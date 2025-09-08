زمان تحویل خودرو بعد از دعوتنامه سایپا چقدر است؟ مرحله به مرحله تا تحویل

خرید خودرو از شرکت سایپا برای بیشتر مشتریان با ابهامات و پرسش‌های متداول همراه است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، زمان تحویل خودرو بعد از دعوتنامه سایپا و مراحل دریافت خودرو پس از ثبت‌نام است. در واقع، فرآیند خرید از ثبت نام تا تحویل شامل چند مرحله پیچیده است که ناآگاهی از آن احتمال دارد باعث سردرگمی شود. در ادامه، مراحل تحویل خودرو سایپا را بررسی می‌کنیم و همه نکات کلیدی از زمان دعوتنامه تا دریافت خودرو را مرحله به مرحله مطرح می‌کنیم. مطالعه این مقاله به شما کمک می‌کند تا با اطمینان و آگاهی کامل، خودروی ثبت‌نامی خود را تحویل بگیرید و از خدمات پس از فروش، بهره‌مند شوید.

فراخوان تکمیل وجه؛ اولین گام در دریافت خودرو

اولین مرحله در روند مراحل تحویل ماشین سایپا، تکمیل وجه است. پس از ثبت‌نام در سامانه سایپا و شارژ حساب وکالتی، قرعه‌کشی انجام می‌شود و اولویت شما برای تحویل خودرو مشخص خواهد شد. حدود ۹۰ روز قبل از موعد تحویل، سایپا اطلاعیه‌ای برای پرداخت مبلغ علی‌الحساب منتشر می‌کند. توجه داشته باشید که این مرحله پایه‌ای برای ادامه مراحل تحویل خودرو سایپا بعد از تخصیص است و بدون انجام آن، فرآیند تحویل به تعویق می‌افتد. در این مرحله، نکات زیر اهمیت دارد:

پرداخت مبلغ علی‌الحساب تا سقف مشخص شده (مانند خرید خودرو قسطی)

رعایت زمان اعلام شده توسط شرکت

بررسی صحت اطلاعات حساب وکالتی

با تکمیل این مرحله، مسیر برای دیدن مراحل تحویل خودرو سایپا و پیگیری ادامه فرآیند هموار می‌شود.

اطلاع از دعوت‌نامه سایپا؛ نشانه نزدیک شدن تحویل

پس از تکمیل وجه، باید منتظر دریافت دعوتنامه باشید. زمان ارسال دعوتنامه سایپا ساینا یا هر مدل دیگر، نشان‌دهنده نزدیک شدن موعد تحویل خودرو است. بررسی مداوم پروفایل کاربری و اطلاعیه‌ها ضروری است، زیرا پیامک‌ها و اعلانات سایت، زمان دقیق دعوتنامه را اعلام می‌کنند. زمان تحویل خودرو پس از دریافت دعوتنامه به چند عامل بستگی دارد:

مدل خودرو و رنگ انتخابی

طرح ثبت‌نام (جوانی جمعیت یا تعویض خودرو فرسوده یا فروش فوری سایپا)

رعایت استانداردهای ۸۵ گانه

به‌طور میانگین، شرکت سایپا زمان تحویل رسمی را ۴۸ ساعت در تهران و ۷۲ ساعت در شهرستان‌ها اعلام کرده است، اما تجربه مشتریان نشان می‌دهد این زمان معمولا یک هفته تا ۱۰ روز کاری طول می‌کشد. پیگیری مداوم این مرحله، امکان پیگیری مراحل تحویل خودرو سایپا و آماده شدن برای مرحله بعد یعنی فاکتور شدن را فراهم می‌کند.

