فروش قاب گوشی کار هر کسی نیست، ترفند ها و نکات کاربردی

اما واقعیت این است که این بازار، جزئیات زیادی دارد و موفقیت در آن، فقط با شناخت نیاز مشتری، تنوع محصول و بازاریابی حرفه‌ای به‌دست می‌آید.

فرقی هم ندارد که مغازه‌دار هستی یا فروشنده آنلاین؛ در هر دو حالت باید بدانی چطور محصولت را متفاوت و جذاب ارائه دهی.

در ادامه با هم مرور می‌کنیم که چطور می‌توانی در بازار پررقابت قاب گوشی بدرخشی.

۱. شناخت دقیق مشتری؛ رمز اول موفقیت در فروش قاب

اولین قدم، شناخت مخاطب است.

اگر فروشنده حضوری هستی، رفتار مشتری را از ظاهر، نوع گوشی و حتی طرز صحبتش می‌توانی حدس بزنی.

اما اگر فروشنده آنلاین هستی، باید از بازخوردها، آمار بازدید و پیام‌های مشتری‌ها بفهمی چه طرح‌ها و جنس‌هایی محبوب‌ترند.

به طور کلی، مشتری‌ها به چند دسته تقسیم می‌شن:

کسانی که به زیبایی و طراحی اهمیت می‌دن (قاب‌های فانتزی و خاص)

کسانی که دنبال دوام و محافظت هستن (قاب‌های ضد ضربه، سخت یا مگ‌سیف)

کسانی که دنبال قیمت مناسب و اقتصادی هستن

اگر این گروه‌ها رو بشناسی، می‌تونی دقیق‌تر جنس بیاری و موجودی مغازه یا فروشگاه آنلاینت رو هدفمند بچینی.

۲. تنوع محصول؛ شرط اصلی جلب مشتری

بازار قاب گوشی سریع تغییر می‌کنه. هر چند ماه مدل‌های جدید میان و طرح‌های قدیمی از مد می‌افتن.

پس هم مغازه‌دار و هم فروشنده اینترنتی باید همیشه به‌روز باشن.

چند نمونه از مدل‌هایی که همیشه فروش خوبی دارن:

قاب‌های سیلیکونی رنگی

قاب‌های شفاف (ژله‌ای)

قاب‌های چرمی با جای کارت

قاب‌های فانتزی و دخترانه

قاب‌های ضد ضربه برای گوشی‌های گران‌قیمت

فروشنده‌های حرفه‌ای معمولاً از طریق پخش عمده قاب گوشی، مدل‌های جدید رو زودتر از بقیه می‌گیرن و زودتر هم به بازار عرضه می‌کنن.

این موضوع باعث میشه همیشه یه قدم جلوتر از رقبا باشی.

۳. نحوه ارائه محصول؛ تفاوت اصلی بین فروشنده موفق و معمولی

برای فروشندگان حضوری:

قاب‌ها رو بر اساس مدل گوشی و رنگ بچین.

ظاهر مغازه باید تمیز و روشن باشه.

ویترین رو طوری تنظیم کن که مشتری از بیرون جذب رنگ‌ها و تنوع بشه.

قاب‌های پرفروش و پرطرفدار رو همیشه دم‌دست بگذار، چون احتمال فروششون بیشتره.

برای فروشندگان آنلاین:

در فضای اینترنت، عکس و توضیحات محصول حکم ویترین مغازه رو دارن.

از قاب‌ها عکس واضح با نور طبیعی بگیر.

قاب رو روی گوشی واقعی بنداز تا ابعاد و فرم دقیقش مشخص بشه.

حتی می‌تونی در توضیحات محصول، مدل‌های قاب های مشابه رو لینک بدی تا مشتری بتونه گزینه‌های بیشتری مقایسه کنه و در سایت بمونه.

۴. قیمت‌گذاری اصولی و سود منطقی

نه پایین‌تر از همه بفروش، نه بالاتر از حد معقول.

اگر قیمتت از بقیه رقبا بیشتره، حتماً باید دلیلش رو برای مشتری توضیح بدی.

مثلاً کیفیت بالاتر، برند خاص یا گارانتی محصول.

برای فروش آنلاین، نوشتن ویژگی‌ها و تفاوت‌ها کنار قیمت باعث میشه مشتری حس شفافیت و اعتماد کنه.

۵. استفاده از تبلیغات هدفمند

چه مغازه داشته باشی، چه فروشگاه اینترنتی، تبلیغات نقش مهمی در فروش داره.

در دنیای امروز، مشتری‌ها بیشتر از طریق اینستاگرام، تلگرام و گوگل دنبال قاب گوشی می‌گرد.

چند ایده برای تبلیغ هوشمندانه:

انتشار عکس مشتری‌های راضی (با اجازه خودشون)

ویدیوهای تست مقاومت قاب

معرفی سری جدید قاب‌ها در استوری یا پست

همکاری با صفحات تکنولوژی یا بلاگرهای محلی

اگر فروشگاه اینترنتی داری، می‌تونی برای راحتی مشتری‌ها از مدل سایت‌هایی مثل سایت تهران جانبی الهام بگیری؛ چون ساختار دسته‌بندی و معرفی محصولاتش کاربرپسنده و باعث میشه بازدیدکننده سریع‌تر خرید کنه.

۶. خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتری

یکی از اشتباه‌های رایج بین فروشنده‌ها اینه که فکر می‌کنن بعد از فروش، کار تموم شده.

اما واقعیت اینه که فروش اصلی از لحظه‌ای شروع میشه که مشتری ازت خرید کرده.

جواب‌ دادن محترمانه به سوالات، پذیرش تعویض در صورت ایراد کالا، و حفظ ارتباط دوستانه با مشتری باعث میشه دوباره برگرده.

در فروش آنلاین هم، پاسخ سریع به دایرکت یا پیام پشتیبانی، حس اعتماد زیادی ایجاد می‌کنه.

۷. به‌روز بمان و با ترندها حرکت کن

در بازار قاب گوشی، هر چند ماه یک مدل خاص ترند میشه.

مثلاً قاب‌های مگ‌سیف، قاب‌های شفاف با لبه رنگی، یا قاب‌هایی که جای کارت دارن.

اگر مدام مدل‌های جدید بیاری، مشتری‌ها همیشه دنبال تازه‌های مغازه یا سایتت میان.

سایت‌های عمده‌فروشی مثل پخش عمده قاب گوشی تهران جانبی معمولاً زودتر از بقیه ترندها رو می‌شناسن؛ بررسی اون‌ها بهت ایده میده چه مدل‌هایی رو برای موجودی بعدی بیاری.

لپ کلام

فروش قاب گوشی فقط خرید و فروش نیست؛ یه بیزینس هوشمندانه با جزئیات زیاده.

چه پشت پیشخوان مغازه باشی، چه پشت صفحه فروشگاه اینترنتی، اگر اصول ارائه، رفتار مشتری‌مدار، و شناخت ترندها رو بلد باشی، موفقیتت تضمینیه.

در نهایت، مهم‌ترین نکته اینه که به جای رقابت بر سر قیمت، روی تجربه خرید تمرکز کنی.

چون مشتری ممکنه قیمت رو فراموش کنه، اما حس خوب خرید از تو رو نه.

