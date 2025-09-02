ثبت شرکت در دبی با ویزا آتلانتیس | راهی مطمئن برای شروع کسبوکار بینالمللی
ثبت شرکت در دبی یکی از بهترین راهها برای ورود به بازار جهانی، شروع کسبوکار بینالمللی و دریافت اقامت امارات است. بسیاری از ایرانیان به دلیل موقعیت استراتژیک دبی، قوانین ساده تجاری، معافیتهای مالیاتی و امنیت بالای سرمایهگذاری، این شهر را به عنوان مقصد اول خود انتخاب میکنند.
اما ثبت شرکت در دبی برای ایرانیان نیازمند آگاهی از قوانین، انتخاب نوع شرکت و تکمیل مدارک است. در این مقاله از ویزاآتلانتیس، معتبرترین مرجع مهاجرتی و تجاری، همه چیز درباره شرایط، هزینهها، مراحل و مزایای ثبت شرکت در دبی را بهطور کامل توضیح میدهیم.
چرا ثبت شرکت در دبی بهترین انتخاب برای ایرانیان است؟
- معافیتهای مالیاتی جذاب: بسیاری از شرکتها در دبی از مالیات بر درآمد و مالیات شرکتی معاف هستند.
- دسترسی جهانی: موقعیت جغرافیایی دبی، این شهر را به پلی میان آسیا، اروپا و آفریقا تبدیل کرده است.
- امنیت سرمایهگذاری وشرایط اقتصادی پایدار: قوانین پایدار اقتصادی و حمایت دولت امارات از سرمایهگذاران خارجی، ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
- اخذ اقامت امارات برای خود و خانواده: با ثبت شرکت در دبی میتوانید ویزای اقامت بلندمدت برای خود و اعضای خانواده دریافت کنید و از امکانات زندگی در یکی از پیشرفتهترین کشورهای جهان بهرهمند شوید.
- مالکیت ۱۰۰٪ خارجی در مناطق آزاد دبی: در مناطق آزاد تجاری، شما بدون نیاز به شریک محلی میتوانید مالکیت کامل شرکت را در اختیار داشته باشید و بهطور مستقل فعالیت کنید.
- افتتاح حساب بانکی بینالمللی معتبر: پس از ثبت شرکت، امکان افتتاح حساب در بانکهای معتبر امارات فراهم میشود که دسترسی به خدمات مالی جهانی و تراکنشهای بینالمللی را آسان میکند.
- زیرساختهای پیشرفته و محیط تجاری امن: دبی با داشتن فناوریهای مدرن، سیستم حقوقی شفاف و فضای تجاری امن، محیطی عالی برای رشد و توسعه کسبوکار فراهم کرده است.
شرایط ثبت شرکت در دبی برای ایرانیان
برای اینکه بتوانید در امارات فعالیت قانونی داشته باشید باید شرایط زیر را رعایت کنید:
- داشتن پاسپورت معتبر
- انتخاب نوع شرکت (Free Zone، Mainland، Offshore)
- ارائه طرح تجاری متناسب با حوزه فعالیت
- انتخاب نام تجاری (باید منحصربهفرد باشد و تکراری نباشد)
- تهیه آدرس قانونی شرکت (بسته به نوع شرکت میتواند دفتر فیزیکی یا مجازی باشد)
مراحل ثبت شرکت در دبی با ویزا آتلانتیس
در پروسه ثبت شرکت دبی با ویزا آتلانتیس ، تمامی مراحل زیر در اسرع وقت (کمتر از 3 روز کاری) و به صورت کاملا قانونی انجام خواهد شد، ضمن اینکه شما امکان پرداخت پس از اخذ ویزا را خواهید داشت که ضمانتی بر اطمینان شما طی انجام این فرآیند و آسودگی خاطر بیشتر خواهد بود. ویزاآتلانتیس با تجربه و دانش بهروز، مراحل ثبت شرکت شما را ساده و سریع میکند
-
مشاوره اولیه و انتخاب نوع شرکت
بررسی ایده کسبوکار و انتخاب بهترین نوع شرکت (Free Zone، Mainland یا Offshore).
-
انتخاب نام و ثبت اولیه
انتخاب نام تجاری مناسب و رزرو آن در دپارتمان توسعه اقتصادی دبی.
-
تهیه مدارک مورد نیاز
شامل پاسپورت سهامداران، طرح تجاری، عکس پرسنلی و مدارک تکمیلی.
-
اخذ مجوزهای لازم
دریافت مجوز فعالیت بسته به حوزه کاری (تجاری، صنعتی یا خدماتی).
-
افتتاح حساب بانکی شرکتی
ویزاآتلانتیس شما را در افتتاح حساب بانکی بینالمللی همراهی میکند.
-
دریافت ویزای اقامت امارات
بعد از ثبت شرکت، امکان دریافت ویزای اقامت برای مدیرعامل، کارکنان و خانواده فراهم میشود.
