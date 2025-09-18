رازهایی از سامسونگ سری A که رقبا دوست ندارند بدانید
در این مطلب میخواهیم با بررسی ویژگیهای جذاب گوشی سامسونگ سری A به سوال شما پاسخ دهیم. پس اجازه دهید وقت را تلف نکنیم و مستقیم برویم سر اصل مطلب.
سری A سامسونگ داستان عجیبی دارد. اینکه در میان برندهای مختلف و جذاب بازار موبایل، از اپل گرفته تا هواوی و شیائومی، چطور ز توانسته همچنان محبوب بماند، مسئله چندان عجیبی نیست؛ ولی اینکه در میان محصولات و سریهای مختلف سامسونگ، چرا سری A اینقدر محبوب است؟ شاید سوال خیلی از شما باشد؛ آن هم زمانی که سریهای پرطرفدار و خفنی مثل S و Z وجود دارد.
در این مطلب میخواهیم با بررسی ویژگیهای جذاب گوشی سامسونگ سری A به سوال شما پاسخ دهیم. پس اجازه دهید وقت را تلف نکنیم و مستقیم برویم سر اصل مطلب.
سری A سامسونگ برای همه سلیقهها
اولین دلیلی که باعث محبوبیت سری A سامسونگ میشود، طیف گسترده محصولات آن است. اگرچه این سری در ابتدا قرار بود تنها محصولات میانرده سامسونگ را پوشش دهد، ولی این روزها تقریباً در همه ردههای قیمتی عرضه میشود و مشتریان خاص خود را دارد. برای مثال قیمت گوشی سامسونگ سری A یکی از مهمترین عوامل انتخاب کاربران است؛ به طور مشخص، قیمت گوشی سامسونگ A06 در حال حاضر حدوداً در بازه 9 تا 10 میلیون تومان قرار دارد، درحالیکه محصولاتی مثل A56 در رنج قیمتی 30 تا 40 میلیون تومان عرضه میشوند. همین طیف وسیع قیمت گوشیهای سامسونگ، نمادی از همهسلیقهپسند بودن آنهاست.
پشتیبانی از اکوسیستم سامسونگ
یکی از موضوعات مهم در بازار گوشیهای هوشمند، اکوسیستم و سیستمعامل محصولات است. با توجه به اینکه اکوسیستمهایی مثل اپل و سامسونگ مدت بسیار طولانیتری در بازار فعالیت داشتهاند، توسعهدهندگان بسیار بیشتری روی طراحی نرمافزار برای آنها فعالیت میکنند.
از طرفی، مردم هم به چنین اکوسیستمهایی خو گرفتهاند و خیلی سخت میتوانند از آنها دل بکنند و به اکوسیستم جدید دیگری کوچ کنند. همین مسئله باعث میشود اکوسیستمهای قدیمی و گوشیهای هوشمندی که از آنها پشتیبانی میکنند، ناخواسته طرفداران بیشتری داشته باشند. موضوعی که برای گوشیهای سامسونگ سری A نیز صدق میکند.
البته باید اضافه کنیم که اکوسیستم فقط در نرمافزارهای انحصاری خلاصه نمیشود. بسیاری از محصولات جانبی سامسونگ مثل ساعتهای هوشمند یا هدستها نیز بخشی از این اکوسیستم هستند که با سایر محصولات سامسونگ سازگاری بیشتری دارند. همین موضوع باعث میشود مشتریان برای بهرهمندشدن از این لوازم جانبی باکیفیت، به خرید گوشی سامسونگ سری A تمایل بیشتری نشان دهند و برای این کار اغلب به فروشگاه اینترنتی معتبر مراجعه کنند.
دوربین قدرتمند و تصویربرداری عالی
دوربینهای باکیفیت یکی از مزیتهای رقابتی کمپانی سامسونگ بهشمار میروند؛ مزیتی آنقدر قدرتمند که بسیاری از کمپانیهای جدید ترجیح میدهند در این حوزه وارد رقابت با سامسونگ نشوند. مثلاً شیائومی بیشتر روی قابلیتهای پردازنده تمرکز کرده است تا اینکه بخواهد در حوزه تصویربرداری با سامسونگ وارد رقابت شود.
قابلیتهای بینظیر هوش مصنوعی
اگر کمی در شبکههای مجازی یا کانالهای تکنولوژی یوتیوب وقت بگذرانید، متوجه میشوید که هوش مصنوعی سامسونگ این روزها ترند بازار است. برتری کامل Galaxy AI نسبت به قابلیتهای هوش مصنوعی برندهایی مانند اپل باعث میشود که استفاده از هوش مصنوعی یکی از قابلیتهای رقابتی محصولات سامسونگ باشد.
جالب است بدانید که پس از سری S که اول از همه به چنین قابلیتهایی مجهز شد، حالا محصولات سری A مانند سامسونگ A36 و A56 هم به بخشی از این قابلیتها دسترسی دارند؛ قابلیتهایی مثل «Remove Objective» که برای حذف اشیاء ناخواسته از تصویر استفاده میشود و الحق که هوش مصنوعی سامسونگ در این کار بینظیر عمل میکند.
