قیمت امروز برنج ایرانی چند؟ آیا امیدها برای کاهش قیمت بیهوده است؟
قیمت ها در بازار برنج دائما در حال تغییر و نوسان است. در ماههای اخیر هم شاهد یک رشد قیمتی زیاد در بازار برنج بودیم. با این حال از چند هفته قبل با تزریق برنجهای نو در بازار برنج کمی قیمتها به سامان شد. ولی با این حال این کاهش قیمتها خیلی دوام نیاورد و در نهایت هم قیمت برنج مجددا از ابتدا روزهای قبل روند رو به رشد خود را دوباره پس گرفت.
ما در این مطلب میخواهیم قیمت روز برنج ایرانی را در نیمه اول شهریور بررسی کنیم. میخواهیم ببینیم قیمت برنج ایرانی در حال حاضر و زمان نگارش این مطلب چقدر است و آیا ممکن است قیمت برنج مجددا کاهشی شود؟
پاسخ مهم، کاهشی خواهیم داشت؟
در همین اول سخن بگوییم؛ هیچ چیزی قطعی نیست. ولی با توجه به شرایط و دلایل مختلفی که وجود دارد میتوان یکسری حدس و گمانهایی زد که ما آن را به شما ارائه میکنیم. اینکه قیمت برنج کاهشی شود میتواند کمی دور از انتظار باشد.
دلیل اصلی کاهش قیمت برنج ایرانی در روزهای اخیر، تزریق برنج به میزانی به بازار بود. خیلی از برنجداران و تاجران برنجهای جدید را فروختهاند و خیلی از خریداران هم سرانه مصرفی چند ماه تا یکسال خود را خریدهاند. یعنی میتوان اینطور برداشت کرد که میزان قابل توجهای از برنجهای تولید شده به مصرف کننده رسیده است.
حالا نمودار عرضه و تقاضا کمی تغییر خواهد کرد. اینجا عرضه احتمالا کمتر و تقاضا کمی بیشتر خواهد بود. این باعث افزایش مجدد قیمتها میشود(البته این یکی از دلایل موجود است.)
حال هم برخی امید دارند که با حضور برنج کشت دوم در پاییز مجدد برنجها طعم کاهش قیمت را بچشند؛ ولی این شاید خیلی محتمل نباشد. چون قطعا سطح تحت کشت برنج کشت دو از کشت اول(تابستان) کمتر است و در نتیجه برنج کمتری به بازار تزریق میشود. حالا شما فرض کنید، در زمان ورود برنجهای کشت اول که همین روزهای پیش بود چقدر اصلاح قیمت داشتیم؟! حالا به نظرتان اگر برنج کشت دو به بازار بیاید انقدر کاهش قیمت خواهیم داشت با توجه به توضیحاتی که به شما داده شد؟
یعنی حتی اگر کاهش قیمتی هم باشد، خیلی چشمگیر و قابل توجه نخواهد بود و اصلاحات قیمت موقتی بیشتر انتظار میرود باشد.
پس توجه کنید، توصیه ما به شما این است که بهتر است برنجی که مصرفی شماست را در زمان نیاز خریداری کنید؛ زیرا ممکن است قیمتها مجدد صعود جدی داشته باشد و بهتر است به اصلاحات قیمت موقت دل نبندید
قیمت امروز برنج
در اینجا چند رقم از محبوبترین و شناخته شده ترین برنجهای ایرانی را با قیمت روزشان به شما ارائه میکنیم. این قیمت ها به روز است و در تاریخ نگارش این مطلب قیمت ها در بازار برنج به نرخ زیر میباشد.
برنج طارم هاشمی: 290 هزار تومان
برنج طارم محلی: 298 هزار تومان
برنج شیرودی: 185 هزار تومان
برنج صدری دمسیاه: 370 هزار تومان
برنج فجر: 229 هزارتومان
برنج ندا: 180 هزار تومان
برنج سرلاشه: 220 هزار تومان
توجه کنید که قیمتهای بالا به ازای هر کیلو برنج ایرانی میباشد.
اگر قصد دیدن لیست کامل قیمت برنج ایرانی را دارید میتوانید به صفحه خرید برنج جوانه صدرا مراجعه کنید. مرجع ما برای قیمت برنج هم همین سایت است که اعتبار بالایی در این حوزه دارد.
سخن نهایی و جمع بندی
دوستان عزیز، ما سعی کردیم با توجه به شرایط و وضعیت کلی بازار فعلی یک پیش بنی واقعبینانه به شما ارائه دهیم و نیت اصلی ما در این مطلب این بود که به این سوال بسیار از شما پاسخ دهیم؛
که آیا برنج کاهش قیمتی خواهد داشت یا خیر؟!!
امیدواریم جوابتان را به خوبی گرفته باشید. ولی باز هم به شما این نکته را یادآوری میکنیم؛ هیچ وقت نمیتوان پیش بینی دقیقی از بازارها ارائه داد، علی الخصوص بازار مواد غذایی. ولی با توجه به مشاهدات و تجربهای که از قبل وجود دارد؛ در بازار برنج این انتظار که قیمت ها همچنان افزایش داشته باشد بیشتر محتمل است.
در نهایت توصیه که بالاتر هم به شما کردیم اینجا تکرار میکنیم؛ اگر قصد خرید برنج دارید بهتر است هر وقت نیاز داشتید خرید خود را انجام دهید. زیرا این کالا جزو نیاز اساسی خانوار است و اگر به امید کاهش قیمت بخواهید صبر کنید ممکن است بیشتر متضرر شوید؛ گاهی هم ممکن است کمی قیمت ها کمتر شود و شما مقداری ارزان تر بخرید، ولی قطعا کاهش جزئی قیمت خیلی هم برای شما منفعتی ایجاد نمیکند. در نهایت امیدواریم از این مطلب لذت برده باشید.
