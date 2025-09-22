زندگی در اسپانیا با تمکن مالی

برای گرفتن اقامت تمکن مالی اسپانیا، چند شرط اساسی و اصلی وجود دارد که باید آن ها را فراهم کرده و اجرا نمایید. این شرایط، در واقع تضمینی برای دولت اسپانیا است که شما می توانید بدون وابستگی به بازار کار این کشور، زندگی خود را به راحتی اداره کرده و پیش ببرید. اولین و مهم ترین شرط، اثبات تمکن مالی کافی است.

این تمکن مالی از منابع غیرفعال (Passive Income) مانند سود سهام، اجاره املاک، حقوق بازنشستگی یا سود سپرده های بانکی باید تأمین شود. علاوه بر این، شما باید یک بیمه درمانی خصوصی و معتبر در اسپانیا داشته باشید که تمام هزینه های پزشکی شما را پوشش دهد. این بیمه می‌بایست قبل از اقدام برای اخذ ویزا تهیه شود. شرط دیگر، نداشتن سوء سابقه کیفری در کشور محل اقامت خود و هر کشور دیگری است که در ۵ سال گذشته بیشتر از ۶ ماه در آن زندگی کرده اید.

در نظر داشته باشید شما باید متعهد شوید که حداقل شش ماه از سال را در اسپانیا اقامت داشته باشید تا ویزای شما منقضی نشده و معتبر باقی بماند. عدم وجود بیماری های خاص و واگیردار نیز یکی از شروط مهم برای دریافت این اقامت است. با توجه به این شرایط، این ویزا گزینه ای ایده آل برای بازنشستگان، سرمایه داران و افرادی است که درآمد ثابت و مطمئنی از خارج از اسپانیا دارند.

مدارک هویتی و شناسنامه ای لازم برای اقامت تمکن مالی اسپانیا

اولین قدم در پروسه گرفتن اقامت تمکن مالی اسپانیا، تهیه و جمع آوری مدارک هویتی می باشد. شما می بایست در آماده سازی این مدارک نهایت دقت را داشته باشید چرا که فرآیند را برای شما بسیار سریع تر و روان تر خواهد کرد.

نوع مدرک توضیحات پاسپورت معتبر پاسپورت شما باید حداقل ۱۸ ماه اعتبار داشته باشد و شامل کپی از تمام صفحات آن (حتی صفحات خالی) باشد. عکس پرسنلی چند قطعه عکس جدید با پس زمینه سفید، مطابق با استانداردهای سفارت اسپانیا. شناسنامه و کارت ملی کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و تمامی افراد وابسته (همسر و فرزندان). سند ازدواج و مدارک همسر در صورتی که به صورت خانوادگی اقدام می کنید، ارائه سند رسمی ازدواج و شناسنامه و پاسپورت همسر و فرزندان.

تمامی این مدارک باید به زبان اسپانیایی ترجمه رسمی و تأییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه را دریافت کنند.

مدارک مالی و اثبات تمکن اقتصادی برای اقامت تمکن مالی اسپانیا

اصلی ترین و مهمترین مدارک در این روش مهاجرتی، اثبات توانایی مالی شماست. دولت اسپانیا با معیاری به نام شاخص IPREM (شاخص درآمد تأمین اجتماعی)، میزان درآمد مورد نیاز را تعیین می کند. برای یک متقاضی اصلی، درآمد سالانه باید حداقل ۴۰۰٪ از شاخص IPREM و برای هر فرد وابسته (همسر و فرزندان) حداقل ۱۰۰٪ از این شاخص باشد.

مهم ترین مدارک مالی عبارتند از:

پرینت حساب بانکی: ارائه گردش حساب بانکی در چند ماه گذشته که نشان دهنده موجودی کافی و درآمد منظم و غیرفعال شما باشد. مدارک مربوط به منبع درآمد: این مدارک می تواند شامل سند اجاره املاک، گواهی سود سهام یا اوراق قرضه، گواهی حقوق بازنشستگی و هرگونه مدرک دیگری باشد که منبع درآمد غیرفعال شما را تأیید کند. سند املاک و دارایی ها: ارائه اسناد مالکیت املاک، خودرو، و سایر دارایی ها که نشان دهنده پشتوانه مالی قوی شما باشد.

