به گزارش ایلنا، شرکت داده‌پردازی رسپینا، فعال حوزه ارتباطات با سابقه‌ای بیش از دو دهه و گسترده در بیش از ۳۱ استان کشور ، با معرفی سرویس نکسفون، راهکاری نوین برای تلفن سازمانی ابری ارائه داده است. این سرویس مبتنی بر فناوری VoIP، علاوه‌بر کاهش نیاز به زیرساخت‌های سنتی مخابراتی، امکانات متعددی از جمله راه‌اندازی سریع، مدیریت آنلاین تماس‌ها، پیام‌رسان داخلی و فضای ذخیره‌سازی ابری را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد .

معرفی خدمات نکسفون

- نکسفون پرو (Hosted PBX): مناسب کسب‌وکارهای کوچک و متوسط. امکاناتی چون IVR، صف تماس، ضبط تماس، فکس آنلاین و مشاوره را بدون نیاز به تجهیزات پیچیده ارائه می‌دهد .

- نکسفون پرایم (SIP Trunk): برای سازمان‌های بزرگ با زیرساخت VoIP موجود طراحی شده و امکان تماس هم‌زمان متعدد، مدیریت یکپارچه و کاهش هزینه‌های ارتباطی را فراهم می‌کند .

مزایای کلیدی

- راه‌اندازی فوق‌العاده سریع: تا ۲۴ ساعت یا کمتر

- کاهش هزینه‌های تماس: تا ۵۰٪ برای شماره‌های استانی و تا ۷۰٪ در سطح کشوری در مقایسه با خطوط سنتی .

- پایداری بالا (uptime 99.9%) و پشتیبانی همیشگی بیست و چهار ساعته در هفت روز هفته

- مدیریت از راه دور از طریق پنل تحت وب: اختصاص شماره، مانیتورینگ تماس، پرداخت آنلاین و گزارش‌گیری .

- امکانات ارتباطی جامع: پیام‌رسان داخلی، ذخیره‌سازی ابری تماس‌ها، فکس آنلاین، تماس کنفرانسی و فوروارد تماس .

- قابلیت دسترسی از هر مکان: استفاده از شماره سازمانی بدون محدودیت جغرافیایی .

امتیاز نسبت به رقبا

انعطاف‌پذیر و مقرون‌به‌صرفه: مناسب خاص برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای در حال رشد .

تجمیع ابزارهای ارتباطی: تماس، چت، فکس و مدیریت فایل در یک پلتفرم واحد .

افزایش بهره‌وری و رضایت مشتریان از طریق امکاناتی مانند IVR و مدیریت هوشمند تماس‌ها .

مقیاس‌پذیری فوق‌العاده: امکان افزایش یا کاهش داخلی‌ها و تلفن‌ها مطابق با تحول سازمان .

بهره‌ برداری از زیرساخت و اعتبار رسپینا

رسپینا از سال ۱۳۸۱ آغاز به‌کار کرده و با مجوز ISDP (۱۳۸۷) و FCP (۱۳۹۴)، به بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده پهنای باند اختصاصی در ایران تبدیل شده است .

سبد خدمات شامل اینترنت اختصاصی، نکسفون، فضای دیتاسنتر (کولوکیشن)، اینترنت برج‌ها، و وای‌فای عمومی است .

کسب جوایز متعدد در زمینه کیفیت، بهره‌وری و نوآوری نشان از اعتبار و توانمندی این شرکت دارد .

راهکاری نوین در ارتباطات

نکسفون، به‌عنوان راهکار تلفن ثابت سازمانی نسل جدید از شرکت رسپینا، با ارائه دو مدل منعطف (پرو و پرایم)، خدمات جامع ارتباطی ابری را به سازمان‌ها ارائه می‌دهد. این پلتفرم با تمرکز بر کاهش هزینه‌ها، تسهیل استفاده از خدمات، پایداری بالا و انعطاف‌پذیری در دسترس، تحولی اساسی در مدیریت ارتباطات کسب‌وکارها ایجاد کرده و به گزینه‌ای ایده‌آل برای تحول دیجیتال در این حوزه بدل شده است.

