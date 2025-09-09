افتتاح غرفه شرکت صدف در ایران پلاست با حضور معاونت فنی و مهندسی هلدینگ انرژی سینا

در این جلسه، که با حضور مهندس علی شهریور معاونت فنی و مهندسی هلدینگ انرژی سینا و مهندس سجاد آزادگان عضو هیئت مدیره شرکت صدف، دکتر علیرضا همتی مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت صنعتی دوده فام برگزار شد، گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده جهت شرکت در نمایشگاه، برنامه هر یک از واحدها در غرفه، معرفی ظرفیت‌های جدید، اهداف شرکت در خصوص تعامل با مشتریان و تامین کنندگان ارائه گردید.

پس از اتمام این جلسه مدعوین به بازدید از غرفه پرداختند و رسما فعالیت غرفه شرکت صدف در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست أغاز شد.

انتهای پیام/