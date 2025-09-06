بررسی جامع چرخ خیاطی زوجی a6000 (+قیمت، مشخصات و مقایسه)

چرخ خیاطی زوجی a6000 محصول محکم و کاربردی است و هم برای خیاطان تازه‌کار و هم حرفه‌ای ها مناسب است. آیا می‌دانستید که این چرخ خیاطی می‌تواند پارچه‌های نازک و ضخیم را به راحتی بدوزد؟ این دستگاه با موتور کم‌مصرف و قابلیت تنظیم سرعت، دوخت‌ها را با صدای کمی انجام می‌دهد و در هزینه برق هم صرفه‌جویی می‌کند. چراغ LED، پنل ساده و امکان بالا ماندن سوزن هنگام توقف هم کار با این دستگاه را بسیار راحت کرده است. در ادامه مشخصات، مزایا و معایب و همچنین قیمت این محصول را بررسی می‌کنیم و a6000 با مدل‌های مشابهش مقایسه خواهیم کرد تا بتوانید انتخاب درستی داشته باشید.

مشخصات فنی چرخ خیاطی زوجی a6000

ویژگی توضیحات استانداردها دارای ایزو 9001، ایزو 14000 و استاندارد CE اروپا سال تولید 2023 کشور سازنده چین تکنولوژی ماشین کامپیوتری با موتور سرخود سوزن مورد نیاز DB×1 سایز 9 تا 18 تعداد سوزن 1 عدد ضخامت دوخت مناسب دوخت‌ های ظریف، معمولی و ضخیم طول گام دوخت 5 میلی‌ متر تعداد پایه تک پایه سرعت دوخت 5000 دور در دقیقه نوع کمپلت درشت چراغ LED دارد نوع موتور سروو موتور کم‌ مصرف سیستم پایه بلندکن خودکار ندارد سیستم تنظیم نخ خودکار دارد سیستم نخ‌ بر خودکار ندارد سیستم تنظیم سرعت دارد سرقائمی‌ زن خودکار ندارد قابلیت بالا ماندن سوزن هنگام توقف دارد سیستم روغن‌ کاری کارتر داخلی جنس بدنه چدن مقاوم و بادوام وزن (بدون لوازم) متغیر (وابسته به مدل) اقلام همراه میز و پایه فابریک، آنتن دستگاه، روغن یک لیتری، پیچ‌ گوشتی، دفترچه راهنما، بسته سوزن

مزایا و معایب چرخ خیاطی زوجی a6000

چرخ خیاطی زوجی a6000 بدنه ی محکمی دارد، برق کمی مصرف می‌کند و با صدای کم انواع پارچه را می‌دوزد. اما امکاناتی مثل نخ‌ بر خودکار و پایه بلندکن خودکار را ندارد.

مزایای چرخ خیاطی زوجی a6000

چرخ خیاطی زوجی a6000 دارای بدنه مقاومی است و برق کمی مصرف می‌ کند. این دستگاه صدای کمی دارد و با داشتن قابلیت هایی چون تنظیم سرعت، چراغ LED و دوخت انواع پارچه برای خیاطان تازه‌کار و حرفه‌ ای مناسب می باشد.

تنوع در ضخامت دوخت: این دستگاه می تواند از پارچه های نازک و ظریف مثل تریکو گرفته تا پارچه های ضخیم مانند جین را به راحتی بدوزد. بنابراین برای خیاطانی که با جنس های مختلف پارچه کار می کنند انتخابی همه کاره محسوب می شود.

پنل ساده و کاربردی: پنل این مدل کاملا ساده طراحی شده و هر فردی چه مبتدی و چه حرفه ای به راحتی می تواند تنظیمات دستگاه را کنترل نماید. این موضوع یادگیری و کار با دستگاه را آسان می کند.

صرفه جویی در مصرف برق: به خاطر وجود سروو موتور کم مصرف در این محصول میزان برق مصرفی دستگاه نسبت به موتور های قدیمی تا 70 درصد کاهش پیدا می کند. این موضوع در کاهش هزینه های انرژی برای تولیدی ها بسیار اهمیت دارد.

لرزش و صدای کم: چرخ خیاطی زوجی a6000 هنگام کار صدای کمی تولید می کند و لرزش ناچیزی دارد. این ویژگی محصول برای محیط های کاری کوچک یا آپارتمانی بسیار خوب است.

قابلیت تنظیم سرعت دوخت: کاربران تازه کار می توانند سرعت دستگاه را کاهش دهند تا احتمال خطا پایین بیاید. از سویی خیاطان حرفه ای قادر اند سرعت را افزایش دهند تا در مدت زمان کوتاه تری دوخت ها را به پایان برسانند.

دارای چراغ LED داخلی: وجود چراغ LED در این چرخ خیاطی موجب می شود دید کاربر روی سطح دوخت بهتر باشد و در محیط های کم نور هم بتواند به راحتی دوخت‌ های تمیز و دقیقی را انجام دهد.

