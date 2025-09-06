به گزارش ایلنا، نرم‌افزار حسابداری ابری حسابفا، نخستین سیستم کامل حسابداری تحت وب در ایران است که بدون نیاز به نصب یا نگهداری، امکان مدیریت امور مالی کسب‌وکارها را از طریق هر دستگاه متصل به اینترنت فراهم می‌کند.

معرفی کامل

اگر صاحب یک کسب‌وکار کوچک یا متوسط باشید، احتمالاً اولین دغدغه‌تان این است که بدون دردسر بتوانید دخل‌وخرج و امور مالی را مدیریت کنید. حسابفا دقیقاً برای همین ساخته شده است، یک نرم‌افزار حسابداری آنلاین که هیچ نیازی به نصب یا نگهداری ندارد و فقط کافی است به اینترنت وصل باشید تا از هرجایی یعنی موبایل، لپ‌تاپ یا حتی تبلت به حساب‌های مالی‌تان دسترسی پیدا کنید.

چرا حسابفا؟

حسابفا مزایایی دارد که خودش را از سایر همنوعانش متمایز می‌کند:

همیشه آخرین نسخه در دسترس شماست؛ بدون به‌روزرسانی‌های وقت‌گیر.

محیط کاربری خیلی ساده طراحی شده تا حتی کسانی که تازه کار حسابداری را شروع کرده‌اند هم راحت با آن کنار بیایند.

اگر با مشتریان خارجی کار می‌کنید، جای نگرانی نیست؛ حسابفا از چند ارز و زبان پشتیبانی می‌کند.

امکاناتی که به کارتان می‌آید

با حسابفا می‌توانید خیلی سریع فاکتور صادر کنید، موجودی انبار را مدیریت کنید، یا حتی حقوق کارمندان را ثبت کنید. اگر فروشگاه اینترنتی دارید، سیستم به راحتی به ووکامرس یا پرستاشاپ وصل می‌شود و تراکنش‌ها به صورت خودکار ثبت می‌شوند.

یکی از ویژگی‌های مهم، داشبورد و گزارش‌های مالی دقیق است. شما می‌توانید وضعیت کسب‌وکار را به شکل شفاف ببینید و تصمیم‌های مالی بهتری بگیرید.

خیال راحت از امنیت و پشتیبانی

تمام اطلاعات با رمزنگاری ذخیره می‌شوند، هر شب از داده‌ها پشتیبان‌گیری انجام می‌شود و اگر مشکلی پیش بیاید، امکان بازیابی وجود دارد. علاوه بر این، می‌توانید بدون هزینه اضافه فاکتورهای خود را مستقیماً به سامانه مودیان مالیاتی ارسال کنید.

هیچ پیچیدگی در اینجا وجود ندارد

نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا، یک نرم‌افزار بسیار ساده است که به راحت‌ترین روش ممکن، مدیریت امور مالی کسب و کار شما را انجام می‌دهد. فرقی نمی‌کند حرفه‌ای باشید، یا صاحب یک کسب و کار نوپا، سادگی نرم افزار حسابفا باعث می شود در کمترین زمان، احساس یک مدیر ارشد مالی را داشته باشید.

سریع و همیشه آماده به‌کار

نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا با سرعت خیره کننده خود به شما کمک می کند تا در کمترین زمان ممکن به امور مالی خود رسیدگی کنید. ثبت یک سند پیچیده یا بررسی گزارشات‌ مالی، حسابفا کار شما را در یک چشم به هم زدن انجام می‌دهد.

مثل یک ابرقهرمان

با نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا، دیگر نیازی به مبارزه با صفحات گسترده یا گم شدن در دریایی از اعداد نیست. نرم افزار ابری حسابفا تمامی ابزارهای یک حسابداری قدرتمند را فراهم کرده تا با افزایش کارایی به شما احساس یک ابرقهرمان مالی را بدهد.

کمترین هزینه، بیشترین کارایی

نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا، جایی که مقرون به صرفه بودن با بیشترین امکانات هم مسیر می‌شود. حسابفا ترکیبی عالی از قیمت‌‌های مختلف و تنوعی‌ از ویژگی‌ها را، متناسب با ابعاد کسب و کارتان ارائه کرده تا با کمترین هزینه به شما احساس پیدا کردن گنجی گرانبها در دنیای نرم افزارهای حسابداری را بدهد.

اتصال رایگان به سامانه مودیان

حسابفا به صورت خودکار و بدون تایید شما هیچ فاکتوری را به سامانه مودیان یا اداره دارایی ارسال نمی‌کند. اسناد انتخاب شده توسط شما، بدون دریافت هزینه به سامانه مودیان ارسال می‌شود.

تجربه‌ای به‌صرفه

حسابفا دوره آزمایشی رایگان دارد. یعنی می‌توانید ۱۵ روز بدون پرداخت هزینه از تمام امکانات استفاده کنید و بعد اگر راضی بودید، ادامه دهید. هزینه‌ها هم طوری طراحی شده‌اند که برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک مناسب باشند.

نرم‌افزار حسابداری آنلاین حسابفا، با ترکیبی از سادگی، سرعت، امنیت بالا و امکانات کامل حسابداری، گزینه‌ای ایده‌آل برای کسب‌وکارهای نوپا، خدماتی و فروشگاهی است. از داشبورد حرفه‌ای و گزارش‌گیری قدرتمند گرفته تا افزونه‌های همگام‌سازی فروش آنلاین و پشتیبانی مطمئن—تمام آنچه برای مدیریت مالی مطمئن و هوشمند نیاز دارید، در یک پلتفرم ابری جمع شده است.

انتهای پیام/