فاکتور شدن و نصب پلاک؛ مرحله قبل از تحویل

بعد از دریافت دعوتنامه و پرداخت نهایی، خودرو وارد مرحله فاکتور می‌شود. فاکتور شدن به معنای ثبت نهایی فروش و صدور فاکتور به نام خریدار است. پس از فاکتور، خودرو باید پلاک شود تا تحویل به خریدار امکان‌پذیر شود. فرآیند نصب پلاک شامل دو مرحله می‌شود:

تخصیص شماره پلاک

نصب فیزیکی پلاک روی خودرو

زمان تحویل خودرو بعد از پلاک شدن سایپا معمولا بین یک هفته تا ۱۰ روز کاری است، هرچند این بازه بسته به نوع خودرو و شرایط فروش متفاوت است. به‌طور مثال، زمان تحویل خودروهای ثبت نامی سایپا مثل اطلس و کوییک با یک‌دیگر متفاوت خواهد بود. در این مرحله، نحوه تحویل خودرو سایپا اهمیت بالایی دارد، زیرا هرگونه تاخیر در فاکتور شدن یا نصب پلاک مستقیماً زمان نهایی دریافت خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تحویل خودرو سایپا در نمایندگی؛ پایان فرآیند

پس از نصب پلاک، وضعیت خودرو به حالت تحویل خودرو تغییر می‌کند و خریدار می‌تواند به نمایندگی مراجعه کند. برای تحویل خودرو، حضور کارت ملی و شناسنامه الزامی است؛ همچنین توصیه می‌شود یک کارشناس خودرو همراه داشته باشید تا مراحل زیر بررسی شود:

سلامت بدنه و رنگ خودرو

بررسی سیستم برقی و آپشن‌های خودرو

وضعیت درها، کاپوت و لاستیک‌ها

عملکرد پدال‌ها، ترمز، دنده و قفل مرکزی

بررسی برچسب تایید کیفیت و قطعات روغن‌خورده

پس از تحویل خودرو، باید منتظر صدور سند و مدارک رسمی باشید. معمولا صدور پلاک ملی و ارسال مدارک حدود پنج روز کاری طول می‌کشد. این مرحله اهمیت بالایی در مراحل تحویل خودرو در سایپا دارد، زیرا تکمیل مدارک و دریافت سند، مرحله پایانی و رسمی فرآیند محسوب می‌شود.

پیگیری وضعیت خودرو؛ ابزار نظارت بر روند تحویل

برای اطمینان از روند تحویل، مشتریان می‌توانند از روش‌های زیر استفاده کنند:

مراجعه به سایت رسمی سایپا و گزینه مشاهده مراحل تحویل خودرو سایپا

وارد کردن شماره پذیرش، شماره شناسنامه و کد ملی

تماس با شماره ۰۹۶۵۵۰ برای پیگیری تلفنی

استفاده از شماره شاسی برای اطلاع از گارانتی و خدمات پس از فروش

همچنین، امکان پیگیری تحویل حضوری خودرو سایپا وجود دارد که روند آن مشابه تحویل در نمایندگی است و ممکن است زمان نهایی تحویل خودرو را کاهش دهد.

مسیر کامل از ثبت‌نام تا تحویل خودرو سایپا

در مجموع، مراحل ثبت نام تا تحویل خودرو سایپا شامل چهار مرحله اصلی است؛ تکمیل وجه و پرداخت علی‌الحساب، دریافت دعوتنامه، فاکتور شدن و نصب پلاک و در نهایت تحویل خودرو در نمایندگی. در حالی که شرکت سایپا به‌صورت رسمی زمان تحویل پس از دعوتنامه را ۴۸ تا ۷۲ ساعت اعلام کرده است، تجربیات واقعی نشان می‌دهد این زمان معمولا یک هفته تا ۱۰ روز کاری است. رعایت استانداردهای ۸۵ گانه، نوع خودرو و طرح ثبت‌نام، از عوامل موثر بر زمان تحویل هستند. پیگیری مداوم از طریق سایت، تماس تلفنی و اطلاعیه‌های پیامکی، کلید موفقیت در دریافت سریع خودرو است. با رعایت این مراحل و آمادگی کامل، مشتریان می‌توانند با اطمینان کامل خودروی خود را تحویل بگیرند و از خدمات پیش فروش مانند فروش فوری سایپا یا خرید خودروی قسطی بهره‌مند شوند.

