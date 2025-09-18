خبرگزاری کار ایران
آیفون 17؛ بررسی کامل مدل پرو و ایر اپل

در این مقاله به بررسی مشخصات، طراحی، نمایشگر، دوربین و عملکرد این دو مدل می‌پردازیم تا بتوانید انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.

اپل با معرفی سری آیفون 17 بار دیگر استاندارد گوشی‌های هوشمند را ارتقا داده است.این سری شامل آیفون 17 پرو و آیفون 17 ایر است که هر کدام با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، تجربه‌ای متفاوت و حرفه‌ای از موبایل ارائه می‌دهند. در این مقاله به بررسی مشخصات، طراحی، نمایشگر، دوربین و عملکرد این دو مدل می‌پردازیم تا بتوانید انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.

خرید آیفون 17 پرو مکس؛ تجربه‌ای حرفه‌ای و مطمئن

برای کاربران حرفه‌ای که به دنبال بالاترین سطح عملکرد و امکانات هستند، خرید آیفون 17 پرو مکس بهترین گزینه است. این مدل با نمایشگر بزرگ‌تر، دوربین سه‌گانه پیشرفته و پردازنده Apple A19 Pro، تجربه‌ای نزدیک به گوشی‌های حرفه‌ای ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند با خرید آیفون 17 پرو مکس، از قابلیت‌های فیلم‌برداری 4K، نرخ تازه‌سازی 120 هرتز و حافظه داخلی تا 1 ترابایت بهره‌مند شوند. خرید از فروشگاه‌های معتبر مانند تراتک، تضمین‌کننده اصالت محصول، گارانتی رسمی و ارسال سریع است، تا تجربه‌ای مطمئن و حرفه‌ای از این گوشی داشته باشید.

طراحی و کیفیت ساخت

آیفون 17 پرو با ابعاد 150 در 71.9 در 8.75 میلی‌متر و وزن 206 گرم، بدنه‌ای از فلز و شیشه سرامیک شیلد دارد و در رنگ‌های سرمه‌ای تیره، نقره‌ای و نارنجی عرضه می‌شود. این مدل با فریم آلومینیومی مقاوم و طراحی مینیمال، حس لوکس و مستحکم بودن را به کاربر منتقل می‌کند.

از سوی دیگر، آیفون 17 ایر با ابعاد 156.2 در 74.7 در 5.64 میلی‌متر و وزن 165 گرم، سبک‌ترین مدل سری 17 است. فریم این گوشی از تیتانیوم گرید 5 ساخته شده و در رنگ‌های مشکی، سفید، آبی روشن و طلایی روشن عرضه می‌شود، مناسب کسانی که گوشی جمع‌وجور و سبک می‌خواهند.

نمایشگر و تجربه بصری

هر دو مدل از نمایشگر LTPO Super Retina XDR OLED بهره می‌برند که روشنایی بالا، رنگ‌های واقعی و فناوری HDR را ارائه می‌دهد. آیفون 17 پرو با نمایشگر 6.3 اینچی، رزولوشن 1206 در 2622 پیکسل و نرخ تازه‌سازی 120 هرتز، تصاویر و ویدیوها را با جزئیات کامل نمایش می‌دهد.

آیفون 17 ایر نیز با نمایشگر 6.5 اینچی و رزولوشن 1260 در 2736 پیکسل، تجربه بصری عالی و روشنایی مشابه مدل پرو دارد و برای کاربری روزمره و حرفه‌ای مناسب است.

 

آیفون 17؛ بررسی کامل مدل پرو و ایر اپل

پردازنده و عملکرد سخت‌افزاری

هردو مدل با تراشه Apple A19 Pro و فناوری 3 نانومتری عرضه می‌شوند. آیفون 17 پرو دارای 12 گیگابایت رم و حافظه داخلی 256 گیگابایت تا 1 ترابایت است. پردازنده 6 هسته‌ای و پردازنده گرافیکی 6 هسته‌ای، اجرای برنامه‌ها و بازی‌های سنگین را به راحتی ممکن می‌سازد.

