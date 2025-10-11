با توجه به سیاست‌های جدید حمایتی در سال ۱۴۰۴، شرایط ضامن برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری با تسهیلات قابل توجهی همراه شده است. بر اساس آخرین مصوبات بانک مرکزی، متقاضیان می‌توانند از دارایی‌هایی مانند سهام عدالت، حساب یارانه یا سپرده بانکی به عنوان جایگزین ضامن فیزیکی استفاده نمایند.

این تغییرات مهم، دریافت تسهیلات را برای زوج‌های جوان و خانواده‌ها بسیار آسان‌تر از گذشته کرده است. برای اطلاع بیشتر از شرایط جدید ضامن برای وام ازدواج و فرزندآوری 1404 با ما همراه باشید.

شرایط دریافت وام ازدواج ۱۴۰۴ و مدارک مورد نیاز

۱. ثبت رسمی ازدواج: ازدواج باید به صورت عقد رسمی و در دفترخانه ثبت شده باشد و زوجین دارای سند ازدواج معتبر باشند. همچنین، مدارک مشابه در ادیان رسمی کشور که توسط مراکز مورد تایید جمهوری اسلامی ایران صادر شده باشد، قابل قبول است.

۲. تاریخ ازدواج: تاریخ عقد باید پس از ۱ فروردین ۱۳۹۸ باشد.

۳. تابعیت ایرانی: هر دو طرف باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، چه ساکن داخل کشور باشند و چه خارج از ایران.

۴. دارا بودن کارت ملی: زوجین باید کارت ملی دائم یا موقت داشته باشند.

۵. کد پستی محل سکونت: ارائه کد پستی دقیق محل سکونت الزامی است.

۶. ضامن معتبر: هر یک از زوجین باید یک ضامن معتبر و مورد تایید بانک معرفی کنند. علاوه بر ضامن، تهیه سفته به مبلغ تعیین شده نیز ضروری است.

۷. عدم استفاده قبلی از وام ازدواج: هیچ یک از زوجین نباید پیش از این از وام ازدواج استفاده کرده باشند. این وام تنها یک بار به هر فرد تعلق می گیرد.

۸. عدم نیاز به کارت پایان خدمت: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی برای آقایان الزامی نیست. بنابراین، آقایانی که هنوز به سربازی نرفته اند نیز می توانند برای دریافت وام ازدواج اقدام کنند.

مدارک لازم برای ثبت نام وام ازدواج ۱۴۰۴:

ثبت نام وام ازدواج را می توانید از طریق سامانه وام نویس در این لینک به صورت اینترنتی انجام دهید و پس از انتخاب شعبه بانک، مدارک زیر باید ارائه شوند:

اصل و کپی سند ازدواج (عقدنامه).

اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه هر دو زوج (حتی اگر تنها یکی متقاضی وام باشد).

اصل و کپی کارت ملی زوجین.

کد پستی و آدرس دقیق محل سکونت.

کد رهگیری ۱۰ رقمی دریافت شده از سامانه اینترنتی ازدواج.

اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن.

با تهیه این مدارک و رعایت شرایط فوق، می توانید برای دریافت وام ازدواج ۱۴۰۴ اقدام کنید.

شرایط ضامن وام ازدواج 1404 و تعداد ضامن مورد نیاز

برای درک شرایط ضامن وام ازدواج 1404، لازم است ابتدا به بخشی از قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اشاره کنیم. بر اساس جزء ۸ ابلاغیه بند ث تبصره ۱۳ قانون بودجه، شرایط ضامن برای وام ازدواج به شرح زیر تعیین شده است:

شرایط جدید ضامن وام ازدواج:

طبق قانون بودجه 1404، در صورت عدم کفایت اعتبار متقاضیان، بانک ها می توانند از روش های جایگزین برای ضمانت استفاده کنند که شامل:

توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضی.

توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت بستگان درجه اول.

استفاده از سایر دارایی های مالی متقاضی.

دریافت یک فقره سفته به همراه یک ضامن.

شرایط اختصاصی ضامن وام ازدواج:

بر اساس اعلام بانک مرکزی، ضامن وام ازدواج باید دارای یکی از شرایط زیر باشد:

۱. توان مالی کافی

ضامن باید دارای درآمد کافی برای پوشش اقساط وام باشد، به ویژه اگر هر دو زوج یک بانک را انتخاب کرده باشند.

۲. سابقه شغلی معتبر

کارمند رسمی، پیمانی یا بازنشسته دولت.

پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی.

کارکنان نهادها و موسسات عمومی.

کارگران یا کارمندان شرکت های تولیدی بزرگ.

۳. کسب وکار فعال

کسبه دارای پروانه کسب معتبر که در زمان دریافت وام فعالیت اقتصادی داشته باشند.

