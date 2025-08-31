مراسم ترحیم والده رئیس سابق اتحادیه پوشاک برگزار شد

به گزارش ایلنا؛ مراسم ترحیم والده حاج ابوالقاسم شیرازی، رئیس سابق اتحادیه پوشاک تهران (حاجیه خانم شکوه اعظم کی نیا)، روز جمعه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در مسجد جامع غدیر خم ( ضرابخانه) تهران برگزار شد.

در این مراسم جمعی از روسای صنوف مختلف و انجمن‌ها و اعضای سندیکاها و برخی از مسئولین لشگری و کشوری و نیز فعالین و کارآفرینان صنف و صنعت پوشاک حضور داشتند.

پس از این مراسم اتحادیه پوشاک نیز طی پیامی مراتب سپاس و قدردانی خود را از حضور مسئولین و همکاران و ابراز همدردی آنها اعلام کرد.

