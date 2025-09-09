خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح غرفه شرکت صدف در ایران پلاست با حضور معاونت فنی و مهندسی هلدینگ انرژی سینا

افتتاح غرفه شرکت صدف در ایران پلاست با حضور معاونت فنی و مهندسی هلدینگ انرژی سینا
کد خبر : 1684019
لینک کوتاه کپی شد.

روز نخست نمایشگاه با برگزاری جلسه رسمی افتتاحیه با حضور مهمانان و مدیران شرکت آغاز شد.

در این جلسه، که با حضور مهندس علی شهریور معاونت فنی و مهندسی هلدینگ انرژی سینا و مهندس سجاد آزادگان عضو هیئت مدیره شرکت صدف، دکتر علیرضا همتی مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت صنعتی دوده فام برگزار شد، گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده جهت شرکت در نمایشگاه، برنامه هر یک از واحدها در غرفه، معرفی ظرفیت‌های جدید، اهداف شرکت در خصوص تعامل با مشتریان و تامین کنندگان ارائه گردید.

 

افتتاح غرفه شرکت صدف در ایران پلاست با حضور معاونت فنی و مهندسی هلدینگ انرژی سینا

پس از اتمام این جلسه مدعوین به بازدید از غرفه پرداختند و رسما فعالیت غرفه شرکت صدف در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست أغاز شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی