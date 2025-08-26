تصفیه آب گران نخرید! 9 تا بهترین تصفیه اب های ارزان و اورجینال

دستگاه تصفیه آب ارزان و اورجینال بهترین راهکار برای دستیابی به آب سالم و پاک با هزینه مناسب است. برندهایی مانند آکوا پرو، سی سی کا، سافت واتر و آکوا اکسپرت تایوانی دستگاه‌های باکیفیتی را با قیمت‌های مقرون به صرفه عرضه می‌کنند که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته چند مرحله‌ای، آب را از آلاینده‌ها، فلزات سنگین و باکتری‌ها تصفیه می‌کنند. این دستگاه‌ها نه تنها عملکرد عالی دارند، بلکه نصب و نگهداری آن‌ها نیز ساده است و با گارانتی معتبر، اطمینان خاطر برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کنند.

برندهای تصفیه آب ارزان اصلی تایوانی

1.آکوا پرو

دستگاه تصفیه آب آکوا پرو با سیستم فیلتراسیون چند مرحله‌ای، قادر به حذف آلاینده‌ها، کلر و فلزات سنگین است. نصب و نگهداری آسان و قیمت مناسب، این دستگاه را برای استفاده خانگی ایده‌آل می‌کند. خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر از مزایای دیگر آن است.

2.سی سی کا

دستگاه تصفیه آب سی سی کا با فیلتراسیون پیشرفته چند مرحله‌ای، آب سالم و تمیزی فراهم می‌کند. این دستگاه با طراحی کاربرپسند و نصب آسان، گزینه‌ای مقرون به صرفه و با کیفیت برای منازل است. خدمات پس از فروش خوب و گارانتی معتبر از ویژگی‌های برجسته آن است.

3.سافت واتر

دستگاه تصفیه آب سافت واتر با فناوری فیلتراسیون چند مرحله‌ای، کلر، فلزات سنگین و باکتری‌ها را از آب حذف می‌کند. طراحی ساده و نصب آسان این دستگاه، آن را به یک انتخاب عالی برای مصرف خانگی تبدیل کرده است. قیمت مناسب و گارانتی معتبر از مزایای این برند است.

4.آکوا اکسپرت

دستگاه تصفیه آب آکوا اکسپرت با تکنولوژی پیشرفته چند مرحله‌ای، به حذف آلاینده‌ها و فلزات سنگین از آب کمک می‌کند. نصب آسان و عملکرد قابل اعتماد این دستگاه، آن را به یک گزینه محبوب برای منازل و دفاتر تبدیل کرده است. قیمت مقرون به صرفه و خدمات پس از فروش مطلوب از مزایای این دستگاه است.

5.آکوا اسپرینگ

دستگاه تصفیه آب آکوا اسپرینگ با سیستم فیلتراسیون پیشرفته، قادر به حذف کلر، فلزات سنگین و آلودگی‌ها است. طراحی زیبا و نصب آسان این دستگاه، آن را به یک انتخاب اقتصادی و مناسب برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی در منازل تبدیل می‌کند. خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر از دیگر ویژگی‌های آن است.

خرید دستگاه‌ های تصفیه آب ارزان و باکیفیت

خرید دستگاه تصفیه آب ارزان نیازمند توجه به چند نکته مهم است. اول از همه، باید به سیستم فیلتراسیون دستگاه توجه کنید؛ علاوه بر این، تعداد مراحل تصفیه نیز تأثیر زیادی بر کیفیت آب خواهد داشت. در ادامه، تعدادی از بهترین دستگاه‌های تصفیه آب ارزان را معرفی خواهیم کرد که به شما کمک می‌کند با کیفیت بالا و هزینه مناسب، آب آشامیدنی سالم داشته باشید.

نام محصول: قیمت: تصفیه آب آکوا اکسپرت ۶ مرحله ای با مخزن تانک پک تایوانی 8.95۰.۰۰۰ تومان تصفیه آب آکوا اکسپرت 7 مرحله با فیلتر الکالاین Ro7(730)orp 7.04۰.۰۰۰ تومان دستگاه تصفیه آب آکوا پرو 7 مرحله مدل RO7-ORP 9.14۰.۰۰۰ تومان دستگاه تصفیه آب آکوا پرو مدل pomp up-10 stage (10 مرحله ای) 9.29۰.۰۰۰ تومان دستگاه تصفیه آب خانگی آکوا پرو 8 مرحله ای مدل RO8-ORP-UV 10.90۰.۰۰۰ تومان دستگاه تصفیه آب خانگی آکوا کلر ۷ مرحله ای ۵.۷9۰.۰۰۰ تومان دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر 6 مرحله ای مدل RO-6 ۵.4۹۰.۰۰۰ تومان دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر 7 مرحله ای مدل RO-7 6.83۰.۰۰۰ تومان دستگاه تصفیه آب سی سی کا مدل CCK-RO7 ORP 6.83۰.۰۰۰ تومان

1. تصفیه آب آکوا اکسپرت 6 مرحله ای تایوانی

قیمت: 8,950,000 تومان ویژگی‌ها: این دستگاه با سیستم 6 مرحله‌ای تایوانی، کیفیت عالی و قیمت مناسب، یکی از بهترین انتخاب‌ها برای تصفیه آب خانگی است.



2. تصفیه آب آکوا اکسپرت 7 مرحله با فیلتر الکالاین RO7(730) ORP

قیمت: 7,040,000 تومان (حراج از 7,460,000 تومان) ویژگی‌ها: با سیستم 7 مرحله‌ای و فیلتر الکالاین، به شما آب سالم و با طعمی بهتر می‌دهد.



3. دستگاه تصفیه آب آکوا پرو 7 مرحله مدل RO7-ORP

قیمت: 9,140,000 تومان ویژگی‌ها: این دستگاه 7 مرحله‌ای با سیستم RO و ORP به حذف کامل آلاینده‌ها و افزایش کیفیت آب کمک می‌کند.



4. آکوا پرو مدل Pomp Up-10 Stage

قیمت: 9,290,000 تومان ویژگی‌ها: دستگاه 10 مرحله‌ای آکوا پرو برای تصفیه کامل آب از آلاینده‌ها و مواد مضر، مناسب برای کسانی که به دنبال تصفیه آب عالی هستند.



5. آکوا پرو 8 مرحله ای مدل RO8-ORP-UV

قیمت: 10,900,000 تومان ویژگی‌ها: با 8 مرحله تصفیه و سیستم UV، این دستگاه تصفیه آب عملکرد بسیار خوبی در حذف میکروب‌ها و باکتری‌ها دارد.



6. دستگاه تصفیه آب خانگی آکوا کلر 7 مرحله ای

قیمت: 5,790,000 تومان (حراج از 8,260,000 تومان) ویژگی‌ها: با سیستم 7 مرحله‌ای، این دستگاه تصفیه آب یکی از بهترین گزینه‌ها برای خانه‌های کوچک است.



7. تصفیه آب خانگی سافت واتر 6 مرحله ای مدل RO-6

قیمت: 5,490,000 تومان (حراج از 9,070,000 تومان) ویژگی‌ها: دستگاه 6 مرحله‌ای سافت واتر با طراحی ساده و عملکرد مناسب برای تصفیه آب خانگی.



8. دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر 7 مرحله ای مدل RO-7

قیمت: 6,830,000 تومان ویژگی‌ها: دستگاه 7 مرحله‌ای سافت واتر برای تصفیه آب با کیفیت و مقرون به صرفه.



9. دستگاه تصفیه آب سی سی کا مدل CCK-RO7 ORP

قیمت: 6,830,000 تومان ویژگی‌ها: با سیستم 7 مرحله‌ای RO و ORP، این دستگاه یکی از گزینه‌های اقتصادی و با کیفیت برای تصفیه آب است.



راهنمای خرید تصفیه آب خانگی

اگر به دنبال یک دستگاه تصفیه آب خانگی با قیمت مناسب هستید، توجه به چند نکته می‌تواند شما را در انتخاب صحیح یاری کند:

1.تکنولوژی فیلتراسیون

دستگاه‌های تصفیه آب خانگی معمولاً از سیستم‌های مختلف فیلتراسیون استفاده می‌کنند. سیستم RO (اسمز معکوس) یکی از بهترین روش‌ها برای تصفیه آب است که می‌تواند مواد آلاینده و فلزات سنگین را به خوبی حذف کند. علاوه بر آن، برخی دستگاه‌ها از فیلترهای UV برای از بین بردن میکروب‌ها استفاده می‌کنند.

2.تعداد مراحل تصفیه

دستگاه‌های تصفیه آب معمولاً با تعداد مراحل مختلف (6، 7 یا 8 مرحله) در بازار موجود هستند. هر چه تعداد مراحل بیشتر باشد، کیفیت تصفیه آب نیز بهتر خواهد بود. دستگاه‌های با 6 مرحله تصفیه معمولاً قیمت پایین‌تری دارند و برای بیشتر نیازهای خانگی مناسب‌اند.

3.نصب و نگهداری آسان

در انتخاب دستگاه تصفیه آب، بهتر است مدلی را انتخاب کنید که نصب و نگهداری آن ساده باشد. بسیاری از دستگاه‌ها به راحتی نصب می‌شوند و نیاز به خدمات تخصصی کمتری دارند.

4.خدمات پس از فروش و گارانتی

حتماً دستگاهی را انتخاب کنید که دارای گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش مناسب باشد. این ویژگی باعث اطمینان از کیفیت و عملکرد دستگاه می‌شود.

5.برندهای معتبر

برندهایی مانند آکوا پرو، سی سی کا، سافت واتر و آکوا اکسپرت همگی محصولات باکیفیت و ارزان قیمت دارند. این برندها به دلیل داشتن تکنولوژی پیشرفته و کیفیت قابل اعتماد، انتخاب‌های خوبی برای تصفیه آب خانگی محسوب می‌شوند.

برخی از مصرف‌کنندگان، تمایل دارند که یک دستگاه تصفیه آب ارزان خریداری کنند تا علاوه بر اینکه از آب تصفیه شده سالم استفاده می‌کنند، هزینه زیادی در قبال آن پرداخت نکنند. برخی افراد بر این باورند دستگاه‌های تصفیه آب ارزان قیمت از کیفیت کمتری برخوردارند. در صورتی که این باور صحیح نیست؛ زیرا ممکن است که هزینه کمتری در زمان خرید بپردازید. اما باید به یک‌سری تفاوت‌هایی که باعث این تفاوت قیمت شده هم دقت کنید.

