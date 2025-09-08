معرفی بهترین دمنوشها برای کاهش چربی خون
اگر دوست دارید با بهترین دمنوش برای کاهش چربی خون و طرز تهیه آن آشنا شوید، مطلب زیر مخصوص شماست.
این روزها اغلب افراد دوست دارند در کنار درمانهای دارویی با راهکارهای طبیعی برای کاهش چربی خون آشنا شوند. بهترین و مؤثرترین درمان طبیعی چربی خون، استفاده از دمنوشهای گیاهی است. بسیاری از دمنوشها مانند چای سبز، چای سیاه، دمنوش کاسنی و... برای درمان و کاهش چربی خون بسیار مؤثر عمل میکنند.
معرفی دمنوشهای موثر و ساده برای کاهش چربی خون
چای سبز
چای سبز یکی از بهترین و مؤثرترین راهکارها برای درمان طبیعی چربی خون است. آنتیاکسیدان کاتچین در چای سبز، فعالیت آنزیم لیپاز را مهار کرده و سبب کاهش چربی خون میشود. آنزیم لیپاز یکی از آنزیمهای موجود در لوزالمعده بوده که وظیفه آن هضم چربیها است. کاتچین با مهار فعالیت این آنزیم، سرعت هضم و شکستن چربیها را کاهش میدهد و موجب کاهش کلسترول بد خون و تری گلیسیرید میشود. همچنین چای سبز علاوه بر کاهش کلسترول بد خون، موجب کاهش فشار خون و پیشگیری از لخته شدن خون نیز میشود.
طرز تهیه :
برای تهیه این دمنوش کاهش چربی خون، مقدار مناسبی از چای سبز را درون قوری محتوی آب جوش ۸۰ درجه سانتیگراد بریزید و آن را به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه روی حرارت قرار دهید. به ازای هر یک لیوان آب، یک قاشق چایخوری چای سبز در قوری بریزید تا چای شما رنگ، عطر و طعم مطلوبی داشته باشد. هنگامی که دمنوش چای سبز آماده شد آن را از روی صافی رد کرده و درون لیوان بریزید نوش جان کنید. برای اینکه دمنوش شما طعم بهتری داشته باشد میتوانید به آن گل محمدی، هل، دارچین و به لیمو استفاده کنید. همچنین میتوانید چای سبز را با استفاده از شیرینکنندههای طبیعی همچون نبات و یا عسل نیز میل کنید.
چای سیاه
چای سیاه یکی از پرطرفدارترین و پراستفادهترین نوشیدنیها در سراسر دنیا است که تأثیر چشمگیری در کاهش چربی خون دارد. ترکیباتی همچون فلاونوئیدها، تئافلاوینها و تئاروبیگینها در چای سبز موجب کاهش چربی خون میشوند و همین موضوع سبب شده تا این دمنوش به بهترین دمنوش برای کاهش چربی خون تبدیل شود.
طرز تهیه :
بهازای هر فنجان آب، یک قاشق چایخوری چای سیاه را در قوری محتوی آب جوش بریزید و ۵ الی ۸ دقیقه صبر کنید تا روی حرارت دم بکشد. میتوانید به دلخواه خود از طعمدهندههای مختلف همچون هل، دارچین، گل محمدی، زعفران دمکرده و... برای تهیه این دمنوش ضد چربی خون استفاده کنید. پس اینکه دمنوش شما آماده شد آن را از روی صافی رد کنید و با افزودنیهای دلخواه همچون قند، شکر، نبات، نعناع و... میل کنید.
دمنوش کاسنی
بهترین دمنوش برای کاهش چربی خون کاسنی است؛ چرا که با خاصیت دیورتیک، کبد را پاکسازی کرده و سطح کلسترول بد خون را تا حد زیادی کاهش میدهد.
طرز تهیه :
برای تهیه این دمنوش ضد چربی خون، یک قاشق چایخوری برگ تازه یا خشک شده کاسنی را درون یک لیوان آب جوش ریخته ۱۰ الی ۱۵ دقیقه صبر کنید تا دم بکشد. برای اینکه دمنوش شما طعم بهتری داشته باشد میتوانید به آن مقداری گلاب اضافه کنید. هنگامی که دمنوش آماده شد آن را از صافی رد کنید و همراه با نبات یا عسل میل کنید. برای اینکه دمنوش کاسنی اثربخشی بهتری داشته باشد، به آن برگ گل محمدی و نعناع اضافه کرده و آن را به صورت ناشتا میل کنید.
