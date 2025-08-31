لووتیروکسین و متی مازول، قرص‌های تیروئید با مکانیسم متفاوت

قرص‌های تیروئید، داروهایی هستند که برای درمان اختلالات تیروئید تجویز می‌شوند. دو مورد از رایج‌ترین قرص‌های تیروئید عبارتند از لووتیروکسین و متی مازول. لووتیروکسین، هورمون مصنوعی تیروئید (T4) است که به عنوان جایگزین هورمون‌های تیروئید طبیعی بدن عمل می‌کند. این قرص در بدن به هورمون فعال تیروئید (T3) تبدیل می‌شود و با افزایش سطح این هورمون‌ها در خون، متابولیسم بدن را تنظیم می‌‌نماید. لووتیروکسین برای درمان تیروئید کم کار، گواتر و سرطان تیروئید تجویز می‌شود. متی مازول، داروی ضد تیروئید است که با کاهش تولید هورمون‌های تیروئید در غده تیروئید عمل می‌کند. این دارو با مهار آنزیم‌های مورد نیاز برای تولید هورمون‌های تیروئید، سطح این هورمون‌ها را در خون کاهش می‌دهد و برای درمان پرکاری تیروئید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اهمیت مصرف قرص تیروئید در زمان مناسب

قرص‌های تیروئید در صورت مصرف منظم در دوز صحیح، نقش بسزایی در کنترل علائم و عوارض بیماری‌های تیروئید دارند. زمان مصرف قرص‌های تیروئید نیز اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا به جذب بهتر، جلوگیری از تداخلات دارویی و حفظ سطح ثابت هورمون در بدن کمک می‌کند. به همین خاطر، تعیین بهترین موقع مصرف قرص تیروئید، یکی از نگرانی‌های متداول بیماران تیروئیدی است. مصرف قرص‌های تیروئید به صورت نامنظم یا در زمان‌های نامناسب با کاهش اثربخشی آنها، دوز داروی مورد نیاز بیمار را افزایش می‌دهد.

بهترین زمان مصرف قرص لووتیروکسین

قرص لووتیروکسین با معده خالی، بیشترین میزان جذب را خواهد داشت. به همین خاطر بهترین زمان برای مصرف آن، صبح‌ها به صورت ناشتا و با حداقل یک ساعت فاصله از صبحانه است. با این حال اگر نمی‌توانید فاصله زمانی مناسب را بین مصرف لووتیروکسین و خوردن صبحانه و نوشیدن چای و قهوه رعایت کنید، مصرف آن در شب ایرادی ندارد. اما توجه داشته باشید که باید آن را ۳ تا ۴ ساعت پس از خوردن شام مصرف کنید. بدین ترتیب، معده شما خالی خواهد بود و جذب این دارو به حداکثر می‌رسد.

نکات مصرف لووتیروکسین

علاوه بر مصرف لووتیروکسین با معده خالی، نکات ساده اما مهم دیگری نیز وجود دارند که باید مدنظر قرار دهید.

زمان مشخصی را برای مصرف لووتیروکسین تعیین کنید و به آن پایبند بمانید. مصرف قرص‌های تیروئید به صورت منظم، اهمیت بسیاری دارد.

فیبر غذایی، شیر (لبنی و گیاهی غنی‌شده با کلسیم)، سویا و قهوه می‌توانند جذب لووتیروکسین را مختل کنند. برای جلوگیری از این مشکل، حداقل ۳۰ تا ۶۰ دقیقه قبل از غذا خوردن صبر کنید. نیازی به قطع کامل مصرف این مواد غذایی نیست؛ فقط کافیست فاصله زمانی را رعایت کنید.

مکمل‌های حاوی کلسیم، آلومینیوم، کروم و آهن جذب لووتیروکسین را مختل می‌کنند و باید با فاصله ۴ ساعت از مصرف لووتیروکسین مصرف شوند.

داروهایی مانند اورلیستات، کلستیرامین، کولسولام، سوکرالفات، بایندرهای فسفات، بایندرهای پتاسیم و برخی داروهای رایج زخم معده یا رفلاکس اسید (مانند امپرازول) می‌توانند با لووتیروکسین تداخل داشته باشند. رعایت فاصله زمانی ۳ تا ۴ ساعته بین مصرف این داروها و قرص لووتیروکسین ضرورت دارد.

