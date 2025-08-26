به گزارش ایلنا، صنعت تولید کاشی‌ و سرامیک در ایران توانسته است جایگاه خوبی برای خود در بازار داخلی و حتی بین‌المللی پیدا کند و کیفیت روزافزون تولید داخلی در این حوزه مشهود است. در این بین چند برند توانستند برای خودشان نامی دست و پا کنند و با تولیدات با کیفیت اعتماد عمومی را جلب کنند. وقتی از کاشی و سرامیک حرف می‌زنیم، کمتر کسی هست که اسم فخار به گوشش نخورده باشد. برندی که کارش را اوایل دهه هفتاد با یک کارخانه کوچک شروع کرد و امروز چهار سایت تولیدی فعال دارد و در کنار آن، یک پروژه بزرگ دیگر هم در حال ساخت است.

از صفر تا چندین خط تولید

داستان برند فخار خیلی ساده شروع شد، یک خط تولید محدود در سال ۱۳۶۹ که حالا تبدیل به چند خط تولید بزرگ شده است. این شروع کوچک، خیلی زود به حرکت بزرگی تبدیل شد. کارخانه‌های برلیان، لوتوس و درین‌سرام یکی یکی به جمع خانواده فخار اضافه شدند و حالا این مجموعه یکی از قطب‌های مهم صنعت کاشی و سرامیک در کشور است.

تنوع تولید برای هر سلیقه

فخار مدعی تنوع طرح و رنگ و پوشش سلایق گوناگون در تولیدات خودش است. اگر به دنبال طرح‌های ساده و کلاسیک باشید یا بخواهید سراغ مدل‌های خاص و مدرن بروید، احتمال زیاد چیزی در بین محصولات فخار پیدا می‌کنید. همین تنوع باعث شده این برند، هم در پروژه‌های ساختمانی بزرگ و هم در خریدهای خانگی انتخاب شود.

نوآوری در محصولات

دلیل ماندگاری یک برند در بازار می‌تواند نوآوری و پیشروی با زمان باشد. همکاری با طراحان خلاق، استفاده از فناوری‌های روز و توجه به نیاز واقعی مردم، باعث شده فخار محصولاتی ارائه کند که نه‌تنها امروز، بلکه فردای بازار را هم جوابگو باشد. شاید همین نگاه رو به جلوست که این برند را طی سه دهه سرپا نگه داشته است.

تجربه‌ای فراتر از خرید

بازخورد مثبت از مخاطبین هم ویژگی دیگر برند فخار است چرا که مشتری امروز فقط به دنبال محصول نیست، دنبال تجربه است. یکی از این نوآوری‌ها در طراحی وبسایت و معرفی آنلاین محصولات به شکلی متفاوت و نوین است. فخار با وب‌سایت و کاتالوگ آنلاین، امکان مشاهده سه‌بعدی کاشی‌ها را در فضای خانه فراهم کرده. بخش‌های آموزشی و اخبار صنعت هم کمک می‌کند انتخاب‌ها آگاهانه‌تر باشند.

نگاه فرامرزی و توجه به صادرات

فخار حالا سهم بزرگی از بازار داخلی را در اختیار دارد، اما توضیحات و برنامه‌های پیش روی این شرکت نشان می‌دهد هدفش فقط ایران نیست. برنامه‌های توسعه‌ای نشان می‌دهد این برند به حضور پررنگ‌تر در بازارهای منطقه‌ای و حتی جهانی فکر می‌کند و اگرچه در حال حاضر هم در صادرات فعال است اما برنامه‌های پیش روی این برند توسعه صادرات و گرفتن سهم بیشتری از جایگاه جهانی است.

