نمایشگاه تجهیزات آفرود - کمل آفرود گروپ

نمایشگاه آفرود و کمپینگ، به عنوان بزرگترین گردهمایی علاقه‌مندان به سفر و ماجراجویی، امسال در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می‌شود. این رویداد که از ۱۲ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ برپاست، فرصتی بی‌نظیر برای کشف جدیدترین خودروهای دو دیفرانسیل، تجهیزات پیشرفته آفرود و لوازم کامل کمپینگ است. در این نمایشگاه، برندهای معتبر داخلی و بین‌المللی، نوآوری‌های خود را در معرض دید هزاران بازدیدکننده قرار می‌دهند. این رویداد فراتر از یک بازار خرید، محلی برای تبادل تجربه با پیشکسوتان، شرکت در کارگاه‌های آموزشی و شبکه‌سازی با فعالان این صنعت است.

چرا نمایشگاه آفرود و کمپینگ امسال را نباید از دست داد؟

حضور در نمایشگاه آفرود و کمپینگ برای بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان مزایای بسیاری دارد. این رویداد چیزی فراتر از یک بازار خرید و فروش است؛ یک گردهمایی کامل از فرهنگ و سبک زندگی ماجراجویانه است. این رویداد به علاقه‌مندان کمک می‌کند تا رویای سفرهای خود را با تجهیزات بهتر به واقعیت نزدیک کنند و برای کسب‌وکارها، میدانی جهت نمایش قدرت و نوآوری به هزاران مشتری است.

گردهمایی بزرگ علاقه‌مندان به سفر و طبیعت

این رویداد بزرگ، مکانی است که عاشقان سفر و طبیعت، ماجراجویان، فعالان گردشگری و برندهای معتبر تجهیزات گرد هم می‌آیند. این نمایشگاه با همکاری انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط برگزار می‌شود و بهترین موقعیت برای ارتباط مستقیم، خرید، سرمایه‌گذاری و توسعه بازار در صنعت گردشگری و ماجراجویی خواهد بود. شما می‌توانید با پیشکسوتان این حوزه دیدار کنید، با گروه‌های طبیعت‌گردی جدید آشنا شوید و برای ماجراجویی‌های بعدی خود الهام بگیرید.

کشف جدیدترین خودروها و تجهیزات آفرود

نمایشگاه آفرود، ویترینی کامل از جدیدترین محصولات، فناوری‌ها و خدمات در حوزه سفر، اکوتوریسم، آفرود و کمپینگ است. در این مکان می‌توانید صدها محصول گوناگون را از نزدیک ببینید، کیفیت آن‌ها را بسنجید و با کارشناسان حاضر در غرفه‌ها گفتگو کنید. دیدن کارایی یک وینچ قدرتمند یا بررسی استحکام یک چادر مسافرتی از نزدیک، چیزی است که در خریدهای غیر حضوری ممکن نیست. شرکت‌های داخلی و بین‌المللی فعال در زمینه تولید و تامین تجهیزات سفر، خودروهای آفرود و لوازم کمپینگ در این رویداد حضور خواهند داشت.

اطلاعات مهم نمایشگاه آفرود

این دوره نمایشگاه آفرود و کمپینگ، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای حوزه گردشگری ماجراجویانه، امسال در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می‌شود.

تاریخ و ساعات بازدید

این رویداد از روز چهارشنبه 12 شهریور تا روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ برپا خواهد بود. ساعات بازدید برای عموم علاقه‌مندان، هر روز از ساعت 12:00 ظهر تا 20:00 شب تعیین شده است. این بازه زمانی پنج روزه، موقعیتی استثنایی برای تمام دوستداران طبیعت‌گردی و سفر است.

محل برگزاری و مسیرهای دسترسی

این رویداد در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب در جنوب تهران و در کنار بزرگراه خلیج فارس (مسیر تهران-قم) برگزار می‌شود. مجموعه شهر آفتاب به دلیل داشتن سالن‌های بزرگ، فضاهای باز و دسترسی خوب شناخته می‌شود.

در نمایشگاه آفرود امسال چه محصولاتی را خواهید دید؟

نمایشگاه آفرود و کمپینگ یک ویترین کامل از تمام چیزهایی است که برای یک سفر ماجراجویانه احتیاج دارید. تنوع محصولات و خدمات در این رویداد بسیار زیاد است و هر بازدیدکننده‌ای را شگفت‌زده می‌کند.

خودروهای دو دیفرانسیل و تجهیزات سفارشی‌سازی

این بخش همواره یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های نمایشگاه است. بازدیدکنندگان می‌توانند انواع جیپ‌ها، کامیون‌های قدرتمند و شاسی‌بلندهای همه‌کاره را مشاهده کنند. علاوه بر خودروهای استاندارد، شرکت‌های فعال در حوزه تیونینگ و تجهیز خودرو نیز جدیدترین کارهای خود را به نمایش می‌گذارند. محصولاتی مانند سپرهای آفرودی، وینچ، باربند، سیستم‌های تعلیق حرفه‌ای و لاستیک‌های مخصوص مسیرهای دشوار در این بخش پیدا می‌شود.

