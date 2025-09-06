ایران صاحب بزرگترین شهر تفریحی جهان می شود

به گزارش خبرنگار ما، بزرگترین شهر تفریحی به مساحت دو هزار هکتار در ایران با طراحی و مالکیت مهندس محمد حسن شاهینی ساخته می‌شود . این شهر تفریحی با ارائه امکانات متنوع و مدرن، به یک مقصد گردشگری جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل خواهد شد.

شاهینی در توضیح ویژگی‌های این پروژه گفت: «این شهر شامل هتل‌های مدرن، شهرهای بازی، شهرهای آبی و مراکز بوم‌گردی است. همچنین ما قصد داریم مراکز تاریخی ایران باستان و دنیای کهن را نیز در این مکان ایجاد کنیم تا بازدیدکنندگان با فرهنگ و تاریخ کشورمان آشنا شوند.»

وی ادامه داد: «در این شهر تفریحی، سافاری و شکارگاه‌هایی برای تولید و تکثیر حیوانات وجود خواهد داشت و همچنین محصولات ارگانیک جهت توریسم کشاورزی (آگروتوریسم) و بازارهای محلی و سنتی و صنایع دستی به منظور ایجاد یک محیط مفرح و آموزنده برای گردشگران فراهم خواهد شد.»

شاهینی خاطرنشان کرد که برق مورد نیاز این مجموعه بزرگ کاملاً از مزارع خورشیدی تأمین خواهد شد و بر این اساس، پروژه‌ای پایدار و محیط‌زیست‌پسند طراحی شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: «این شهر تفریحی در نوع خود بی‌نظیر خواهد بود و با بهره‌گیری از توانایی محققان و دانشمندان ایرانی طراحی و ساخته می‌شود. با جذب گردشگران خارجی، به ویژه از کشورهای عربی، پیش‌بینی می‌شود که این پروژه سالانه مبالغ ارزی قابل توجهی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد.»

وی افزود : این طرح توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد و امید است با تکمیل این پروژه، ایران به عنوان یک مقصد گردشگری معتبر در سطح بین‌المللی معرفی شود.

