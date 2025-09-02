دیوارهای پیش ساخته به دلیل سرعت نصب، استحکام بالا و کاهش هزینه های جانبی کاربرد زیادی در پروژه های ساختمانی و عمرانی دارند. بررسی دقیق قیمت دیوار آماده به شما کمک می کند تا علاوه بر مدیریت بهتر بودجه بتوانید انتخابی هوشمندانه برای فضای مورد نظر خود داشته باشید. به ویژه در طراحی و حصارکشی فضاهای بیرونی، دیوار اماده برای باغ یکی از بهترین راهکارها محسوب می شود که ضمن امنیت، جلوه ای زیبا و منظم به محیط می بخشد.

قیمت هر متر مربع دیوار پیش ساخته بتنی بسته به نوع متفاوت است. اما به طور کلی بازه قیمت دیوار پیش ساخته آماده در نیمه اول سال ۱۴۰۴ بر اساس نوع دیوار متفاوت است. به عنوان مثال بازه قیمت دیوار آماده باغی از مترمربعی ۶۰۰,۰۰۰ تا ۷۹۰,۰۰۰ تومان است. این در حالیست که قیمت دیوار آماده سنگین با ستون فونداسیون از مترمربعی ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان شروع می شود. همچنین قیمت دیوار آماده خود ایستا در نوع مسلح و غیرمسلح به ازای هر عدد به ترتیب ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ و ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان است.

وب سایت عمران مدرن به عنوان مرجع تخصصی صنعت ساختمان، امکان مشاهده قیمت روز انواع دیوار آماده، مقایسه برندها و دریافت مشاوره خرید را برای شما فراهم کرده است تا با اطمینان بیشتری تصمیم گیری کنید.

هزینه نصب و قیمت دیوار آماده

وقتی صحبت از هزینه نصب و قیمت دیوار آماده می شود، عوامل متعددی می توانند بر قیمت نهایی تأثیرگذار باشند. ضخامت و ابعاد دیوار از مهم ترین مواردی هستند که تعیین کننده میزان مصالح مصرفی و استحکام سازه هستند. همچنین مسلح یا غیرمسلح بودن دیوار، طرح های سفارشی، حک لوگو یا نقش های اختصاصی و حتی نوع دیوار (دیوار باغی، سنگین یا خود ایستا) همگی می توانند باعث افزایش یا کاهش هزینه ها شوند. بنابراین پیش از خرید، بررسی دقیق نیاز پروژه و مقایسه انواع دیوار آماده از نظر کاربری و بودجه اهمیت زیادی دارد.

قیمت دیوارهای آماده در نیمه اول سال ۱۴۰۴:

دیوار پیش ساخته آماده باغی: از ۶۰۰,۰۰۰ تا ۷۹۰,۰۰۰ تومان به ازای هر مترمربع

دیوار سنگین با ستون و فونداسیون: حدود ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر مترمربع

دیوار خود ایستا مسلح: حدود ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر عدد

دیوار خود ایستا غیرمسلح: حدود ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر عدد

علاوه بر قیمت خرید باید به هزینه نصب هم توجه داشت. به طور میانگین، هزینه نصب دیوار آماده در پروژه ها به ازای هر مترمربع بین ۲۵۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان متغیر است. این هزینه بسته به شرایط زمین، نوع دیوار و حجم کار ممکن است تغییر کند. بنابراین بازدید از محل برای همه پروژه های نصب الزامی است.

جهت استعلام دقیق قیمت خرید و هزینه نصب باید با کارشناسان و تامین کنندگان معتبر ارتباط بگیرید. کارشناسان عمران مدرن می توانند در این زمینه به شما کمک کنند. جهت ارتباط و مشاوره با شماره ۰۲۱۶۲۹۹۹۶۷۵ تماس بگیرید یا به وبسایت omranmodern مراجعه کنید.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت دیوار آماده

انتخاب و خرید دیوار آماده به عنوان راهکاری سریع، اقتصادی و مقاوم برای محوطه سازی و دیوارکشی، در سال های اخیر بسیار رایج شده است. اما پیش از خرید باید به عوامل متعددی که بر قیمت دیوار آماده تأثیر مستقیم دارند توجه کرد. ضخامت و ابعاد پنل ها، مسلح یا غیرمسلح بودن، نوع دیوار (باغی، سنگین یا خود ایستا)، طرح های سفارشی و حتی هزینه حمل و نصب از جمله فاکتورهای مهمی هستند که می توانند قمیت نهایی پروژه را تغییر دهند. در ادامه به بررسی هر یک از این عوامل می پردازیم.