آیفون 17 ایر نیز با همان تراشه و 12 گیگابایت رم، تجربه‌ای روان و سریع ارائه می‌دهد و ترکیبی از سرعت و سبک بودن را به کاربر می‌دهد.

آیفون 17؛ بررسی کامل مدل پرو و ایر اپل

 

دوربین‌ها؛ تجربه عکاسی حرفه‌ای

آیفون 17 پرو دارای دوربین سه‌گانه 48 مگاپیکسلی شامل واید، اولتراواید و تله‌فوتو پریسکوپی است و امکان فیلم‌برداری 4K با نرخ فریم متنوع و فناوری ProRes را دارد. دوربین سلفی 18 مگاپیکسلی با حسگر SL 3D و لرزش‌گیر اپتیکال، تجربه تماس تصویری و عکاسی سلفی حرفه‌ای را فراهم می‌کند.

آیفون 17 ایر با دوربین واید 48 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 18 مگاپیکسلی، مناسب کاربران روزمره است و همچنان کیفیت بالای تصاویر و ویدیوها را ارائه می‌دهد.

باتری و شارژدهی

آیفون 17 پرو دارای باتری 3988 میلی‌آمپر ساعتی است و شارژ سریع و بی‌سیم را پشتیبانی می‌کند. آیفون 17 ایر با باتری 3149 میلی‌آمپر ساعتی، شارژ سریع و بی‌سیم دارد و هر دو مدل از فناوری MagSafe پشتیبانی می‌کنند.

انتخاب و خرید از تراتک

برای تجربه خرید امن و آسان، می‌توانید اقدام به خرید آنلاین کنید و از اصالت و گارانتی محصول اطمینان داشته باشید:

چرا خرید آیفون 17 ارزشمند است؟

انتخاب و خرید آیفون 17، چه مدل پرو و چه ایر، به دلیل ویژگی‌های پیشرفته، طراحی مدرن و عملکرد بی‌نظیر، گزینه‌ای منطقی و مطمئن محسوب می‌شود. با توجه به اینکه این گوشی‌ها با آخرین نسخه سیستم‌عامل iOS 26 و پردازنده Apple A19 Pro عرضه می‌شوند، کاربر می‌تواند تجربه‌ای روان و بدون وقفه از اجرای برنامه‌ها و بازی‌های سنگین داشته باشد.

قیمت آیفون 17 در زمان عرضه برای مدل پایه حدود ۱۱۰۰ دلار و برای آیفون 17 ایر حدود ۱۰۰۰ دلار است که با توجه به امکانات و کیفیت ساخت، کاملاً منطقی و رقابتی به نظر می‌رسد. ویژگی‌های نمایشگر LTPO Super Retina XDR OLED، دوربین حرفه‌ای و شارژ سریع، ارزش خرید را بیشتر می‌کنند.

خرید از فروشگاه‌های معتبر مثل تراتک تضمین‌کننده اصالت کالا و پشتیبانی مناسب است. کاربران می‌توانند با اطمینان کامل اقدام به خرید آیفون 17، خرید آیفون 17 پرو مکس و خرید آیفون 17 ایر کنند و از گارانتی معتبر و ارسال سریع بهره‌مند شوند. با انتخاب مدل مناسب و اطلاع از قیمت آیفون 17، تجربه‌ای حرفه‌ای و لذت‌بخش از دنیای موبایل خواهید داشت.

جمع‌بندی

سری آیفون 17، چه مدل پرو و چه مدل ایر، با طراحی مدرن، نمایشگر پیشرفته، عملکرد سریع و دوربین حرفه‌ای، گزینه‌های ایده‌آل برای کاربران حرفه‌ای و روزمره هستند. انتخاب مدل مناسب با نیاز شما، تجربه‌ای متفاوت از دنیای موبایل ارائه می‌دهد.

 

