ایران صاحب بزرگترین شهر تفریحی جهان می شود

ایران صاحب بزرگترین شهر تفریحی جهان می شود
بزرگترین شهر تفریحی ایران با امکانات منحصر به فرد ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، بزرگترین شهر تفریحی به مساحت دو هزار هکتار در ایران با طراحی و مالکیت مهندس محمد حسن شاهینی  ساخته می‌شود . این شهر تفریحی با ارائه امکانات متنوع و مدرن، به یک مقصد گردشگری جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل خواهد شد.

 شاهینی در توضیح ویژگی‌های این پروژه گفت: «این شهر شامل هتل‌های مدرن، شهرهای بازی، شهرهای آبی و مراکز بوم‌گردی است. همچنین ما قصد داریم مراکز تاریخی ایران باستان و دنیای کهن را نیز در این مکان ایجاد کنیم تا بازدیدکنندگان با فرهنگ و تاریخ کشورمان آشنا شوند.»

وی ادامه داد: «در این شهر تفریحی، سافاری و شکارگاه‌هایی برای تولید و تکثیر حیوانات وجود خواهد داشت و همچنین محصولات ارگانیک جهت توریسم کشاورزی (آگروتوریسم) و بازارهای محلی و سنتی و صنایع دستی به منظور ایجاد یک محیط مفرح و آموزنده برای گردشگران فراهم خواهد شد.»

 شاهینی خاطرنشان کرد که برق مورد نیاز این مجموعه بزرگ کاملاً از مزارع خورشیدی تأمین خواهد شد و بر این اساس، پروژه‌ای پایدار و محیط‌زیست‌پسند طراحی شده است. 

وی در ادامه تصریح کرد: «این شهر تفریحی در نوع خود بی‌نظیر خواهد بود و با بهره‌گیری از توانایی محققان و دانشمندان ایرانی طراحی و ساخته می‌شود. با جذب گردشگران خارجی، به ویژه از کشورهای عربی، پیش‌بینی می‌شود که این پروژه سالانه مبالغ ارزی قابل توجهی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد.»

وی افزود  : این طرح توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد و امید است با تکمیل این پروژه، ایران به عنوان یک مقصد گردشگری معتبر در سطح بین‌المللی معرفی شود.

