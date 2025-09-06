خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عماد آرا؛ همراه قدیمی صنعت زیبایی

عماد آرا؛ همراه قدیمی صنعت زیبایی
کد خبر : 1682518
لینک کوتاه کپی شد.

عماد آرا تنها یک تولیدکننده داخلی نیست؛ بلکه به عنوان نماینده‌ای از صنعت آرایشی ایران در بازارهای خارجی شناخته می‌شود. ترکیب تجربه، نوآوری و نگاه مشتری‌محور، جایگاه این شرکت را در میان برندهای معتبر تثبیت کرده است.

به گزارش ایلنا، شرکت عماد آرا بیش از سی سال است که در بازار محصولات آرایشی و بهداشتی ایران فعالیت می‌کند. برندی که نامش برای بسیاری از مصرف‌کنندگان یادآور کیفیت اروپایی و دسترسی آسان به محصولات متنوع است.

اگر پای صحبت خیلی از آرایشگران یا فروشنده‌های قدیمی بنشینید، احتمالاً اسم «پرستیژ» را زیاد شنیده‌اید. همان رنگ مویی که اواخر دهه ۷۰ وارد بازار ایران شد و خیلی زود محبوب شد. همین محصول سرآغاز شکل‌گیری شرکتی بود که امروز همه ما آن را با نام عماد آرا می‌شناسیم.

از یک رنگ مو تا کارخانه‌ای بزرگ

ماجرای عماد آرا از یک محصول شروع شد، اما خیلی زود به یک برند جدی تبدیل شد. حدود سال ۱۳۸۴، کارخانه شرکت در شهرک صنعتی اشتهارد راه افتاد. کارخانه‌ای که تجهیزات مدرن و مواد اولیه اروپایی را کنار هم گذاشت تا فقط رنگ مو نباشد، بلکه شامپو، کرم‌های پوستی و حتی عطر هم به سبد محصولاتش اضافه شود.

دسترسی آسان در همه شهرها

یکی از نکاتی که باعث شد نام عماد آرا جا بیفتد، شبکه توزیع گسترده‌اش بود. امروز تقریباً در هر شهری از ایران می‌توانید محصولات این شرکت را پیدا کنید؛ از داروخانه‌ها گرفته تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی سالن‌های زیبایی.

تنوعی که هر سلیقه‌ای را پوشش می‌دهد

این شرکت حالا بیش از ۳۸۰۰ محصول مختلف دارد؛ با برندهایی مثل Prestige، Anika، Media، Bijourka، Proxy، Star و چند نام دیگر. هر کدام از این برندها برای گروه خاصی از مشتریان طراحی شده‌اند؛ یکی حرفه‌ای‌تر، یکی اقتصادی‌تر و یکی برای کسانی که دنبال محصول خاص می‌گردند.

نگاهی فراتر از مرزها

عماد آرا فقط به بازار داخلی فکر نکرده. واردات برندهایی مثل Emper، Privo، Vivaria و Le Chamou بخشی از فعالیت‌هایش است. حتی بعضی از تولیدات داخلی‌اش هم راهی بازارهای خارجی می‌شوند؛ یعنی رد پای برند ایرانی در بازار منطقه هم دیده می‌شود.

کیفیت، راز ماندگاری

اگر از مشتریان بپرسید چرا سال‌هاست این برند را می‌خرند، بیشترشان روی «کیفیت» تأکید می‌کنند. محصولات قبل از عرضه، در آزمایشگاه‌ها بررسی می‌شوند و بخش خدمات مشتریان هم همیشه آماده پاسخگویی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی