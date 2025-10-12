محمدحسین میرزا، مدیرعامل گروه KMT، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی (ایران‌مد) در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب، با اشاره به سه دهه سابقه فعالیت این مجموعه در صنعت سلامت کشور، از تمرکز گروه بر بومی‌سازی فناوری‌های جهانی، توسعه برندهای تولید داخل و ارتقای سطح سلامت جامعه از مسیر آموزش، پیشگیری و تولید محصولات باکیفیت خبر داد.

هدف نهایی ما ارتقاء سلامت جامعه از طریق تولید و آگاهی‌رسانی است

میرزا، بیان کرد: این گروه با سابقه‌ای بیش از ۳۰ سال در صنعت سلامت کشور، امروز افتخار دارد در نمایشگاه ایران‌مد ۲۰۲۵ آخرین دستاوردهای فناورانه خود را در حوزه سلامت عرضه کند. مجموعه ما در قالب چندین زیرمجموعه تخصصی شامل تجهیزات بیمارستانی و اتاق عمل، تجهیزات پزشکی و تشخیصی، دندانپزشکی، قلب و عروق، سلامت خانواده، پوست و زیبایی، دارویی و مکمل‌های غذایی، بهداشت محیط و مدیریت بحران فعالیت دارد.

وی افزود: در سال‌های اخیر، با توجه به سیاست‌های وزارت بهداشت در زمینه بومی‌سازی فناوری‌های جهانی، گروه ما نیز با اتکا به نیروهای متخصص و جوان، گام بلندی در جهت انتقال دانش فنی و توسعه تولید داخلی برداشته است. اکنون دو سایت تولیدی در داخل کشور و یک سایت در خارج از کشور داریم که در زمینه ارائه خدمات و محصولات حوزه سلامت فعال هستند.

خلق ارزش برای جامعه؛ از پیشگیری تا درمان

میرزا با تأکید بر اینکه هدف نهایی مجموعه ارتقاء سلامت جامعه است، اظهار کرد: در تمام زیرمجموعه‌های صنعت سلامت، تلاش بر این است که محصولاتی با کیفیت جهانی به مصرف‌کنندگان نهایی شامل بیماران، پزشکان و مراکز درمانی ارائه شود. با این حال، ما فراتر از تولید محصول عمل می‌کنیم و معتقدیم همه ذی‌نفعان زنجیره سلامت باید از ارزش افزوده آن بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: از آموزش و آگاهی‌رسانی گرفته تا پیشگیری، بهداشت، ایمنی، خودمراقبتی و درمان، همه این مراحل در نهایت به خلق ارزش اجتماعی منجر می‌شود. هدف ما این است که سطح سلامت جامعه را به شکل پایدار ارتقاء دهیم و این مأموریت در تمامی لایه‌های گروه تعریف شده است.

مدیرعامل گروه KMT افزود: در کنار فعالیت‌های تولیدی، شرکت‌های زیرمجموعه ما در حوزه بازرگانی نیز نقش فعالی دارند. همزمان برندهای تولید داخل در حال توسعه‌اند و برخی از آن‌ها دارای لایسنس‌های بین‌المللی هستند. سایر محصولات نیز با رعایت استانداردهای جهانی تولید و عرضه می‌شوند.

نقدینگی و سیاست‌های ارزی؛ چالش اصلی صنعت سلامت

میرزا درباره مشکلات این صنعت گفت: چالش‌ها فراوان است، اما اگر بخواهم مهم‌ترین مسئله را مطرح کنم، بدون تردید نقدینگی و سیاست‌های ارزی در صدر قرار دارد. ما در اقتصادی تورمی فعالیت می‌کنیم که در آن زنجیره تأمین با محدودیت‌های متعدد ارزی مواجه است.

وی توضیح داد: برای واردات مواد اولیه یا تولید کالا، باید فرآیندهای طولانی و پرهزینه‌ای طی شود که در نهایت موجب تأخیر در جریان نقدی شرکت‌ها می‌شود. این تأخیرها در بازگشت سرمایه، عملاً بخش خصوصی را با نوسانات شدید مالی روبه‌رو کرده است. سیاست‌گذاری‌های ارزی و نحوه تخصیص منابع نیز در برخی موارد باعث کندی روند تولید می‌شود.

مدیرعامل گروه KMT گفت: امیدوارم با تدبیر مسئولان و تعامل بیشتر میان دولت و بخش خصوصی، روزهای بهتری برای صنعت سلامت رقم بخورد و نهایتاً ارزش افزوده حاصل از این تلاش‌ها به آحاد جامعه منتقل شود.