تاثیر ضخامت و ابعاد بر قیمت دیوار آماده

یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر قیمت دیوار آماده ضخامت و ابعاد پنل ها است. به عبارتی هر چه ضخامت دیوار بیشتر باشد، میزان بتن و میلگرد مصرفی افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه قیمت نهایی هم بالاتر می رود.

به عنوان مثال، دیوارهای پیش ساخته باغی معمولاً در ضخامت های ۵ و ۷ سانتی متر تولید می شوند. مدل ۵ سانتی متری از نظر هزینه مقرون به صرفه تر است اما در مقایسه با دیوارهای ۷ سانتی متری، استحکام و طول عمر کمتری دارد. بنابراین اگر پروژه در منطقه ای با شرایط جوی سخت یا نیاز به مقاومت بالاتر اجرا شود، انتخاب دیوارهای ۷ سانتی با وجود گران تر بودن، منطقی تر خواهد بود.

ابعاد پنل ها نیز نقش مهمی در قیمت تمام شده و نحوه نصب دارند. پنل های کوچک تر به دلیل وزن کمتر، حمل و نصب ساده تری داشته و تجهیزات کمتری نیاز دارند. در مقابل، پنل های بزرگ تر به ماشین آلات و تجهیزات بیشتری نیاز دارند.

مسلح یا غیر مسلح بودن عاملی اثرگذار بر قیمت دیوار آماده

وجود میلگرد در داخل پنل ها عامل مهمی در استحکام دیوار است. دیوار مسلح به دلیل داشتن میلگرد داخلی، مقاومت بیشتری در برابر فشار و ضربه دارد و به ویژه برای فضاهایی که امنیت بالاتری نیاز است، مناسب تر می باشد. دیوار غیرمسلح ارزان تر است اما مقاومت کمتری دارد و معمولاً برای پروژه های موقت یا کاربری های سبک تر استفاده می شود.

انواع مختلف دیوارهای آماده

دیوارهای آماده در انواع مختلفی تولید می شوند که هر کدام کاربردها و ویژگی های خاص خود را دارند. به طور کلی می توان این دیوارها را به سه گروه اصلی دیوار باغی، دیوار سنگین مسلح و دیوار خود ایستا تقسیم کرد.

دیوار باغی بیشتر برای محوطه سازی ویلاها و باغ ها به کار می رود و به دلیل سبک بودن پنل ها، نصب ساده تری دارد. دیوار سنگین مسلح معمولاً در فضاهای صنعتی یا محوطه های بزرگ استفاده می شود و به دلیل ضخامت و استحکام بیشتر، مقاومت بالاتری در برابر فشار و شرایط محیطی دارد. دیوارهای خود ایستا نیز به دلیل قابلیت جابجایی با جرثقیل، برای کاربری های موقت و پروژه هایی که نیاز به انتقال دیوار پس از اتمام پروژه دارند، انتخاب مناسبی محسوب می شوند.

نکته مهم این است که قیمت دیوار آماده بسته به نوع و کاربرد آن متفاوت خواهد بود. هرچه ضخامت پنل ها بیشتر باشد و دیوار وزن سنگین تری پیدا کند، میزان مصالح مصرفی افزایش می یابد و طبیعتاً هزینه تمام شده بالاتر خواهد بود. به همین دلیل انتخاب نوع دیوار باید متناسب با نیاز پروژه و بودجه در نظر گرفته شود.

نحوه خرید دیوار پیش ساخته آماده از کارخانه های معتبر

خرید دیوار پیش ساخته آماده از کارخانه های معتبر، یکی از بهترین راه ها برای اطمینان از کیفیت و دوام محصول است. تفاوت اصلی خرید از کارخانه نسبت به کارگاه های تولیدی، در سیستم های کنترل کیفی و فرآیندهای استاندارد تولید کارخانه است. کارخانه های معتبر با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و مواد اولیه مرغوب، دیوارهایی تولید می کنند که از نظر مقاومت، یکنواختی و ایمنی در سطح بالاتری قرار دارند. درست است که قیمت این محصولات ممکن است کمی بالاتر از نمونه های تولیدی در کارگاه ها باشد اما در مقابل، شما محصولی باکیفیت تر، بادوام تر و مطمئن تر دریافت می کنید؛ موضوعی که در بلندمدت ارزش اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

مجموعه عمران مدرن به عنوان یکی از تولیدکنندگان و تأمین کنندگان معتبر دیوارهای پیش ساخته در سراسر ایران فعالیت می کند. چنانچه پروژه محوطه سازی شما نیاز به جدول داشته باشد، می توانید انواع جدول بتنی خیابانی و دیگر مصالح ساختمانی را نیز از این مجموعه تهیه کنید و از خدمات تخصصی و پشتیبانی حرفه ای آن بهره مند شوید.

