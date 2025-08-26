خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رشد بازار عکاسی کودک در ایران

رشد بازار عکاسی کودک در ایران
کد خبر : 1678487
لینک کوتاه کپی شد.

«عکس مثبت» ( ( PhotoPlusKid که به‌عنوان یکی از استودیوهای پیشرو در حوزه عکاسی کودک شناخته می‌شود، اعلام کرده است توانسته با ایجاد استانداردهای تازه، جایگاه ویژه‌ای در میان خانواده‌ها به دست آورد.

بازار عکاسی نوزاد و کودک در ایران طی سال‌های اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده است. بسیاری از والدین ثبت لحظات خاص کودکی را نه تنها به‌عنوان یک یادگاری، بلکه بخشی از هویت خانوادگی خود می‌دانند.

 

در همین راستا، مجموعه «عکس مثبت» ( ( PhotoPlusKid که به‌عنوان یکی از استودیوهای پیشرو در حوزه عکاسی کودک شناخته می‌شود، اعلام کرده است توانسته با ایجاد استانداردهای تازه، جایگاه ویژه‌ای در میان خانواده‌ها به دست آورد.

رشد بازار عکاسی کودک در ایران

این مجموعه که در شهر کرج فعالیت دارد.با اشتغال زایی برای 40 نفر به طور مستقیم و ۱۲ ساعت فعالیت روزانه، به طور متوسط روزانه پذیرای بیش از ۳۰ خانواده است و تاکنون موفق به جلب اعتماد بیش از ۲۲ هزار مخاطب شده است.

احسان بیگی، مدیر مجموعه «عکس مثبت»، با اشاره به اهمیت کیفیت در کنار ایمنی در عکاسی کودک می‌گوید:

«هدف ما ثبت لحظه‌ها به طبیعی‌ترین و زیباترین شکل ممکن است؛ به‌ گونه‌ای که هم برای والدین خاطره‌ساز باشد و هم برای کودک در آینده ارزشی ماندگار ایجاد کند.»

رشد بازار عکاسی کودک در ایران

«عکس مثبت» همچنین با طراحی بسته‌بندی اختصاصی برای تحویل عکس‌ها، استفاده از دکورهای اختصاصی، رعایت اصول ایمنی و بهداشتی و ارائه خدمات آنلاین رزرو وقت، تجربه‌ای متفاوت از عکاسی کودک را برای خانواده‌ها رقم زده است.

پایان رپرتاژ آگهی
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور