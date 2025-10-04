مدیرعامل تکصنعت در گفتگو با ایلنا:
بزرگترین مشکل ما نوسانات ارزی است؛ ثبات برای تولیدکننده حیاتی است
مدیرعامل "تکصنعت" از مشکلات تولیدکنندگان ماشینآلات صنایع غذایی، ویژگیهای متمایز محصولات خود و نقش این صنعت در اشتغالزایی و حل مشکلات بازار کشاورزی سخن گفت.
رضا اشراقی، مدیرعامل شرکت "آولان صنعت اشراق" با نام تجاری تکصنعت در حاشیه هفتمین نمایشگاه تخصصی چاپ، بستهبندی و فرآوری در نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، از مشکلات تولیدکنندگان ماشینآلات صنایع غذایی، ویژگیهای متمایز محصولات خود و نقش این صنعت در اشتغالزایی و حل مشکلات بازار کشاورزی سخن گفت.
۱۵ سال فعالیت در ماشینسازی و فرآوری کشمش
اشراقی در معرفی فعالیتهای خود اظهار کرد: نزدیک به ۱۵ سال است که در صنعت ماشینسازی فعالیت میکنیم و دستگاههای خشککن میوه، بستهبندی، شستوشو و خط فرآوری کشمش تولید میکنیم. تمامی این محصولات تولید داخل هستند و ما خود را یک تولیدکننده واقعی میدانیم.
ویژگیهای متمایز دستگاههای تکصنعت
وی درباره کیفیت محصولات افزود: متأسفانه در بازار برخی افراد بدون دانش کافی وارد این عرصه میشوند و دستگاههایی تولید میکنند که استاندارد نیست؛ اما دستگاههای ما بر اساس دانش مکانیک و محاسبات دقیق طراحی شدهاند. برای نمونه، سیستم سیرکولاسیون و تخلیه رطوبت دستگاهها کاملاً علمی طراحی شده و محصول را بهطور یکنواخت و بدون تغییر رنگ خشک میکند. به همین دلیل مشتریان کیفیت محصولات ما را لمس کردهاند و سفارشهای خوبی دریافت کردهایم.
نوسانات ارزی، بزرگترین چالش تولیدکنندگان
مدیرعامل تکصنعت در ادامه به مشکلات این صنعت اشاره کرد و گفت: مهمترین معضل ما نوسانات شدید نرخ ارز است. ما در نمایشگاه قرارداد میبندیم، اما بهمحض اینکه به کارخانه بازمیگردیم و میخواهیم مواد اولیه تهیه کنیم، با افزایش ناگهانی قیمتها مواجه میشویم. حتی تأمینکنندگان قطعات در زمان نوسانات از تحویل کالا خودداری میکنند و میگویند باید صبر کنیم تا نرخ جدید مشخص شود. این وضعیت باعث نارضایتی مشتریان و زیان تولیدکننده میشود. به نظر من، حتی اگر دلار ۱۰۰ هزار یا ۲۰۰ هزار تومان باشد، مهم این است که ثابت بماند تا ما بتوانیم برنامهریزی کنیم.
اشتغالزایی و کمک به کشاورزان
اشراقی با اشاره به نقش محصولات تکصنعت در حل مشکلات بازار میوه گفت: در سالهای اخیر بیش از ۳۰۰۰ فرصت شغلی برای مشتریان ایجاد کردهایم. دستگاههای ما این امکان را میدهد که کشاورزان محصولات برداشتشده خود را به جای فروش فوری به دلالان، فرآوری و خشک کرده و با قیمت مناسبتری به فروش برسانند. این موضوع هم به نفع کشاورز است و هم بازار را ساماندهی میکند.
وی افزود: یکی دیگر از مزیتها، امکان ایجاد کسبوکار کوچک با سرمایه اندک است. امروزه شروع یک شغل جدید به سرمایههای چند صد میلیونی نیاز دارد، اما با دستگاههای ما میتوان حتی با ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان کسبوکاری خانگی راهاندازی کرد.