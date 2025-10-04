مدیرعامل زرین افشان آسیا در گفتگو با ایلنا:
نبود حمایت دولتی مانع بومیسازی جتپرینترها در ایران است
حسن اجاقلو، مدیرعامل شرکت زرین افشان آسیا، در حاشیه هفتمین نمایشگاه تخصصی چاپ، بستهبندی و فرآوری در نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب، با اشاره به فعالیت ۲۳ ساله این مجموعه در حوزه ماشینآلات چاپ صنعتی گفت: حذف انحصار مواد مصرفی در دستگاههای جتپرینتر وارداتی، مهمترین مزیت رقابتی محصولات این شرکت در بازار ایران است.
مزیت رقابتی: حذف انحصار مواد مصرفی
اجاقلو در معرفی فعالیتهای شرکت اظهار کرد: مجموعه ما بیش از ۲۳ سال در صنعت ماشینآلات فعالیت دارد. دستگاههای جتپرینتری که ارائه میدهیم، روی خطوط تولید صنایع غذایی نصب میشوند و وظیفه درج تاریخ تولید، انقضا، قیمت و سایر اطلاعات ضروری محصول را بر عهده دارند.
وی افزود: این دستگاهها عمدتاً وارداتی هستند و مشابه داخلی ندارند، اما تفاوت ما با بسیاری از برندهای خارجی این است که مشتری بعد از خرید دستگاه، الزاماً مجبور نیست مواد مصرفی و جوهر را فقط از همان شرکت واردکننده تهیه کند. در بسیاری از مدلهای چینی و اروپایی، برای استفاده از جوهر باید کد مخصوصی وارد شود که تنها توسط تولیدکننده اصلی ارائه میشود و هزینه بالایی را به مشتری تحمیل میکند. ما با توافقی که با کمپانی سازنده داشتیم، این کدها را حذف کردهایم و دستگاهها را به صورت آزاد (Free) عرضه میکنیم. بنابراین مصرفکننده میتواند مواد مصرفی را از بازار آزاد و با قیمت مناسب تهیه کند و هزینه تمامشده چاپ برای او بسیار کاهش پیدا میکند.
چالشهای بومیسازی و نبود حمایت دولتی
مدیرعامل زرین افشان آسیا در ادامه درباره مشکلات این صنعت توضیح داد: متأسفانه مشابه داخلی این دستگاه در کشور وجود ندارد. چند شرکت دانشبنیان هم برای بومیسازی وارد میدان شدند، اما به دلیل نبود سرمایهگذاری و حمایت جدی، نتوانستند به نتیجه برسند. ما نیز مانند بسیاری از تولیدکنندگان مالیات و ارزش افزوده را به موقع پرداخت میکنیم، اما هیچ بانکی یا ارگانی حاضر به پشتیبانی مالی و فنی از این حوزه نیست.
وی افزود: بومیسازی این تکنولوژی در ایران نیازمند حمایت و سرمایهگذاری است. حتی اگر امروز دانش فنی کامل را نداشته باشیم، باید از جایی شروع کنیم. اما متأسفانه تا زمانی که حمایت جدی از تولیدکنندگان وجود نداشته باشد، این صنعت همچنان به واردات وابسته خواهد بود.