دمنوش نعناع
با گیاه نعناع میتوانید یک دمنوش مناسب برای کاهش چربی خون و کم کردن وزن تهیه کنید. این دمنوش طعم خنک و بسیار دلچسبی داشته و باعث میشود که شما تا ساعتها احساس سیری کنید. این دمنوش برای درمان طبیعی چربی خون فوقالعاده است و پس از چند هفته مصرف نتیجه آن را خواهید دید.
طرز تهیه :
برای تهیه این نوع دمنوش کاهش چربی خون میتوانید از برگهای خشک شده یا برگهای تازه نعنا استفاده کنید. در صورتی که از برگهای تازه استفاده میکنید ابتدا آنها را به خوبی شست و شو دهید. مقدار دو لیوان آب جوش در قوری بریزید و یک قاشق چایخوری نعناع خشک شده یا یک شاخه نعناع تازه به آن اضافه کنید. درب قوری را ببندید و اجازه دهید با بخار کتری یا روی شعله ملایم به مدت ۱۰ دقیقه دم بکشد.
دمنوش دارچین
دارچین یکی از ادویههای طعمدهنده و گیاهان دارویی است که در کنترل قند خون موثر است. این گیاه با تنظیم سطح قند خون سبب از بین رفتن اشتهای کاذب و در نتیجه کمک به کاهش چربی خون خواهد شد. بنابراین اگر به دنبال یک دمنوش ضد چربی خون هستد دمنوش دارچین میتواند انتخاب مناسبی باشد.
طرز تهیه :
برای تهیه این دمنوش میتوانید هم از چوب دارچین و هم پودر آن استفاده کنید. در صورتی که از پودر دارچین استفاده میکنید مقدار یک قاشق چایخوری از پودر را به قوری محتوی آب جوش اضافه کرده و ۱۰ دقیقه به آن زمان دهید تا دم بکشد و اگر برای تهیه این دمنوش از چوب دارچین استفاده میکنید ۳-۲ عدد چوب دارچین را داخل قوری آب جوش بیندازید و ۲۰ دقیقه روی حرارت ملایم بگذارید تا دم بکشد.
دمنوش خار مریم
اگر به دنبال بهترین دمنوش برای کاهش چربی خون هستید، دمنوش خار مریم گزینه مناسبی است. یکی از ترکیبات موجود در خار مریم مادهای به نام سیلی مارین است که با پاکسازی بدن از سموم و چربیها در کاهش چربی خون و بهبود عملکرد کبد مؤثر است.
طرز تهیه :
یک قاشق غذاخوری دانه خار مریم خشک شده یا پودر شده را درون یک لیوان آب جوش ریخته و درب آن را ببندید. ۱۵ الی ۳۰ دقیقه صبر کنید تا خار مریم خواص خود را به آب جوش بدهد و دم بکشد. سپس آن را از روی صافی رد کرده و در صورت تمایل با کمی عسل میل کنید.
دمنوش سماق
دمکرده سماق یکی از مؤثرترین انواع دمنوش مناسب برای کاهش چربی خون است. این دمنوش گیاهی برای درمان طبیعی چربی خون بسیار مناسب است. آنتیاکسیدانهای موجود در دمنوش سماق با کاهش سطح تری گلیسیرید و جلوگیری از تجمع کلسترول بد در خون، چربی خون را کاهش داده و از ابتلا به بیماریهای قلبی و سکته جلوگیری میکند.
طرز تهیه :
یک الی دو قاشق غذاخوری پودر سماق را در یک فنجان آب جوش بریزید و اجازه دهید ۱۰ الی ۱۵ دقیقه دم بکشد. بعد از اینکه دمنوش آماده شد آن را از صافی رد کرده و با شیرینکنندههای دلخواه میل کنید. سماق طبع سردی دارد و برای متعادلسازی، کشمش، خرما و عسل میل کنید.
سخن پایانی
مصرف انواع دمنوش گیاهی برای کلسترول در کنار رژیم غذایی سالم و متعادل علاوه بر کاهش چربی خون و پاکسازی بدن از سموم، بدنی سالم و بدون بیماری برای شما به ارمغان میآورد. در این مطلب سعی کردیم شما را با انواع بهترین دمنوش برای کاهش چربی خون و نحوه تهیه هر یک از آنها آشنا کنیم. این دمنوشها بدون عوارض هستند؛ اما بهتر است قبل از مصرف دمنوش ضد چربی خون با پزشک معالج خود مشورت کنید. توجه داشته باشید مصرف دمنوش به تنهایی برای کاهش چربی خون کافی نیست و در برخی موارد پزشک با بررسیهای بیشتر، درمان دارویی در کنار مصرف دمنوش را توصیه میکند.