⏱ زمان لازم: بین ۷ تا ۱۴ روز کاری
انواع شرکتهای قابل ثبت در دبی
۱. شرکت در مناطق آزاد (Free Zone)
- مالکیت ۱۰۰٪ خارجی
- معافیت مالیاتی
- امکان صادرات و واردات بینالمللی
۲. شرکت در سرزمین اصلی (Mainland)
- فعالیت آزاد در کل امارات
- انعطاف در قراردادها و پروژههای دولتی
- نیاز به اسپانسر اماراتی
۳. شرکت آفشور (Offshore)
- مناسب برای مدیریت سرمایهگذاری خارجی
- بدون نیاز به دفتر فیزیکی
- محرمانگی بالا و امنیت سرمایه
هزینه ثبت شرکت در دبی ۱۴۰۴
هزینهها بسته به نوع شرکت، منطقه انتخابی و تعداد ویزا متفاوت است.
بهطور میانگین:
- شرکت Free Zone: از ۳۵۰۰ تا ۷۰۰۰ دلار
- شرکت Mainland: از ۱۰,۰۰۰ دلار به بالا
- شرکت Offshore: حدود ۳۰۰۰ دلار
ویزاآتلانتیس قبل از شروع، هزینهها را بهطور شفاف به شما اعلام میکند و هیچ هزینه پنهانی دریافت نمیشود.
مزایای ثبت شرکت در دبی با ویزا آتلانتیس
- سرعت و سهولت: انجام سریع کلیه مراحل بدون سردرگمی و اتلاف وقت
- مشاوره حقوقی و مالی تخصصی: بهرهمندی از تیم مجرب در حوزه مهاجرت و تجارت
- ارتباط مستقیم با مراکز رسمی امارات: اطمینان از قانونی و معتبر بودن تمام مراحل
- پشتیبانی کامل بعد از ثبت شرکت: از افتتاح حساب بانکی تا اخذ اقامت
- بیشترین شانس موفقیت: بهدلیل تجربه ثبت صدها پرونده موفق برای ایرانیان
چرا ویزاآتلانتیس؟
بسیاری از افراد در فرآیند ثبت شرکت در دبی دچار سردرگمی میشوند، چون قوانین و مدارک بهطور مداوم تغییر میکنند. اما ویزاآتلانتیس با تیمی متخصص و دسترسی به جدیدترین اطلاعات و قوانین، همیشه یک قدم جلوتر است.
- تجربه چندین ساله در امور مهاجرتی و تجاری
- ارائه مشاوره تخصصی کاملا رایگان به صورت آنلاین، حضوری و تلفنی
- امکان پرداخت پس از اخذ ویزای کشور مورد نظر
- دارای مجوز کاریابی بین الملل
- پشتیبانی فارسیزبان در تمام مراحل
- خدمات جامع از مشاوره تا اقامت
- شفافیت در هزینهها و عدم وجود هزینههای پنهان
سوالات متداول در مورد ثبت شرکت در دبی
۱. آیا ثبت شرکت در دبی برای ایرانیان امکانپذیر است؟
بله، ایرانیان میتوانند در دبی شرکت ثبت کنند و حتی مالکیت ۱۰۰٪ داشته باشند (در مناطق آزاد).
۲. هزینه ثبت شرکت در دبی چقدر است؟
هزینه بین ۳۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دلار بسته به نوع شرکت متفاوت است.
۳. آیا با ثبت شرکت میتوان اقامت امارات گرفت؟
بله، یکی از مهمترین مزایای ثبت شرکت در دبی، اخذ اقامت برای خود و خانواده است.
۴. مدت زمان ثبت شرکت در دبی چقدر است؟
بین ۷ تا ۱۴ روز کاری، در صورت کامل بودن مدارک.
۵. چه مدارکی برای ثبت شرکت در دبی لازم است؟
کپی پاسپورت معتبر، عکس پرسنلی، طرح تجاری (برای برخی فعالیتها) و آدرس محل اقامت.
۶. چه نوع شرکتهایی میتوان در دبی ثبت کرد؟
شرکت در مناطق آزاد (Free Zone)، شرکت داخلی (LLC)، و شرکتهای بینالمللی (Offshore).
۷. آیا ثبت شرکت نیاز به حضور در دبی دارد؟
خیر، در بسیاری از موارد میتوان با وکالت و از راه دور نیز شرکت را ثبت کرد؛ اما حضور برای برخی مراحل بانکی یا دریافت اقامت ضروری است.
۸. مالیات شرکتها در دبی چگونه است؟
شرکتها در مناطق آزاد از مالیات معاف هستند، اما از سال ۲۰۲۳ برخی شرکتهای داخلی مشمول مالیات ۹٪ بر سود بالای ۳۷۵,۰۰۰ درهم شدهاند.
۹. آیا امکان افتتاح حساب بانکی برای شرکت وجود دارد؟
بله، پس از ثبت شرکت میتوان در بانکهای معتبر امارات حساب بانکی بینالمللی افتتاح کرد.
۱۰. آیا محدودیتی برای انتخاب نام شرکت وجود دارد؟
بله، نام شرکت نباید شامل کلمات توهینآمیز یا مذهبی باشد و باید منحصربهفرد باشد.
جمعبندی
اگر به دنبال راهی سریع، امن و قانونی برای ورود به دنیای تجارت جهانی هستید، ثبت شرکت در دبی بهترین گزینه برای شماست. با ثبت شرکت در امارات، هم امکان رشد بینالمللی کسبوکار خود را خواهید داشت و هم میتوانید اقامت یکی از امنترین و پیشرفتهترین کشورهای دنیا را به دست آورید.
با انتخاب ویزاآتلانتیس، تمام مراحل ثبت شرکت در دبی برای شما آسان، سریع و بدون استرس انجام میشود.
