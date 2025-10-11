لوکس؛ یک قرن همراه زیبایی و سلامت در جهان
لوکس (Lux) یکی از شناختهشدهترین برندهای جهانی در حوزه محصولات بهداشتی و مراقبت شخصی است. در حالی که کلمه لوکس تداعیکننده کالاهای انحصاری و گرانقیمت است، اما دلیل نامگذاری برند Lux این است که این واژه در لاتین به معنی «نور» است. این برند با نزدیک به یک قرن سابقه، همواره نماد تجمل و زیبایی بوده و بهعنوان «صابون ستارگان سینما» شناخته میشود.
تاریخچه جهانی لوکس؛ از سینما تا خانههای مردم
در سال ۱۹۰۰ شرکت لیور برادرز صابونهای ورقهای خود را با نام Lux Flakes عرضه کرد و فروش محصول در همان سال نخست تقریباً سه برابر شد. عرضهی این محصول تحولی در شستوشوی خانگی ایجاد کرد. برند لوکس بعدها تنها به صابون محدود نماند و محصولات دیگری نیز با این نام وارد بازار شدند.
در سال ۱۹۲۵، صابون دست و صورت Lux Toilet Soap در ایالات متحده بهعنوان یک صابون تجملی ولی با قیمتی مناسب عرضه شد. این محصول به شکل خاصی قالبگیری میشد؛ حالتی بالشتی که نام برند روی آن به صورت برجسته حک میشد. در سال ۱۹۲۸، شرکت لیور برادرز این صابون را در بریتانیا معرفی کرد و نخستین صابون زیبایی بود که بهطور ویژه برای زنان بازاریابی میشد. قیمت آن تنها چهار پنی برای هر قالب بود، که باعث میشد برخلاف بسیاری از صابونهای زیبایی دیگر، برای عموم مردم نیز قابل دسترس باشد.
کمپین تبلیغاتی مشهور «ستارگان سینما» که در آن بازیگران فیلمها از محصولات برند لوکس حمایت و آنها را توصیه میکردند، از دههی ۱۹۲۰ آغاز شد و تا دههی ۱۹۸۰ ادامه یافت. این کمپین برای بهرهبرداری از محبوبیت عظیم سینما در دههی ۱۹۳۰ طراحی شده بود؛ صابونهای لوکس برای ۴۲۵ بازیگر زن ارسال شد و از میان آنها، ۴۱۴ نفر به حدی آن را دوست داشتند که حمایت خود را علناً اعلام کردند. همین موضوع باعث شد برند بتواند ادعا کند که «نه نفر از هر ده ستارهی سینما از لوکس استفاده میکنند».
امروزه لوکس در بیش از ۱۰۰ کشور در سراسر جهان فروخته میشود و یکی از برندهای اصلی و قدرتمند شرکت یونیلیور در زمینه پاکیزگی پوست است.
ورود لوکس به ایران؛ از واردات تا تولید ملی
ایرانیها نام لوکس را از دهههای پیش میشناختند. این محصول پیشتر به شکل وارداتی در دسترس بود و بهعنوان یک صابون لوکس خارجی شناخته میشد.
در ابتدای دهه ۸۰ شمسی واردات محصولات یونیلیور به طور رسمی به ایران آغاز و در سال ۱۳۸۲ شرکت «یونیلیور ایران» ثبت شد. پس از آن یونیلیور ایران کارخانه خود را در قزوین احداث کرد و در سال ۱۳۸۴، خط تولید صابون لوکس به عنوان یکی از اولین محصولات تولید داخلی این شرکت در ایران به بهرهبرداری رسید.
امروز پس از حدود دو دهه حضور مستقیم، یونیلیور ایران با بهرهگیری از دانش و کارکنان ایرانی، محصولات بهداشتی و شوینده متعددی از جمله صابون، مایع دستشویی و محصولات مراقبت از موی لوکس را با استانداردهای جهانی تولید و توزیع میکند.
جشنواره «هزار جایزه محصولات لوکس»
لوکس که همواره در کنار خانوادههای ایرانی با عطر و کیفیت ماندگارش شناخته میشود، این بار تجربهای تازه را با جشنواره «هزار جایزه محصولات لوکس» رقم زده است. در این جشنواره که از ۱ شهریور تا پایان مهر برگزار میشود، جوایز بزرگی شامل یک خودروی فونیکس FX، یک خودروی پژو ۲۰۷ اتومات، یک موتورسیکلت Galaxy J200 و 1000 بسته محصولات لوکس برای مصرف یک سال به برندگان اهدا میشود.