شما دیگر هنگام خرید قاب گوشی آیفون گول نخورید!

بازار لوازم جانبی به ویژه قاب آیفون به یکی از پر هیاهو ترین حوزه های فروش آنلاین و حضوری شده است. از طرفی کاربران آیفون برای مراقبت و محافظت از گوشی خود حاضرند هزینه های زیادی پرداخت کنند و از طرف دیگر فروشنده های قاب آیفون از این امر سوءاستفاده می کنند و قاب های بی کیفیت را چندین برابر قیمت به کاربران آیفون می فروشند.

اما سوال اینجاست که آیا واقعا تمام قاب های آیفون ارزش این مبالغ بالا را دارند و یا این یک حقه است؟ با ما همراه باشید تا در این مورد و طریقه خرید درست و اصولی قاب گوشی آیفون صحبت کنیم.

چرا خرید قاب آیفون یک امر ضروری است؟

برند آیفون سالهاست که فقط یک گوشی هوشمند نیست بلکه تبدیل به یک سبک و نماد شده است. به دلیل گوشی های گران قیمت برند آیفون ، مراقبت و محافظت از آن نیز یک امر مهم است و به همین دلیل قاب گوشی آیفون یک لوازم جانبی مهم و ضروری است.

چند مورد از مزایای خرید قاب و کاور آیفون:

محافظت در برابر ضربه و خط و خش : به دلیل بدنه و نمایشگر حساس گوشی های آیفون ، داشتن قاب می تواند از خط و خش و ضربه محافظت کرده و از هزینه های چند میلیونی تعمیر آنها جلوگیری کند

افزایش طول عمر دستگاه: استفاده از قاب برای گوشی باعث نو ماندن آن شده و ارزش آن را برای فروش مجدد بالا نگه می دارد

احساس امنیت : کاربران با داشتن قاب نگران ضربات و افتادن های احتمالی نیستند

تنوع و زیبایی : به دلیل وجود تنوع بالا در قاب های آیفون شما می توانید با سلیقه خود نمای گوشی خود را عوض کنید

فروش با ترساندن مشتری نه با کیفیت محصول

فروشندگان قاب آیفون به خوبی می دانند که مشتری حاضر است برای امنیت گوشی خود هزینه کند و به همین دلیل با بزرگ نمایی خطرات احتمالی و ایجاد ترس ، قاب های بی کیفیت را با قیمت بسیار بالا به آنها می فروشند.

جملاتی مثل :

قاب های ارزان نمی تواند امنیت گوشی را تامین کند

نداشتن قاب گران باعث از بین رفتن رنگ گوشی می شود

تنها نسخه اورجینال این قاب در فروشگاه ماست

و جملات این گونه مشتری را متقاعد میکنند تا برای قاب هزینه زیادی بکنند و نکته مهم اینجاست که آنها دقیقا قاب های بی کیفیت و ارزان را به همان مشتری که ترس را دجان آنها انداخته اند با قیمت خیلی بالا می فروشند و این یک کار به شدت غیر اخلاقی است.

قاب های با کیفیت و اورجینال در برابر قاب های بی کیفیت

باید این را هم بگوییم که قاب های اورجینال و با کیفیت نیز در بازار وجود دارد اما به همان نسبت و یا بیشتر از آنها قاب های بی کیفیت بازار را گرفته که باید قیمت آنها نسبت به ارزش آنها باشد ، نه ترس مشتری

از نظر ما هزینه کردن برای امنیت گوشی خیلی خوب است اما شما باید نسبت به کیفیت جنسی که خریداری کرده اید هزینه کنید.

چگونه گول نخوریم؟ راهکار خرید قاب آیفون مطمئن

به نقل از سایت mobogital.ir شما هنگام خرید قاب گوشی آیفون باید به نکات زیر توجه کنید:

جنس قاب : قاب های گوشی با جنس های مختلفی مثل سیلیکونی ، ژله ای ، پلاستیکی ، پارچه ای ، فیبر کربن ، چرمی و… می باشد که هر کدام قیمت متفاوتی دارد و علاوه بر این به کیفیت مواد و ساخت قاب نیز باید توجه داشته باشید.

دقت به جزئیات : باید توجه داشته باشید که قاب انتخاب شده کاملا با گوشی شما سازگار باشد.

گول لوگو ها و برند های جعلی را نخورید : برخی قاب های متفرقه با لوگو های خوشگل و جعلی گران تر از حد معقول فروخته می شود

خرید از فروشگاه تخصصی قاب آیفون هم می تواند خیلی به شما کمک کند.

فروشگاه تخصصی قاب آیفون چه ویژگی هایی دارد؟

فروشگاه تخصصی ، فروشگاهی است که به صورت تخصصی در حوزه فروش قاب گوشی آیفون فعالیت دارد ، تنوع بالایی دارد ، محصولات را به صورت شفاف توضیح داده و عکس های واقعی از محصول دارد ، مواردی همچون ، پشتیبانی و پاسخگویی سریع ، ضمانت بازگشت وجه ُ، قیمت مناسب ، تضمین کیفیت و قیمت ، اینماد ، درگاه پرداخت مطمئن و… می تواند نشان دهنده تخصصی بودن یک فروشگاه اینترنتی باشد.

خرید قاب آیفون از فروشگاه هایی همچون دیجی کالا و موبوجیتال که تنوع بالایی در قاب های آیفون دخترانه ، پسرانه ، قاب آیفون فانتزی قاب های تمامی مدل های آیفون از ۱۱ تا ۱۶ در سری های نرمال ، پرو و پرومکس دارند، میتواند انتخاب مناسبی باشد.

خرید قاب آیفون از موبوجیتال

/https://mobogital.ir/product-category/mobile-case/iphone-case

خرید قاب آیفون از دیجی کالا

/https://www.digikala.com/tags/iphone-cover

علاوه بر موبوجیتال و دیجی کالا ، سامیت کیس ، بومرنگ شاپ و جانبی هم گزینه های خوبی برای خرید کاور و گارد آیفون هستند.

سخن پایانی

بازار قاب آیفون در ایران پر از تنوع، هیاهو و البته دام‌هایی برای مشتری است. فروشندگان سودجو با ایجاد ترس، قاب‌های بی‌کیفیت را با قیمت‌های غیرمعمول به مشتری تحمیل می‌کنند. اما با کمی دقت و انتخاب فروشگاه‌های معتبر، می‌توان جلوی این سوءاستفاده‌ها را گرفت.