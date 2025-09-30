امیر اخوان، مدیرعامل شرکت بازرگانی "اخوان" با برند «ماکوت» در حاشیه پنجمین نمایشگاه صنعت و ابزار در شهر آفتاب در گفتگو با خبرنگار ایلنا به چالش‌های واردات ابزار صنعتی، مشکلات ترخیص کالا، نوسانات ارزی و ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی برای فعالان این حوزه پرداخت.

وی همچنین از مسیر همکاری با یک برند جهانی و نمایندگی انحصاری آن در ایران سخن گفت.

آغاز همکاری با برند جهانی

اخوان اظهار کرد: فعالیت ما از حوزه اینورتر آغاز شد و هدف اصلی‌مان همیشه کیفیت بوده است. به همین دلیل با یکی از برندهای معتبر جهانی همکاری کردیم که در حال حاضر محصولاتش در ۷۴ کشور دنیا عرضه می‌شود. خوشبختانه توانستیم نمایندگی انحصاری این برند را در ایران بگیریم و قرارداد چندساله امضاء کنیم.

وی افزود: محصولات ماکوت اکنون در ایران با بیش از ۱۲۰ قلم کالا عرضه می‌شود و تلاش ما این است که علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، در آینده به سمت تولید بخشی از محصولات در داخل کشور نیز حرکت کنیم.

چالش‌های ترخیص و نوسان ارزی

مدیرعامل شرکت بازرگانی "اخوان" در ادامه با اشاره به مشکلات واردکنندگان متذکر شد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ما ترخیص کالاست. گاهی کالایی که در اروپا با استانداردهای معتبر تولید و تأیید شده، در ایران بیش از ۴۵ روز در گمرک معطل می‌ماند. این معطلی‌ها ناشی از کاغذبازی‌ها، ارزیابی‌های تکراری و مشکلات اداری است که به اقتصاد کشور و واردکننده ضربه می‌زند.

اخوان تأکید کرد: موضوع دیگر، نوسانات ارزی است. ما نمی‌دانیم وقتی کالایی را با دلار 50 یا 100 هزار تومانی خریداری می‌کنیم، ماه بعد با چه قیمتی مواجه خواهیم شد. این بی‌ثباتی اقتصادی دست ما را برای برنامه‌ریزی می‌بندد و بسیاری از فعالان این حوزه را دلسرد کرده است.

وی با لحنی امیدوارانه خطاب به نسل جوان گفت: بهترین سرمایه شما نیروی جوانی است. نباید خیلی زود ناامید شوید یا جا بزنید و با اعتماد به‌نفس مسیرتان را ادامه دهید، در همین کشور هم می‌توان کار کرد، اگرچه مشکلات وجود دارد؛ اما امید و پشتکار می‌تواند راه را هموار کند.

