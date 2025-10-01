ثبت سفارش و نوسانات ارزی، بزرگترین چالش واردات ماشینآلات بستهبندی؛
چگینی: انرژی ارزان تنها مزیت رقابتی ایران در تولید است
مدیرعامل شرکت بازرگانی طلایی از مسیر فعالیت این شرکت، چالشهای واردات ماشینآلات و تأثیر تحریمها و نوسانات ارزی بر صنعت سخن گفت.
ناصر چگینی، مدیرعامل شرکت بازرگانی طلایی، با سابقه بیش از ۲۰ سال فعالیت در حوزه ماشینآلات چاپ و بستهبندی، در حاشیه هفتمین نمایشگاه تخصصی چاپ، بستهبندی و فرآوری در نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب در گفتگو با خبرنگار ایلنا از مسیر فعالیت این شرکت، چالشهای واردات ماشینآلات و تأثیر تحریمها و نوسانات ارزی بر صنعت سخن گفت.
از خدمات تا واردات ماشینآلات چگینی
وی در معرفی این شرکت گفت: بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در خدمات ماشینآلات بستهبندی، چاپ و پس از چاپ داریم. سابقه ما بیشتر در بخش نصب و راهاندازی دستگاهها بوده اما با توجه به افزایش قیمت ماشینآلات در سالهای اخیر، واردات مستقیم را نیز در دستور کار قرار دادیم تا هم خدمات بهتری ارائه کنیم و هم قیمت واقعیتری در اختیار مشتری قرار گیرد.
چگینی افزود: حدود چهار سال است که واحد بازرگانی شرکت راهاندازی شده و تاکنون با شرکتهای بزرگی همکاری داشتهایم. از جمله با شرکت «دیبا صنعت»، «باختر مروارید قزوین» و «بستهبندی آراسنج». در بسیاری موارد تیم ما بهعنوان مشاور و راهانداز کامل خطوط تولید فعالیت کرده است.
بازار واردات و مشکلات اصلی
مدیرعامل بازرگانی طلایی در ادامه بیان کرد: واردات ما عمدتاً از چین انجام میشود، زیرا این کشور بیشترین سهم بازار ایران را در ماشینآلات دارد. دستگاههایی که وارد میکنیم از چندصد هزار دلار تا بیش از یک میلیون دلار ارزش دارند. بهعنوان نمونه یک خط ورق را برای یکی از مشتریان حدود ۹۰۰ هزار دلار وارد کردیم و دستگاههای فلکسو نیز تا ۸۰۰ هزار دلار قیمت داشتهاند.
وی درباره مشکلات این حوزه توضیح داد: ثبت سفارش و نوسانات ارزی از بزرگترین چالشهای ماست. در سال گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ کانتینر ماشینآلات وارد کردیم، اما امسال به دلیل سختگیریها و شرایط نامناسب بازار، ثبت سفارشها به شدت کاهش یافته است. علاوه بر این، محدودیتهای بانکی و تحریمها روند خرید و پرداختهای بینالمللی را دشوار کرده و مجبوریم از واسطهها در چین برای انتقال پول استفاده کنیم.
تأثیر کیفیت ماشینآلات بر تولید داخلی
چگینی با تأکید بر اهمیت کیفیت دستگاهها گفت: تجربه نشان داده است که خرید دستگاه بیکیفیت هرچند ارزانتر باشد، در بلندمدت به زیان تولیدکننده تمام میشود. متأسفانه نظارت دقیقی بر کیفیت واردات وجود ندارد و برخی فقط به سود بازرگانی خود توجه میکنند. نتیجه این میشود که دستگاههای ضعیف وارد بازار میشوند و واحدهای تولیدی پس از مدت کوتاهی متضرر میشوند.
وی افزود: ما به دلیل سابقه کاریمان در بخش خدمات و نصب دستگاهها، مشاوره دقیقی به مشتریان میدهیم تا متناسب با شرایط ایران خرید کنند. چرا که بسیاری از دستگاههایی که در چین یا کشورهای دیگر با سرعت بالا کار میکنند، وقتی در ایران با مواد اولیه متفاوت استفاده میشوند، راندمان مورد انتظار را ندارند.
مزیت و آینده صنعت بستهبندی در ایران
مدیرعامل بازرگانی طلایی با اشاره به شرایط ویژه ایران گفت: مهمترین مزیت رقابتی ایران انرژی ارزان است. این عامل تاکنون به تولیدکنندگان کمک کرده تا در شرایط سخت تحریم و نوسان اقتصادی سرپا بمانند. امیدواریم قطعیهای مکرر برق و گاز به حداقل برسد تا واحدهای تولیدی بتوانند راندمان مطلوب داشته باشند.
چگینی تصریح کرد: در صنعت ما بهروزرسانی تکنولوژی بسیار کند انجام میشود. بسیاری هنوز با دستگاههای ۳۰ یا ۴۰ سال پیش کار میکنند، در حالی که تجربه نشان داده سرمایهگذاری در نوسازی خطوط تولید، نتیجه مثبت و ماندگاری به همراه دارد. امیدوارم در آینده شاهد توجه جدیتری به این مسئله و افزایش نظارت بر کیفیت واردات باشیم.