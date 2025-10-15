مدیرعامل شرکت توسعه ایمنجویان در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
حرکت بهسوی تولید داخلی در سایه موانع ارزی و اداری/ برنامه تولید داخلی دستگاههای لیزر
مدیرعامل شرکت توسعه ایمنجویان گفت: هرچند در حال حاضر بخشی از تجهیزات را وارد میکنیم، اما برنامهمان حرکت تدریجی به سمت تولید داخلی است.
حسین حسینی، مدیرعامل شرکت توسعه ایمنجویان در حاشیه پنجمین نمایشگاه صنعت و ابزار که در محل نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ از روند فعالیت این شرکت، برنامههای توسعهای و چالشهای حوزه واردات و تولید سخن گفت.
تمرکز بر کیفیت و کاهش خرابی در خطوط تولید
وی با اشاره به سابقه فعالیت شرکت اظهار کرد: شرکت توسعه ایمنجویان از سال ۱۳۸۹ در حوزه تأمین و عرضه دستگاههای خم و برش ورق فعالیت دارد. در این مجموعه تأمین صفر تا صد قطعات دستگاههای لیزر، چه برای خدمات خودمان و چه برای بازار داخلی صنعت ایران، انجام میشود.
حسینی افزود: در زمینه دستگاههای لیزر، محصولات ما شامل دستگاههای برش ورق، برش لوله، جوش لوله و ورق، و همچنین دستگاههای حکاکی است. هدف ما ارائه دستگاههایی با کیفیت بالا و خرابی حداقلی است تا مشتریان در دوران گارانتی و پس از آن با چالشهای فنی کمتری روبهرو شوند. تمام تمرکز ما بر کیفیت محصول و رضایت نهایی مصرفکننده است.
حرکت تدریجی از واردات به تولید داخلی
مدیرعامل شرکت توسعه ایمنجویان با اشاره به موانع موجود در مسیر تولید گفت: هرچند در حال حاضر بخشی از تجهیزات را وارد میکنیم، اما برنامهمان حرکت تدریجی به سمت تولید داخلی است. با این حال، شرایط فعلی کشور از جمله مشکلات ارزی و فرآیندهای اداری سختگیرانه، اجازه پیشرفت سریع را نمیدهد.
وی ادامه داد: برای مثال، تخصیص ارز برای واردات بعضاً تا شش ماه طول میکشد. ثبت سفارشها با تأخیر انجام میشود و روند ترخیص کالا نیز بسیار پیچیده و زمانبر است. همین مسائل باعث شده به سمت تولید داخلی برویم و کارهای آن را بهصورت تدریجی آغاز کنیم.
تلاش برای دانشبنیان شدن و همکاریهای صنعتی
حسینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرکت ما بهصورت مسئولیت محدود فعالیت میکند؛ اما در مسیر دریافت عنوان دانشبنیان هستیم. هدف ما توسعه فعالیتها در حوزههای فنی، مالی و مشاوره صنعتی است تا بتوانیم به کارخانهها و کارگاهها در بخشهای مختلف کمک کنیم.
وی افزود: در زمینههای فنی و حقوقی، تیمهای متخصصی داریم که آماده همکاری با واحدهای تولیدی هستند. هدفمان این است که چالشهای فنی، مالی و اداری بنگاههای صنعتی را کاهش دهیم و زمینه همکاریهای تخصصی را گسترش دهیم.
نگاه به آینده؛ از تولید خانوادگی تا توسعه پایدار
مدیرعامل شرکت توسعه ایمنجویان با اشاره به ساختار مدیریتی شرکت گفت: فعالیت ما بهصورت خانوادگی آغاز شده و بهتدریج در حال گسترش است. امیدواریم بتوانیم با فراهم شدن شرایط مناسب و همکاری دستگاههای دولتی، مسیر تولید را هموارتر کنیم.
وی تأکید کرد: تخصیص ارز، ثبت سفارش و فرآیندهای ترخیص باید تسهیل شود تا تولیدکنندگان واقعی بتوانند بهجای درگیری با بروکراسی، بر کیفیت و توسعه تمرکز کنند. ما آمادهایم تا در صورت بهبود شرایط، تولید داخلی دستگاههای لیزر و تجهیزات صنعتی را در سطح گستردهتری انجام دهیم.