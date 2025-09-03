اُپارک تهران:
تجربهای مدرن از هیجان و آرامش آبی زیر سقف
پارک آبی اُپارک در منطقه چیتگر تهران، با طراحی پیشرفته و استانداردهای بینالمللی، بزرگترین مجموعه تفریحی سرپوشیده در خاورمیانه است که با امکانات متنوع و ظرفیت بالای میزبانی، مقصد محبوب خانوادهها و گردشگران بهحساب میآید.
به گزارش ایلنا، اُپارک تهران، که به اختصار با نام Opark نیز شناخته میشود، از سال ۱۳۹۶ با همکاری متخصصان کانادایی شرکت White Water تأسیس شده و در اتوبان تهران–کرج، در نزدیکی درب شرقی دریاچه چیتگر، پذیرای علاقهمندان به تفریحات آبی و لحظاتی پرهیجان در فضایی ایمن و مدرن بوده است.
معرفی جامع امکانات پارک آبی اُپارک
وسعت و طراحی
بنا با زیربنایی حدود ۵۵ هزار متر مربع، یکی از گستردهترین و مجهزترین پارکهای آبی سرپوشیده ایران است.
طراحی مدرن و لوکس با رعایت استانداردهای بینالمللی، حاصل همکاری با شرکت طراح کانادایی White Water است که نشاندهنده کیفیت و ایمنی بالای این مجموعه است.
ظرفیت و امکانات رفاهی
امکان پذیرش همزمان حدود ۳۰۰۰ نفر بدون افت کیفیت خدمات در هر نوبت فراهم شده است.
در بخش خدمات رفاهی، وجود حدود ۳۰۰۰ لاکر برای نگهداری وسایل بازدیدکنندگان، سیستم حرفهای عکاسی، امکان برگزاری جشنهای خاص، و فروشگاه ورزشی پیشرفته فراهم آمده است.
تفریحات آبی متنوع
جزیره الوپیا: محوطهای امن و شاد برای کودکان تا سن ۱۶ سال، با رعایت کامل استانداردهای بینالمللی.
سرسره ابیس: بزرگترین و مهیجترین سرسره مجموعه، با ارتفاع حدود ۱۸.۵ متر که تجربهای بینظیر از هیجان و لذت را رقم میزند.
رودخانه خروشان و استخر موج سونامی: به عنوان جلوههای جذاب این مجموعه برای تمامی گروههای سنی مورد استقبال قرار گرفتهاند.
همچنین بخشهای ویژهای برای خردسالان زیر ۶ سال با امکاناتایمن و مفرح طراحی شده است.
ترکیب منحصر به فرد
پارک آبی اُپارک (Opark) تهران با ترکیب منحصربهفردی از طراحی مدرن، امکانات گسترده و تفریحات هیجانانگیز، تبدیل به مقصدی ایدهآل برای همه گروههای سنی شده است. این مجموعه با ظرفیت بالا، محیطهای ویژه کودکان، تجهیزات استاندارد جهانی و فضایی آرام برای خانوادهها، تجربهای ماندگار از تفریح آبی را در تمام فصول سال به بازدیدکنندگان ارائه میدهد.