تجهیزات کامل کمپینگ و زندگی در طبیعت

بخش اصلی هر سفر کمپی، تجهیزات آن است. در این نمایشگاه می‌توانید انواع چادرهای مسافرتی، از چادرهای سقفی (روف‌تنت) تا چادرهای زمینی سبک و حرفه‌ای را ببینید. همچنین انواع کیسه خواب، زیرانداز، صندلی و میز تاشو و سیستم‌های روشنایی قابل حمل نیز عرضه می‌شوند. بخش آشپزخانه‌های سفری هم با محصولاتی چون اجاق‌های گازی، یخچال‌های مخصوص خودرو، و ظروف پخت‌وپز، آشپزی در طبیعت را به کاری لذت‌بخش تبدیل می‌کند.

لوازم ایمنی، بقا و مسیریابی

یک ماجراجوی حرفه‌ای همیشه برای شرایط غیر منتظره آمادگی دارد. در این بخش از نمایشگاه می‌توانید انواع تجهیزات نجات مانند تسمه بکسل، جک‌های لیفت و کیت‌های پنچرگیری را پیدا کنید. همچنین تجهیزات بقا مانند جعبه‌های کمک‌های اولیه، فیلترهای تصفیه آب و ابزارهای چندکاره از دیگر محصولات پرطرفدار این بخش هستند. سیستم‌های مسیریابی GPS و بی‌سیم‌های ارتباطی نیز برای حفظ ایمنی در طول سفر، در غرفه‌های مختلف موجود هستند.

وضعیت حضور کمل آفرود در نمایشگاه امسال

همان‌طور که دوست‌داران سفرهای بیراهه‌نوردی می‌دانند، مجموعه کمل آفرود همواره در تلاش است تا بهترین محصولات و خدمات را به جامعه بزرگ آفرود و طبیعت‌گردی تقدیم کند. سیاست کلی این مجموعه بهینه‌سازی عملکرد خودرو در بیراهه‌نوردی با بهره‌گیری از دانش فنی و مهندسی است.

اطلاعیه عدم حضور در نمایشگاه شهر آفتاب

به اطلاع همراهان همیشگی می‌رساند، مجموعه کمل آفرود امسال در نمایشگاه آفرود و کمپینگ شهر آفتاب حضور نخواهد داشت. این تصمیم به منظور تمرکز بیشتر روی توسعه محصولات جدید و همچنین میزبانی بهتر از شما عزیزان در فضای دائمی و تخصصی مجموعه گرفته شده است.

یک دعوت ویژه به خانه کمل آفرود

اگرچه کمل آفرود در شهر آفتاب غرفه‌ای ندارد، اما یک پیشنهاد هیجان‌انگیز برای شما دارد. تمام علاقه‌مندان به دنیای آفرود می‌توانند در روزهای برگزاری نمایشگاه و پس از آن، به شوروم دائمی کمل آفرود مراجعه کنند. در این فضای آرام و تخصصی، کارشناسان مجموعه آماده هستند تا به دور از شلوغی نمایشگاه، مشاوره‌های دقیقی در خصوص تجهیز خودروی شما برای انواع سفرها بدهند.

بهره‌مندی از ۱۵ درصد تخفیف ویژه

برای قدردانی از همراهی شما، یک فرصت خرید استثنایی ایجاد شده است. تمام عزیزانی که در بازه زمانی نمایشگاه به شوروم کمل آفرود(Camel Offroad) مراجعه کنند، می‌توانند از ۱۵ درصد تخفیف روی تمامی محصولات بهره‌مند شوند. این یک موقعیت عالی برای تجهیز کامل خودروی خود با محصولات باکیفیت و مهندسی‌شده کمل آفرود است.

با گروه کمل آفرود بیشتر آشنا شوید

گروه کمل آفرود همواره برای بهترین بودن تلاش خواهد کرد. مجموعه کمل آفرود در زمستان سال ۱۳۹۰، بعد از سال‌ها طبیعت‌گردی و تجهیز خودروهای شخصی، با هدف طراحی، ساخت و تجهیز خودروهای دو دیفرانسیل برای عموم علاقه‌مندان شکل گرفت. هدف این مجموعه کمک به دیگران برای عبور از مناطق صعب‌العبور و دیدن زیبایی‌های بیکران ایران بود.

سیاست کلی این مجموعه در طی این سال‌ها، بهینه‌سازی عملکرد خودرو در بیراهه‌نوردی با استفاده از دانش فنی بوده است. کمل آفرود همواره به دنبال ایجاد یک رابطه درست میان کارایی، زیبایی، ظرافت و وزن در محصولات تولیدی خود است.

سخن پایانی و اطلاعات تماس کمل آفرود

نمایشگاه آفرود و کمپینگ ۱۴۰۴، رویدادی است که هیچ علاقه‌مند به سفر و ماجراجویی نباید آن را از دست بدهد. همچنین، به یاد داشته باشید که درهای شوروم کمل آفرود همیشه به روی شما باز است. این مجموعه با افتخار منتظر دیدار شماست تا در فضایی تخصصی، به شما در بهینه‌سازی خودروی خود برای سفرهای خاطره‌انگیز کمک کند. فراموش نکنید که پیشنهاد تخفیف ۱۵ درصدی، یک فرصت عالی برای تکمیل تجهیزات شماست.