بدنه مقاوم از جنس چدن: بدنه چدن دستگاه استحکام بالایی دارد و همین ویژگی عمر مفید آن را افزایش می دهد.

قابلیت بالا ماندن سوزن هنگام توقف: این ویژگی چرخ خیاطی زوجی a6000 کار را برای تغییر موقعیت پارچه ساده می کند و باعث می شود دوخت های طولانی و ظریف با دقت بیشتری انجام شوند.

امکان دوخت تک بخیه ای: برای قسمت هایی مانند جیب ها یا نواحی که به ظرافت بالایی نیاز دارند، قابلیت دوخت تک بخیه ای توسط این دستگاه کمک بزرگی به خیاط می کند.

نقل قول از سایت 20baft.com:

چرخ راسته دوز موتور سرخود زوجی 6000R در بین خیاطان و تولیدی های لباس از محبوبیت بالایی برخوردار است. ساختار این چرخ به گونه ای است که تمام خیاطان از مبتدی تا پیشرفته می توانند به راحتی با آن کار کنند و به علت دارا بودن پنل دیجیتال، کار کاربر را تا حد زیادی تسهیل می بخشد. با این تفاسیر، چنانچه به دنبال یک محصول اقتصادی هستید که با کمترین هزینه، با کیفیت ترین دوخت را ارائه دهید، خرید چرخ خیاطی زوجی مدل A6000تصمیم منطقی و هوشمندانه ای است.

معایب چرخ خیاطی زوجی a6000

از جمله معایب چرخ خیاطی زوجی a6000 هم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فاقد نخ بر خودکار

نبود پایه بلندکن خودکار

نداشتن سیستم سرقائمی زن

پنل ساده و فاقد امکانات پیشرفته

کاربردهای چرخ خیاطی زوجی a6000

چرخ خیاطی زوجی a6000 از پر کاربرد ترین مدل های صنعتی است که برای دوخت انواع پارچه ها از نازک تا ضخیم ساخته شده است. این دستگاه در تولید لباس هایی مثل پیراهن و شلوار، دوخت لباس های رسمی مثل کت و شلوار و حتی دوخت پارچه های سنگین مانند جین و کتان استفاده می شود.

به خاطر سرعت بالای دستگاه و امکان تنظیم سرعت، این محصول هم برای کارگاه‌ های تولیدی بزرگ و هم برای مزون‌ ها و خیاطان خانگی مناسب می باشد. مصرف کم انرژی و صدای پایین آن هم استفاده از آن را در فضا های کوچک راحت و بی‌دردسر می‌ کند.

قیمت چرخ خیاطی زوجی a6000

عوامل مختلف زیادی روی قیمت چرخ خیاطی زوجی a6000 تاثیر می‌گذارند. تکنولوژی پیشرفته این دستگاه، مثل موتور سرخود و امکان تنظیم سرعت دوخت، باعث می‌شود ارزش و در نتیجه قیمت آن بالا برود. جنس بدنه چدن و مقاوم بودن آن هم هزینه تولیدش را افزایش داده و روی قیمت این محصول اثر دارد.

امکانات اضافی دستگاه مثل چراغ LED، تنظیم موقعیت سوزن و…، گارانتی محصول، خدمات پس از فروش آن، امکان خرید اقساطی بدون پیش‌ پرداخت، برند کالا و رعایت استاندارد های بین‌المللی همه این موارد از جمله عوامل دیگری هستند که روی قیمت چرخ خیاطی زوجی a6000 اثرگذار اند.

نقل قول از کوک باما:

چرخ خیاطی‌های برند زوجی از جمله ماشین‌آلات دوخت صنعتی هستند که با طراحی پیشرفته و کیفیت بالای ساختشان در صنعت پوشاک جایگاه قابل توجهی دارند. این چرخ‌ها با برخورداری از فناوری‌های مدرن، دوخت هایی مستحکم، سریع و بی‌نقص را ارائه می‌دهند. از دوخت‌های ساده تا مدل‌های پیچیده و تخصصی، زوجی توانسته نیازهای مختلف تولیدکنندگان پوشاک را به خوبی برآورده نماید.

سخن پایانی

چرخ خیاطی زوجی a6000 دستگاهی مقاوم و همه‌ کاره است که می‌تواند انواع پارچه‌ها از نازک تا ضخیم را به راحتی بدوزد. موتور کم‌مصرف و پنل ساده آن کار با دستگاه را برای تازه‌کارها و حرفه‌ای‌ها راحت می‌کند. وجود چراغ LED، امکان تنظیم سرعت و بالا ماندن سوزن هنگام توقف دوخت را دقیق‌تر و آسان‌تر می‌نماید. این دستگاه صدا و لرزش کمی دارد و برق کمی هم مصرف می‌کند. اگر می‌خواهید این محصول را کاملا مطمئن و با خدمات پس از فروش خوبی خرید کنید و محصولات مشابه را ببینید، پیشنهاد می‌کنیم سری به فروشگاه اینترنتی کوک باما حتما بزنید.

پایان رپرتاژ آگهی