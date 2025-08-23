آغاز جشنواره تابستانی «نیرو موتور» با شرایط ویژه خرید موتورسیکلت

شرکت نیرو موتور به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده موتورسیکلت در ایران، از آغاز جشنواره فروش تابستانی خود خبر داد. این طرح که از یکم شهریور ماه آغاز شده تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت، با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به محصولات این شرکت و تقویت بازار داخلی اجرا می‌شود.

خرید موتورسیکلت بدون نیاز به پیش پرداخت و بدون ضامن

بر اساس اعلام رسمی روابط عمومی گروه صنعتی نیرو موتور، در جشنواره تابستانی امسال خریداران میتوانند بدون نیاز به پیش‌پرداخت و ضامن، موتورسیکلت دلخواه خود را خریداری کنند. همچنین، تحویل فوری و ارائه تخفیفهای ویژه از دیگر امتیازاتی است که در این دوره برای متقاضیان در نظر گرفته شده است. این شرایط در حالی فراهم شده که بسیاری از فعالان بازار، دسترسی به وسایل نقلیه با شرایط مالی آسان را یکی از نیازهای جدی مشتریان در ماههای اخیر عنوان میکنند.

بیش از ۳۵ درصد از بازار داخلی موتورسیکلت در اختیار نیروموتور است

نیرو موتور طی سال‌های اخیر با افزایش ظرفیت تولید و توسعه شبکه خدمات پس از فروش، جایگاه خود را به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی بازار موتورسیکلت کشور تثبیت کرده است. این شرکت در حال حاضر طیف متنوعی از موتورسیکلت‌های شهری، اقتصادی و ورزشی را تولید می‌کند و بنا بر آمار منتشر شده، بیش از ۳۵ درصد از سهم بازار داخلی موتورسیکلت را در اختیار دارد.

کارشناسان صنعت معتقدند سیاست‌های جدید فروش نیرو موتور می‌تواند نقش مهمی در افزایش قدرت خرید مشتریان و رونق بازار موتورسیکلت ایفا کند. به گفته آنان، حذف پیش‌پرداخت و ضامن از فرآیند خرید اقساطی موتور سیکلت، اقدامی است که می‌تواند الگوی جدیدی در صنعت موتورسیکلت کشور به‌وجود آورد.

فراهم شدن امکان خرید آنلاین در نیروموتور

یکی از ویژگی‌های جشنواره تابستانی امسال، امکان خرید آنلاین از وب‌ سایت رسمی نیرو موتور است. مشتریان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، مشخصات فنی مدل‌های مختلف را مشاهده و همچنین آنها را با یکدیگر مقایسه و در نهایت سفارش خود را به‌ صورت اینترنتی ثبت کنند. این قابلیت، علاوه بر صرفه‌ جویی در زمان، موجب افزایش شفافیت فرآیند خرید و دسترسی آسان‌ تر متقاضیان در سراسر کشور شده است.

خدمات پس از فروش نیروموتور در سراسر کشور

یکی از چالش‌های رایج در خرید وسایل نقلیه، تاخیر در زمان تحویل به مشتریان است. نیرو موتور با اتکا به ظرفیت تولید داخلی و مدیریت زنجیره تأمین، اعلام کرده که در جشنواره تابستانی امسال، تحویل محصولات به‌صورت فوری انجام خواهد شد. افزون بر این، شبکه گسترده خدمات پس از فروش این شرکت در سراسر کشور فعال است و تامین قطعات یدکی، خدمات فنی و پشتیبانی تخصصی را در اختیار خریداران قرار می‌دهد.