استروژن موجود در قرص‌های ضد بارداری یا هورمون‌های جایگزین پس از یائسگی می‌تواند نیاز به دوز لووتیروکسین را افزایش دهد.

اگر گاهی اوقات نتوانستید زمان توصیه شده را قبل از غذا خوردن یا نوشیدن رعایت کنید، نگران نباشید. این وضعیت خطری ایجاد نمی‌کند؛ بلکه میزان جذب دارو را کاهش می‌دهد. سعی کنید در سایر روزها زمانبندی مصرف را رعایت نمایید.

طریقه مصرف قرص متی مازول ۵

متی مازول، دارویی است که برای پرکاری تیروئید تجویز می‌شود. این دارو باید حتما تحت نظر پزشک و با برنامه زمانی مشخص مصرف شود. در صورت ابتلا به تیروئید پرکار، شما باید سه بار در روز (یعنی هر هشت ساعت) از این قرص استفاده کنید. می‌توانید آن را همراه غذا یا بدون غذا مصرف کنید اما به منظور حداکثر اثربخشی توصیه می‌شود که ساعات معینی را برای مصرف آن مشخص نمایید. میزان مصرف متی مازول، توسط پزشک و با در نظر گرفتن عواملی مانند سن، شدت بیماری و واکنش بدن شما به درمان تنظیم می‌شود. در کودکان، دوز دارو بر اساس وزن کودک تعیین می‌شود. تغییر دوز دارو یا قطع مصرف آن، تنها با دستور پزشک صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است که بهترین راه درمان پرکاری تیروئید، انجام جراحی تیروئید است. زیرا مصرف متی مازول به دلیل عوارضی که ممکن است در پی داشته باشد در طولانی مدت توصیه نمیشود. انجام جراحی تیروئید توسط یک جراح خبره می‌تواند عوارض جراحی را به حداقل برساند.

دکتر سید احمد فنایی، جراح تیروئید و پاراتیروئید، عضو فعال انجمن تیروئید آمریکا با سابقه انجام بیش از ۵۰۰۰ جراحی تیروئید موفق هستند. ایشان که به جراح پنجه طلا تیروئید معروف‌اند، اعمال جراحی را با به روزترین تجهیزات پزشکی مانند دستگاه عصب سنج جهت جلوگیری از آسیب به اعصاب صوتی انجام میدهند.

نکات مصرف متی مازول

برای آنکه از حداکثر اثرات درمانی متی مازول بهره‌مند شوید و احتمال بروز عوارض جانبی را به حداقل برسانید، در دوره مصرف این قرص به نکات زیر توجه کنید:

متی مازول با داروهایی نظیر رقیق کننده‌های خون، بتابلوکرها، تئوفیلین، دیگوکسین و... تداخل دارد. این امر می‌تواند به افزایش یا کاهش اثربخشی متی مازول یا سایر داروها منجر شود. به همین خاطر توصیه می‌شود بین مصرف متی مازول و سایر داروهای ۲ تا ۴ ساعت فاصله بیندازید.

برای به حداکثر رساندن اثرات متی مازول در طول درمان از غذاهای ممنوع در پرکاری تیروئید استفاده نکنید یا مصرف آنها را به حداقل برسانید. غذاهای دریایی، سویا و محصولات سویا، غذاها و نوشیدنی‌های حاوی کافئین از غذاهایی هستند که توصیه می‌شود از آنها اجتناب کنید.

مصرف قرص متی مازول در سه ماهه اول بارداری مجاز نیست؛ زیرا ریسک بروز ناهنجاری‌های مادرزادی را افزایش می‌دهد.

سخن پایانی

برای اطمینان از حداکثر جذب قرص‌های تیروئید و جلوگیری از تداخلات دارویی و غذایی توصیه می‌شود که آنها را در زمان مناسب مصرف کنید. لووتیروکسین، مدت طولانی در بدن شما باقی می‌ماند؛ بنابراین فقط لازم است آن را یک بار در روز (غالبا صبح‌ها) مصرف کنید. مصرف این قرص بدون غذا و با معده خالی اهمیت دارد؛ زیرا غذا می‌تواند بر جذب هورمون توسط بدن تأثیر بگذارد و دوز مورد نیاز شما را افزایش دهد. در مورد قرص متی مازول (داروی پرکاری تیروئید)، مصرف با غذا یا بدون غذا تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛ اما مهم است که سه بار در روز (هر ۸ ساعت) یک عدد متی مازول مصرف کنید.