باتری و فناوری فست شارژ
باتریهای پرحجم و فناوری فست شارژ که این روزها در بیشتر گوشیهای سامسونگ سری A به چشم میخورد، از قابلیتهایی است که نمیتوان به آسانی از کنار آن گذشت. تقریباً باتری همه مدلهای جدید سری آ حداقل برای یک روز کار مداوم شارژ نگه میدارد. این ویژگی برای کاربران امروزی که بخش زیادی از روزمرگیهایشان را با گوشی هوشمند خود سهیم میشوند، ضروری است.
برند خوشنام و معتبر
برند از آن مزیتهایی است که شاید در عمل تفاوت خاصی ایجاد نکند، ولی در ذهن کاربران تاثیر زیادی دارد. اینکه گوشی شما از برند شناختهشدهای مانند سامسونگ باشد، ناخودآگاه باعث میشود که احساس بهتری داشته باشید.
از طرفی برندهای خوشنام برای اعتبار خود اهمیت بسیار زیادی قائل هستند. همین موضوع باعث میشود در کیفیت محصولاتی که تولید میکنند، حساسیت بیشتری داشته باشند و احتمال خطا یا دریافت محصولی با ایرادات فنی تقریباً به صفر برسد. بنابراین با خرید گوشیهای سامسونگ سری A عملاً به کیفیت دستگاهی که در دست دارید، اعتماد بیشتری خواهید داشت.
پشتیبانی از قطعات انحصاری سامسونگ
کمپانیهای بزرگی مانند اپل و سامسونگ بسیاری از قطعات گوشی را خودشان بهطور انحصاری تولید میکنند. برای مثال سامسونگ در بخش پردازنده برند «اگزینوس» را تولید میکند که در بعضی از گوشیهای سری A مثل A56 و A17 از آن استفاده کرده و از قضا نتیجه خوبی هم گرفته است.
این قطعات انحصاری معمولاً کارایی بهتری نسبت به محصولات عمومی دارند و شرکتهای سازنده هم روی کیفیت آنها تمرکز بیشتری میکنند. از طرفی چون توسط خود کمپانی تولید میشوند، کاملاً با گوشیهای سامسونگ سازگاری دارند و باعث عملکرد بهتر محصولات میشوند.
قیمت مناسب برای کاربران ایرانی
متاسفانه یا خوشبختانه، ورود محصولات اپل به عنوان یکی از رقبای اصلی سامسونگ در ایران، با محدودیتها و تعرفههای زیادی همراه است. همین موضوع باعث میشود با وجود تفاوت اندک میان قیمت دلاری محصولات این دو کمپانی، گوشی سامسونگ همیشه، چه در بخش پرچمدار و چه در بخش میانرده، قیمت معقولتری داشته باشند.
با نگاهی به قیمتهای بازار متوجه میشوید که قیمت بسیاری از محصولات قدیمی اپل همچنان از دستگاههای جدید سامسونگ گرانتر است، با وجود اینکه این محصولات جدید قابلیتهای بسیار بیشتری دارند. در جدول زیر با مقایسه امکانات و قیمت گوشی قدیمی آیفون 13 و محصول جدید سامسونگ، یعنی A56 متوجه منظورمان خواهید شد:
|
ویژگی
|
iPhone 13
|
Galaxy A56 5G
|
نمایشگر
|
OLED، 60Hz
|
AMOLED، 120Hz
|
پردازنده
|
A15 Bionic
|
Exynos 1580
|
RAM
|
4GB
|
8GB
|
دوربینها
|
دوگانه 12MP
|
سهگانه 50MP + 12MP + 5MP
|
باتری
|
3240mAh
|
5000mAh
|
شارژ سریع
|
20W
|
45W
|
مقاومت آب/گردوغبار
|
IP68
|
IP67
|
قیمت
|
از 60 تا 80 میلیون تومان
|
30 تا 40 میلیون تومان
انعطافپذیری قیمت گوشیهای سری A
در بخش اول و توضیح قیمت انواع گوشی سامسونگ، مختصری به این موضوع اشاره کردیم. از آنجایی که قیمت گوشی سامسونگ سری A از سطح پایین و مقرونبهصرفه آغاز میشود و تا قیمتهای بالا ادامه دارد، این موضوع باعث انعطافپذیری بیشتر محصولات و باز بودن دست مشتریان در انتخاب خواهد شد.
بروزرسانیهای طولانیمدت
شرکت سامسونگ علیرغم عرضه محصولات متنوع و بهنسبت زیادی که هر ساله از سری A دارد، همچنان برای این محصولات بروزرسانیهای بلندمدتی در نظر میگیرد. بنابراین با خرید حتی ارزانترین گوشی سامسونگ سری A میتوانید مطمئن باشید که دستگاه شما تا سالها آپدیت امنیتی و اندروید دریافت میکند، و به این زودیها از رده خارج نمیشود.
سخن پایانی
امیدواریم پاسخ سوالی را که در ابتدا مطرح کردیم، گرفته باشید. البته این را هم بگوییم که آنچه خواندید، تنها بخشی از قابلیتهای گوشی سامسونگ سری A است. با مطالعه این قابلیتها اگر احساس میکنید که انتخاب نهایی شما یکی از گوشیهای همین سری است، تبریک میگوییم؛ انتخاب درستی کردید.
برای خرید گوشیهای اورجینال سری A سامسونگ با ارزانترین قیمت و بهصورت اقساطی، پیشنهاد میکنیم از فروشگاه اینترنتی آوانید، مرجع خرید اینترنتی کالای دیجیتال در کشور، دیدن کنید.