۴. سابقه بانکی مناسب

دارنده حساب جاری فعال با سابقه حسابداری خوب به تایید شعبه بانک.

۵. شرایط ویژه روستایی

برای متقاضیان روستایی، تاییدیه کتبی از شورای اسلامی روستا قابل قبول است.

تعداد ضامن مورد نیاز برای وام ازدواج

هر یک از زوجین نیاز به معرفی یک ضامن واجد شرایط دارند. با این حال، در شرایط خاص می توان یک ضامن برای هر دو زوج معرفی کرد، مشروط بر اینکه:

هر دو زوج یک بانک را انتخاب کرده باشند.

درآمد ضامن برای پوشش اقساط هر دو وام کافی باشد.

نکات مهم در مورد ضامن وام ازدواج

شرایط دقیق ضامن در سایت بانک مرکزی (cbi.ir) قابل مشاهده است.

ضامن باید مدارک هویتی و مالی معتبر ارائه دهد.

سفته ارائه شده باید به مبلغ تعیین شده توسط بانک باشد.

وام فرزندآوری ۱۴۰۴ شرایط، مبلغ و نحوه بازپرداخت

ثبت نام وام فرزندآوری را می توانید از طریق سامانه وام نویس در این لینک به صورت اینترنتی انجام دهید. مراحل بعدی در ادامه توضیح داده شده است.

شرایط دریافت وام فرزندآوری ۱۴۰۴:

دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

تولد فرزند از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ به بعد.

ثبت نام حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند.

عدم نیاز به سپرده گذاری.

محدودیت نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند (حداکثر ۲.۵).

پرداخت کارمزد ۴ درصد سالانه.

معرفی ضامن معتبر و ارائه سفته.

تولد نوزاد در داخل کشور.

توجه: این تسهیلات تنها یک بار به ازای هر فرزند به پدر تعلق می گیرد.

مبلغ وام فرزندآوری ۱۴۰۴

مبلغ وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است:

وام فرزند اول: ۴۴ میلیون تومان

وام فرزند دوم: ۸۸ میلیون تومان

وام فرزند سوم: ۱۳۲ میلیون تومان

وام فرزند چهارم: ۱۶۵ میلیون تومان

وام فرزند پنجم به بعد: ۲۲۰ میلیون تومان

مدت و شرایط بازپرداخت وام فرزندآوری

این تسهیلات با شش ماه دوره تنفس و نرخ کارمزد ۴ درصد سالانه پرداخت می شود:

فرزند اول: مبلغ ۴۴ میلیون تومان با مدت بازپرداخت ۳۶ ماه

فرزند دوم: مبلغ ۸۸ میلیون تومان با مدت بازپرداخت ۴۸ ماه

فرزند سوم: مبلغ ۱۳۲ میلیون تومان با مدت بازپرداخت ۶۰ ماه

فرزند چهارم: مبلغ ۱۶۵ میلیون تومان با مدت بازپرداخت ۷۲ ماه

فرزند پنجم: مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان با مدت بازپرداخت ۸۴ ماه

شرایط ضامن وام فرزندآوری

در وام فرزندآوری، مانند وام ازدواج، اگر متقاضی از رتبه اعتباری مناسبی برخوردار باشد، نیاز به معرفی ضامن نیست. در غیر این صورت، امکان استفاده از حساب یارانه، سهام عدالت یا سایر دارایی‌های مالی به عنوان وثیقه وجود دارد. با این حال، بانک‌ها مجازند تنها یک فقره سفته و یک ضامن را به عنوان تضمین دریافت نمایند.

نکات مهم درباره وام فرزندآوری

ثبت نام این وام به صورت اینترنتی انجام می شود.

امکان دریافت همزمان وام مسکن فرزند سوم وجود دارد.

مبلغ اقساط بر اساس تعداد فرزند و مدت بازپرداخت محاسبه می شود.

متقاضیان می توانند برای اطلاعات بیشتر به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند.

سوالات متداول وام ازدواج و فرزندآوری:

آیا وام فرزندآوری نیاز به کارت پایان خدمت دارد؟

براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری مشمول استثنای ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹ مهر ۱۳۶۳ می‌باشد. بنابراین، دریافت وام فرزندآوری نیازمند ارائه کارت پایان خدمت نظام وظیفه نیست.

شرایط ضامن وام ازدواج چیست؟

از جمله مهم‌ترین شرایط ضامن برای وام ازدواج، می‌توان به دارا بودن مدارک معتبر اشاره کرد. این مدارک شامل پروانه کسب فعال در زمان دریافت وام، یا فیش حقوقی با مبلغ کافی برای پرداخت اقساط وام می‌باشد.

پایان رپرتاژ آگهی