برقی
موتور قلب کرکره برقی است و باز و بسته شدن مکرر و بیش از حد باعث افزایش دمای آن میشود. وقتی موتور داغ میشود، بهصورت اتوماتیک قطع میکند تا از آسیب بیشتر جلوگیری کند. این حالت موجب توقف حرکت کرکره تا خنک شدن موتور میشود.
راهکار: صبر کنید تا موتور کاملاً خنک شود سپس مجدداً تست کنید. برای جلوگیری از داغ کردن، از باز و بسته کردن پیدرپی خودداری کنید.
2. وجود مانع در مسیر کرکره
هر نوع جسم خارجی، گرد و خاک، زباله یا حتی پیچومهره افتاده در ریل باعث گیرکردن کرکره میشود. وجود ذرات انباشته شده در مسیر حرکت باعث سفتی حرکت موتور و توقف آن خواهد شد.
راهکار: منبع برق را قطع کنید و مسیر ریل و زیر کرکره را با دقت بررسی و تمیز کنید. مانعها را حذف کنید.
3. خرابی یا شکستگی تیغهها
تیغههای کرکره اگر ترک داشته یا شکسته باشند، حرکت نرم کرکره دچار مشکل میشود و ممکن است کرکره بالا یا پایین نرود.
راهکار: تیغهها را بررسی کرده و در صورت شکستن یک یا چند تیغه، با کمک تعمیرکار متخصص اقدام به تعمیر یا تعویض نمایید.
4. مشکلات در سیمکشی و برقرسانی
قطع یا نوسان برق، اتصالات نامناسب، اتلاف جریان یا خرابی فیوز باعث عدم عملکرد موتور میشود که در نتیجه کرکره برقی حرکت نمیکند.
راهکار: ابتدا برق ورودی و سیمکشی را آزمایش و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمایید. هرگونه تغییر یا دستکاری صرفاً باید توسط تکنسین انجام شود.
5. تداخل یا اشتباه در کدهای ریموت کنترل
مشابه فرکانسهای مشابه بین ساختمانها، کدهای ریموت ممکن است تداخل داشته باشد و فرمانها به موتور ارسال نشود.
راهکار: کدهای ریموت و رسیور باید توسط متخصص بازتنظیم و کالیبره شوند تا تداخلی ایجاد نشود.
6. خرابی یا تنظیم نادرست سیستم خلاصکن اضطراری
اگر زنجیر یا مکانیزم خلاصکن دستی خراب باشد، کرکره گیر میکند و نمیتوان آن را با ریموت پایین یا بالا برد.
راهکار: بررسی و سرویس زنجیر خلاصکن، روغنکاری و در صورت خرابی تعویض آن.
7. تنظیمات غلط حد بالا و پایین کرکره
کرکره به کمک سنسورها یا میکروسوئیچها تنظیم میشود که در چه موقعیتی کامل بالا یا پایین باشد. اگر این تنظیمات بههم خورده باشد، کرکره نمیتواند بهدرستی حرکت کند یا به موقعیت کامل برسد.
راهکار: تنظیم مجدد حد بالا و پایین توسط تکنسین متخصص.
8. خرابی برد کنترل و سنسورها
برد الکترونیکی فرمان کرکره است که عملکرد موتور و سنسورها را کنترل میکند. خرابی این قطعات باعث بروز مشکلات متعدد حرکتی میشود.
راهکار: تست و در صورت نیاز تعویض برد و سنسورها.
9. خرابی و فرسودگی پیچ و فنر
فنر و قطعات مکانیکی مانند چرخدندهها در طول زمان فرسوده شده و ممکن است باعث گیرکردن یا عدم حرکت روان کرکره شوند.
راهکار: سرویس دورهای، تعویض قطعات فرسوده، استفاده از فنر و قطعات استاندارد و با کیفیت.
10. عدم روغنکاری و نگهداری مناسب
خشک شدن ریلها و قطعات مکانیکی باعث صدای بلند و سفتی حرکت کرکره میشود و در نهایت باعث آسیب به موتور خواهد شد.
راهکار: روغنکاری منظم و بررسی سالانه قطعات.
11. عوامل محیطی
شرایط جوی مانند باران، گرد و غبار، رطوبت یا سرمای زیاد نیز میتوانند به سیستم کرکره آسیب وارد کنند و عملکرد را مختل نمایند.
راهکار: نصب کاورهای محافظ موتور و ریل؛ انجام سرویس منظم توسط متخصصین.
نکات کلیدی و جمعبندی
- هرگونه مشکل در عملکرد کرکره برقی باید به سرعت شناسایی و رفع شود تا خسارات بیشتر پیش نیاید.
- سرویس و نگهداری دورهای، روغنکاری و تمیزکاری مسیر حرکت، کلید موفقیت در طول عمر کرکره برقی است.
- همیشه از خدمات تخصصی برای عیبیابی و تعمیر استفاده کنید و از دستکاری خودسرانه جلوگیری نمایید.
در صورت بالا و پایین نرفتن کرکره برقی چکار کنیم؟
اگر با مشکل بالا یا پایین نرفتن کرکره برقی مواجه شدید، میتوانید با مجموعه تاسیسات کار تهران تماس بگیرید. این مجموعه با تیم متخصص و تجهیزات بهروز، آماده ارائه خدمات نگهداری و سرویس و تعمیر کرکره برقی در سریعترین زمان ممکن است. استفاده از خدمات حرفهای آنها باعث میشود مشکل شما به درستی و با تضمین کیفیت برطرف شود و طول عمر دستگاه شما افزایش یابد.