12 ویژگی بهترین مانتو برای تابستان
در این مطلب قرار است راهنمایی 0 تا 100 خرید بهترین مانتوی تابستانی را مرور کنیم. اگر برای شما هم سوال است که بهترین مانتوی تابستانی، چه ویژگیهایی دارد و قیمت مانتوی ایده آل، چقدر است و ...، تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.
حالا که فصل گرم سال از راه رسیده است، باید با لباسهای قدیمی پاییزی و زمستانیمان خداحافظی کنیم و سراغ لباسهای خنک و رنگارنگ تابستانی برویم. خیلی از خانمها برای خرید مانتو تابستانی، با مشکل مواجه میشوند و نمیتوانند از بین مدلهای رنگارنگ و متنوع مانتوی تابستانی در بازار، بهترین لباس را برای خودشان انتخاب کنند. حالا که قیمت مانتو، سر به فلک کشیده است و اوضاع اقتصادی، روبراه نیست، باید بتوانیم با دقت، بهترین مانتوی خوش قیمت را خریداری کنیم.
بهترین مانتوی تابستانی، چه ویژگیهایی دارد؟
خرید بهترین مانتوی تابستان، کار خیلی سختی نیست. فقط کافی است که شما با ویژگیهای بهترین مانتوی تابستانی و رنج متعادل قیمت مانتوی خنک آشنا باشید تا بتوانید با یک جستجوی ساده، حتی با کمترین بودجه، بهترین و خنکترین مانتوی تابستانی را برای خودتان خریداری کنید و لذت ببرید. در ادامه قرار است، مهمترین ویژگیهای یک مانتوی تابستانی ایدهآل را مرور کنیم.
سبک و راحتی
سبکی و راحتی، مهمترین ویژگی یک مانتوی تابستانی ایده آل محسوب میشود. حتی تصور پوشیدن یک مانتوی سنگین با مدل دوخت آزار دهنده و دست و پا گیر، در روزهای گرم تابستان، قابل تحمل نیست. پس زمان مراجعه به مغازه مانتو فروشی، حتما به راحتی مدل دوخت مانتو، توجه کنید و مانتویی را انتخاب کنید که راحتی و آزادی در پوشش را به شما هدیه دهد. برای خرید مانتوی خنک، دنبال لباسهای گران قیمت نباشید، گاهی شما میتوانید حتی با کمترین قیمت مانتو، بهترین لباس تابستانی را خریداری کنید.
خنکی پارچه
آفتاب داغ و گرم، بخش جدایی ناپذیر تابستان، محسوب میشود و در این روزها گرم، پوشیدن یک مانتوی خنک با پارچه سبک و تنفس پذیر واجب است. پس برای خرید مانتوی تابستانی دنبال مانتوهایی باشید که با پارچههای خنک مثل لینن و ... دوخته شده باشند، این دسته از پارچهها، از تعریق پوست شما در گرمای تابستان، جلوگیری میکنند.
تنفس پذیری
آفتاب داغ و هوای گرم تابستان، غدد تعریق پوست شما را تحریک میکنند و در این شرایط، شما به مانتویی نیاز داری که قدرت تنفسپذیری بالایی داشته باشد و از تعریق بیشتر پوست شما جلوگیری کند. مانتوهای خنک تابستانی، این امکان را برای پوست شما فراهم میکنند تا حتی در گرمترین روزهای سال نیز قدرت تنفس و جریان هوا برای آن، امکان پذیر باشد و شما از شر مشکلاتی مثل عرق سوز شدن یا کهیر پوستی در امان باشید. اصولا شما از قیمت مانتو، میتوانید کیفیت پارچه آن را بسنجید. مانتوهای گران قیمتتر، از کیفیت بهتر و قدرت تنفس بیشتری برخوردار هستند.
رنگ روشن
رنگهای تیره مثل مشکی، سرمهای، قهوهای و ... جاذب قوی نور خورشید و گرما هستند، به همین دلیل بهتر است که برای انتخاب مانتوی تابستانی، بیشتر سراغ مانتوهایی با رنگهای روشن، مثل سفید، آبی آسمانی، زرد، صورتی و ... بروید. این دسته از رنگها، دافع گرما و نور خورشید هستند و به خنک ماندن پوست شما در هوای گرم تابستان، کمک میکنند.
