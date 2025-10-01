سعید داودی، مدیرعامل شرکت ماشین‌سازی SDPACK، با اشاره به ۲۵ سال فعالیت این شرکت در حوزه طراحی و ساخت دستگاه‌های مرتبط با صنعت بسته‌بندی، در حاشیه هفتمین نمایشگاه تخصصی چاپ، بسته‌بندی و فرآوری در شهر آفتاب، در گفتگو با خبرنگار ایلنا از مشکلات واردات، نوسانات ارزی، اهمیت خدمات پس از فروش و نقش نمایشگاه در توسعه برند سخن گفت.

۲۵ سال تجربه در ماشین‌سازی بسته‌بندی

داودی اظهار کرد: حدود ۲۵ سال است که در شهرک صنعتی ورامین در حوزه ساخت دستگاه‌های مرتبط با بسته‌بندی فعالیت داریم. کار ما از دستگاه‌های سایپا برش و مقواسازی آغاز شد و بعدها با اضافه شدن خط تولید مواد اولیه مقوا، سینگل و همچنین دستگاه‌های قالب‌سازی توسعه یافت.

وی افزود: صنعت بسته‌بندی در ایران مانند یک صنعت مادر است؛ چرا که تقریباً تمام صنایع برای ارائه محصولات خود به بسته‌بندی نیازمند هستند. ما با استفاده از مهندسی معکوس، بخشی از دستگاه‌هایی را که پیش‌تر از چین وارد می‌شد، در داخل کشور طراحی و تولید کرده‌ایم.

خدمات پس از فروش؛ نقطه تمایز SDPACK

مدیرعامل SDPACK با تأکید بر اهمیت خدمات پس از فروش گفت: یکی از ویژگی‌های متمایز شرکت ما، پشتیبانی و خدمات پس از فروش است. مشتریان طی سال‌ها به دلیل همین خدمات ما را به دیگران معرفی کرده‌اند و این مهم‌ترین عامل تداوم فعالیت شرکت بوده است. حتی برای دستگاه‌های وارداتی چینی نیز خدمات، گارانتی و قطعات یدکی ارائه می‌دهیم و این موضوع باعث شده نام ما در بازار با اعتماد و کیفیت همراه شود.

داودی درباره موانع این صنعت اظهار کرد: برخی مواد اولیه و قطعات خاص در ایران تولید نمی‌شوند و ناچار به واردات هستیم. در این مسیر، نوسانات نرخ دلار و مشکلات ترخیص کالا از گمرک مهم‌ترین چالش ماست. برای نمونه، قطعه‌ای مانند صفحه سنگ مغناطیسی یک‌ونیم متری در ایران تولید نمی‌شود و واردات آن از چین بین شش تا هفت ماه زمان می‌برد. در این مدت، تغییرات نرخ ارز هزینه‌های ما را چند برابر می‌کند و گاهی صرفه اقتصادی واردات از بین می‌رود.

نمایشگاه؛ فرصتی برای تقویت ارتباط با مشتریان

وی درباره نقش نمایشگاه شهر آفتاب در معرفی برند SDPACK گفت: بیش از ۱۰ سال است که در نمایشگاه‌های تخصصی این حوزه شرکت می‌کنیم. امروز تقریباً ۹۰ درصد فعالان صنعت بسته‌بندی ما را می‌شناسند. با این حال حضور در نمایشگاه فرصتی است برای دیدار مستقیم با مشتریان قدیمی، جلب اعتماد مشتریان جدید و نمایش توانمندی‌های فنی شرکت.

داودی خاطرنشان کرد: امیدوارم شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای پیش برود که نوسانات ارزی و مشکلات بازار کمتر شود تا صنعت ماشین‌سازی بسته‌بندی در ایران مسیر توسعه خود را با ثبات بیشتری ادامه دهد.

انتهای پیام/