مدارک بیمه درمانی و سلامت برای اقامت تمکن مالی اسپانیا

برای اخذ اقامت تمکن مالی اسپانیا، ارائه یک بیمه درمانی خصوصی الزامی است. علاوه بر بیمه، ارائه گواهی سلامت از یک پزشک معتبر نیز ضروری است. این گواهی باید تأیید کند که شما از هیچ بیماری مسری یا خطرناکی رنج نمی برید که سلامت عمومی جامعه را تهدید کند.

این بیمه باید دارای ویژگی های زیر باشد:

پوشش کامل: بیمه باید تمامی هزینه های درمانی و بستری را در اسپانیا بدون هیچ گونه محدودیت یا فرانشیز پوشش دهد.

اعتبار در اسپانیا: بیمه باید توسط یک شرکت بیمه معتبر در اسپانیا صادر شده باشد و در سراسر خاک این کشور اعتبار داشته باشد.

مدت اعتبار: اعتبار بیمه نامه باید حداقل به اندازه مدت اولین ویزای شما (یک سال) باشد.

مراحل تکمیلی و ارائه مدارک برای اقامت تمکن مالی اسپانیا

بعد از آماده سازی تمامی مدارک، نوبت به مراحل اداری می رسد. این فرآیند با ثبت نام آنلاین و گرفتن وقت سفارت آغاز می شود. در روز مصاحبه، شما باید تمامی مدارک ترجمه شده و تأیید شده را به همراه مدارک اصلی به سفارتخانه ارائه دهید. مصاحبه کننده، مدارک شما را بررسی کرده و ممکن است سؤالاتی در مورد وضعیت مالی و دلایل مهاجرت شما بپرسد. پس از تأیید مدارک و مصاحبه، ویزای نوع D در پاسپورت شما درج می شود و شما می توانید به اسپانیا سفر کنید. در اسپانیا، شما باید در مدت زمان مشخصی (معمولاً یک ماه) به اداره مهاجرت محلی مراجعه کرده و برای دریافت کارت اقامت (TIE) درخواست دهید. این فرآیند، مرحله نهایی برای تبدیل ویزای موقت به اقامت دائم شما در اسپانیاست. تیم متخصص وی آی پی گروپ در تمامی این مراحل، از آماده سازی مدارک تا پیگیری امور در اسپانیا، همراه شماست تا با خیالی آسوده، این مسیر را طی کنید.

نکات مهم در تهیه و ارائه مدارک اقامت تمکن مالی اسپانیا

دقت در ترجمه: تمامی مدارک باید به طور دقیق و کامل به زبان اسپانیایی ترجمه شوند. هرگونه اشتباه کوچک می تواند باعث رد درخواست شما شود. به روزرسانی مدارک: برخی مدارک مانند پرینت حساب بانکی، باید جدید و به روز باشند. مشاوره تخصصی: به دلیل پیچیدگی فرآیند و تغییرات احتمالی قوانین، استفاده از خدمات یک مشاور مهاجرتی متخصص ضروری است. داشتن برنامه زمانی: برای هر مرحله از فرآیند، از جمع آوری مدارک تا وقت سفارت، برنامه ریزی دقیقی داشته باشید.

سوالات متداول

آیا با اقامت تمکن مالی می توانم در اسپانیا کار کنم؟ خیر. این نوع اقامت به شما اجازه کار کردن به صورت کارمندی یا خوداشتغالی را نمی دهد. تنها می توانید از طریق منابع درآمدی غیرفعال زندگی خود را تأمین کنید. مدت زمان صدور ویزا چقدر است؟ این فرآیند معمولاً از زمان ارائه مدارک کامل تا صدور ویزا، بین ۱ تا ۳ ماه به طول می انجامد. آیا می توانم خانواده ام را با خود ببرم؟ بله. شما می توانید برای همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال خود به صورت همزمان درخواست ویزا دهید. آیا داشتن ملک در اسپانیا برای این نوع اقامت الزامی است؟ خیر، الزامی نیست. شما می توانید با ارائه قرارداد اجاره مسکن نیز اقدام کنید. آیا این اقامت منجر به دریافت پاسپورت اسپانیا می شود؟ بله. پس از ۵ سال اقامت مستمر و قانونی با این روش، می توانید برای اقامت دائم و پس از ۱۰ سال، برای شهروندی و پاسپورت اسپانیا درخواست دهید.

