رشد بازار عکاسی کودک در ایران
بازار عکاسی نوزاد و کودک در ایران طی سالهای اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده است. بسیاری از والدین ثبت لحظات خاص کودکی را نه تنها بهعنوان یک یادگاری، بلکه بخشی از هویت خانوادگی خود میدانند.
در همین راستا، مجموعه «عکس مثبت» ( ( PhotoPlusKid که بهعنوان یکی از استودیوهای پیشرو در حوزه عکاسی کودک شناخته میشود، اعلام کرده است توانسته با ایجاد استانداردهای تازه، جایگاه ویژهای در میان خانوادهها به دست آورد.
این مجموعه که در شهر کرج فعالیت دارد.با اشتغال زایی برای 40 نفر به طور مستقیم و ۱۲ ساعت فعالیت روزانه، به طور متوسط روزانه پذیرای بیش از ۳۰ خانواده است و تاکنون موفق به جلب اعتماد بیش از ۲۲ هزار مخاطب شده است.
احسان بیگی، مدیر مجموعه «عکس مثبت»، با اشاره به اهمیت کیفیت در کنار ایمنی در عکاسی کودک میگوید:
«هدف ما ثبت لحظهها به طبیعیترین و زیباترین شکل ممکن است؛ به گونهای که هم برای والدین خاطرهساز باشد و هم برای کودک در آینده ارزشی ماندگار ایجاد کند.»
«عکس مثبت» همچنین با طراحی بستهبندی اختصاصی برای تحویل عکسها، استفاده از دکورهای اختصاصی، رعایت اصول ایمنی و بهداشتی و ارائه خدمات آنلاین رزرو وقت، تجربهای متفاوت از عکاسی کودک را برای خانوادهها رقم زده است.