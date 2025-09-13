مشعل روشن پالایش گاز فجر جم

به گزارش ایلنا؛ شرکت پالایش گاز "فجر جم" از سال ۱۳۶۷ برای تصفیه گاز میدان‌های گازی "نار و کنگان"واقع در منطقه "جم و ریز" در شرق استان بوشهر مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

این شرکت ابتدا برای تصفیه گاز طبیعی با ظرفیت روزانه ۸۵ میلیون استاندارد متر مکعب طراحی شده بود که در سال ۱۳۷۹ با اجرای طرح افزایش ظرفیت تولید گاز پالایشگاه به ۱۱۰ میلیون استاندارد متر مکعب در روز رسید و در سال ۱۳۸۹ با انتقال گاز پارس جنوبی به پالایشگاه ظرفیت گاز تولیدی این شرکت به ۱۲۵ میلیون استاندارد متر مکعب در روز افزایش یافت .

گاز مرکز تفکیک حوزه نار (H۲S:۹۰ppm) بوسیله دو خط لوله به قطر ۳۰ اینچ و ۲۴ اینچ به پالایشگاه منتقل می شود و مایعات جمع آوری شده آن از طریق یک خط لوله ۶ اینچ به پالایشگاه پمپ می گردد. گاز مرکز تفکیک حوزه کنگان (H۲S:۴۸۰ppm) نیز بوسیله یک خط لوله به قطر ۴۸ اینچ به پالایشگاه منتقل می شود و مایعات جمع آوری شده آن از طریق یک خط لوله ۸ اینچ به پالایشگاه پمپ می گردد. گاز ارسالی از پارس جنوبی (H۲S:۴۲۰۰ppm) توسط خط لوله ۴۲ اینچ به پالایشگاه انتقال می یابد.

به موازات تولید گاز خشک در پالایشگاه، مایعات گازی تثبیت شده و LPG نیز تولید می شود. مایعات گازی به تاسیسات بندر سیراف واقع در ساحل خلیج فارس جهت صادرات منتقل می شوند و LPG تولیدی پس از ذخیره سازی توسط تانکر به کشورهای همسایه صادر می گردد.

حوزه فعالیت‌های شرکت پالایش گاز "فجر جم" شامل؛ تصفیه گاز میدان‌های گازی، تولید گاز خشک، تولید مایعات گازی تثبیت شده و تولید LPG و صادرات به کشورهای همسایه است.

پالایشگاه "فجر جم" به عنوان یکی از مجموعه‌های تاثیرگذار در تولید گاز کشور از جمله پالایشگاه‌هایی به شمار می رود که در حوزه مسئولیت اجتماعی خوش درخشیده است. پروژه عظیم "سد باغان" یکی از اقدامات مهم این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی است، پالایش گاز "فجر جم" فراتر از چارچوب‌های قانونی خود به این پروژه ورود کرده و با حمایت‌های خود، زمینه بهره‌برداری و راه‌اندازی خط انتقال آب این پروژه را فراهم خواهد کرد که تأثیر قابل توجهی بر توسعه منطقه دارد.

بهسازی جاده جم، توسعه بیمارستان توحید جم، پروژه انتقال آب سیراف به جم، اجرای خط انتقال آب از سد باغان به مخازن این شرکت از دیگر اقدامات مهم این شرکت به شمار می‌رود. در سال ۱۴۰۳، شرکت پالایش گاز "فجر جم" توانست ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه میعانات گازی تولید کند و تولید ال‌پی‌جی (LPG) با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به برنامه‌ریزی‌ها، به بیش از ۲۲ هزار تن رسید.

ضمن آنکه خرداد ماه امسال شرکت پالایش گاز فجر جم با اجرای برنامه‌های نوآورانه موفق به کاهش چشمگیر ۷۱ درصدی مشعل‌سوزی از سال ۱۳۹۸ شد که این دستاورد "فجر جم" را به عنوان الگویی در مسئولیت‌پذیری زیست محیطی در صنعت نفت و گاز مطرح کرده است.