دوخت آزاد
قرار نیست شما مانتویی بخرید که نوع و مدل دوخت آن، کلافه کننده باشد و امکان آزادی و راحتی شما را در تابستان سلب کند. پس حتما زمان خرید مانتوی تابستانی، به این نکته مهم، دقت کنید و بیشتر سراغ مانتوهایی بروید که دوخت مینیمال و ساده دارند و آزادی و راحتی کامل را به شما در گرمای تابستان، هدیه میدهند.
دوام بالا
فراموش نکنید که تابستان، فصل گرما و تعرقهای کلافه کننده است. مانتوی تابستانی در طول هفته، حداقل به 3 الی 5 بار شستشو نیاز دارند و اگر شما مانتوی تابستانی را خریداری کنید که از کیفیت خوبی برخوردار نباشد، احتمالا بعد از چندبار شستشوی مانتویتان با یک لباس بیرنگ و رو و کهنه مواجه خواهید شد. پس زمان خرید مانتوی تابستانی، حتما به جنس پارچه دقت کنید و به دنبال خرید یک مانتوی مقاوم و باکیفیت باشید.
ست شدن راحت
تابستان فصل پوشیدن لباسهای خنک و رنگارنگ است و در این فصل جذاب، باید به دنبال خرید مانتویی باشید که امکان ست کردن استایلهای متفاوت و جذاب را به شما هدیه دهد. برای داشتن استایل شیک و جذاب با مانتوی تابستانی، سعی کنید زمان خرید مانتو، بیشتر به سراغ مدلهای ساده و مینیمال بروید که امکان ست کردن به سبکهای مختلف را به شما بدهد.
قیمت مناسب
یک مانتوی تابستانی برای یک خانم خوش استایل و شیکپوش در تابستان، کافی نیست و اگر در این اوضاع اقتصادی بخواهید به دنبال مانتوهای گران قیمت بروید، احتمالا خرید مانتوی ایدهآل برای شما غیر ممکن خواهد شد.
در این شرایط بهتر است که بیشتر سراغ مانتوهای شیک اقتصادی بروید و قیمت مانتو را به عنوان یک ملاک مهم، برای انتخاب مانتو، مد نظر قرار دهید تا بتوانید به تعداد مورد نیازتان برای تابستان پیشرو مانتو بخرید.
چند کاره بودن
خرید یک مانتوی همهکاره که استفاده آن تنها به محل کار یا کافه گردی و تفریح منحصر نشود، یک انتخاب ایدهآل است. پس حتما زمان خرید مانتو، به این نکته مهم توجه و سعی کنید سراغ مانتویی بروید که بتوانید به راحتی از آن در موقعیتهای مختلف استفاده کنید و محدودیتی نداشته باشید.
داشتن جیب های کاربردی
اگر شما هم حوصله به دوش کشیدن کیفهای دست و پا گیر در فصل تابستان را ندارید باید به سراغ مانتوی تابستانی بروید که با داشتن جیبهای متعدد، امکان خلاص شدن از شر کیف دستی را به شما هدیه دهد.
ضد چروک
با توجه به اینکه مانتوهای تابستانی، مکررا شسته میشوند و نیاز به اتو شدن دارند، بهتر است که موقع خرید مانتو تابستانی، به سراغ مدل مانتوهایی بروید که ضد چروک هستند و شما را از شر دردسرهای اتو زدن پارچههای بدقلق، خلاص میکنند.
ضد حساسیت بودن
حتی قویترین پوستها نیز در فصل تابستان، مستعد انواع حساسیت هستند و پارچههای محرک و حساسیتزا، محرک ایجاد کهیرهای پوستی و خارش در گرمای تابستان هستند. برای دوری از این مشکل، حتما زمان خرید مانتوی تابستانی سراغ پارچههای نرم و لطیف بروید تا از مشکلات حساسیتهای پوستی تابستانی، در امان باشید.
سخن پایانی
در این مطلب، 12 تا از مهمترین ویژگیهای بهترین مانتوی تابستانی را مرور کردیم، اگر شما هم دوست دارید در قبال هزینهای که پرداخت میکنید، بهترین مانتوی تابستان را برای خودتان خریداری کنید، حتما زمان خرید مانتو، ویژگیهایی که در این مطلب، مرور شد را مد نظر قرار دهید تا بتوانید سادهتر از آب خوردن، بهترین مانتوی تابستانی را برای خودتان خریداری کنید و با تیپ جدیدتان تابستان امسال، بدرخشید و خوشپوش باشید.