علی مبارکی فصل آینده هم در ترکیب چوارقورنه خواهد درخشید

تمدید یک‌ساله قرارداد علی مبارکی با چوارقورنه عراق، خبری بود که هواداران این تیم را خوشحال کرد. او با وجود پیشنهادهای مختلف از ایران و عمان، یک فصل دیگر در لیگ عراق باقی ماند.

باشگاه چوارقورنه عراق روز گذشته به صورت رسمی اعلام کرد قرارداد علی مبارکی برای یک فصل دیگر تمدید شده است. این هافبک ایرانی، پس از عملکرد درخشان در فصل گذشته، توجه بسیاری از تیم‌ها را به خود جلب کرده بود. پیشنهادهای جدی از ایران و عمان به دست او رسید، اما سران چوارقورنه هیچ‌گونه رضایتی برای فروش نداشتند.

مبارکی که سابقه بازی در تیم‌های بزرگی چون سپاهان، تراکتور و ملوان را دارد، با تجربه بالای خود توانسته به یکی از بازیکنان کلیدی لیگ عراق تبدیل شود. سرمربی چوارقورنه نیز بارها از نقش تاثیرگذار او در میدان تمجید کرده و تمدید قرارداد را اتفاقی حیاتی برای تیم دانسته است.

هواداران تیم نیز معتقدند ادامه همکاری با مبارکی می‌تواند نقطه عطفی برای فصل جدید باشد. رسانه‌های عراقی نیز تمدید این قرارداد را یکی از مهم‌ترین خبرهای نقل‌وانتقالاتی لیگ توصیف کردند. حالا همه منتظرند ببینند این هافبک ایرانی چگونه می‌تواند در فصل پیش‌رو بار دیگر بدرخشد و سهم مهمی در موفقیت تیم داشته باشد.

 

 

