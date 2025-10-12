علیرضا طهماسبی مدیرعامل شرکت کاوش‌پسند نوین در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه سومین نمایشگاه ایران‌مد، از مشکلات واردات تجهیزات جراحی مغز و اعصاب، چالش‌های ارزی و نقدینگی شرکت‌های واردکننده و ضرورت حمایت دولت از فعالان حوزه سلامت سخن گفت.

تمرکز بر واردات تجهیزات جراحی مغز و اعصاب از آلمان

وی افزود: شرکت کاوش‌پسند نوین از سال ۱۳۵۸ فعالیت خود را در زمینه واردات تجهیزات پزشکی آغاز کرده است. ما نمایندگی برند آلمانی Zuring را در ایران برعهده داریم؛ برندی که در زمینه تولید تجهیزات جراحی مغز و اعصاب در جهان شناخته‌شده است.

طهماسبی افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ دستگاه Zuring در بیمارستان‌های کشور در حال کار هستند و خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی این تجهیزات به‌صورت منظم و دقیق انجام می‌شود. وی تصریح کرد: شرکت ما به دلیل سابقه طولانی و خوش‌نامی در بازار، مورد اعتماد بسیاری از مراکز درمانی است و توانسته‌ایم سهم قابل توجهی از بازار تجهیزات تخصصی را در اختیار داشته باشیم.

مشکلات ارزی و نقدینگی، چالش جدی شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی

مدیرعامل کاوش‌پسند نوین درباره چالش‌های موجود گفت: امروز تمام شرکت‌های واردکننده برای تأمین ارز، وابسته به تصمیمات و تخصیص‌های وزارت بهداشت هستند. متأسفانه با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی اخیر، تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی به کندی انجام می‌شود و این موضوع باعث توقف یا تأخیر در تأمین کالاهای ضروری بیمارستان‌ها شده است.

وی ادامه داد: وزیر بهداشت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه قول دادند که این مشکلات از طریق برات‌های بانکی برای شرکت‌های واردکننده برطرف شود. در صورت تحقق این وعده، بخش بزرگی از دغدغه‌های فعالان حوزه سلامت برطرف خواهد شد.

طهماسبی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز نیز فشار مضاعفی به شرکت‌های واردکننده وارد کرده است. زمانی که نرخ ارز از ۲۸ هزار تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان می‌رسد، هزینه واردات به‌شدت بالا می‌رود، در حالی که بیمارستان‌ها نیز با مشکلات نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و گاهی تا دو سال طول می‌کشد تا مطالبات شرکت‌ها پرداخت شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، شرکت‌های واردکننده با وجود تمام مشکلات همچنان فعال هستند تا نیاز بیمارستان‌ها را برطرف کنند و چرخه درمان کشور متوقف نشود.

پیشنهاد به دولت برای حمایت از بخش خصوصی حوزه سلامت

طهماسبی گفت: یکی از راهکارهای مؤثر این است که بانک‌ها با دستور مستقیم دولت، تسهیلات ریالی و اعتباری در اختیار شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی قرار دهند تا نقدینگی لازم برای واردات تأمین شود.

وی افزود: همچنین وزارت بهداشت باید تخصیص ارز برای تجهیزات پزشکی را در اولویت نخست قرار دهد. در حالی که برای برخی کالاهای غیرضروری مانند خودرو به‌راحتی ارز اختصاص می‌یابد، فعالان حوزه درمان برای واردات اقلام حیاتی با محدودیت شدید مواجه هستند.

وی تصریح کرد: اگر این مشکلات برطرف شود، هزینه تمام‌شده تجهیزات برای بیمارستان‌ها کاهش می‌یابد و روند درمان بیماران تسهیل می‌شود. طهماسبی در پایان گفت: ما با تمام توان در کنار نظام سلامت ایستاده‌ایم و امیدواریم دولت نیز در کنار ما بایستد تا بتوانیم خدمت‌رسانی مؤثرتری به بیماران داشته باشیم.

