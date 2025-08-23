خبرگزاری کار ایران
بازدید استاندار تهران و رئیس بهزیستی از مرکز توانبخشی امام علی(ع)

بازدید استاندار تهران و رئیس بهزیستی از مرکز توانبخشی امام علی(ع)
این مرکز به صورت شبانه‌روزی از بیش از ۲۰۰ دختر معلول جسمی و ذهنی بالای ۱۴ سال نگهداری و توانبخشی می‌کند و زیر نظر بنیاد نیکوکاری خدام‌الحسین(ع) فعالیت دارد.

این مرکز به صورت شبانه‌روزی از بیش از ۲۰۰ دختر معلول جسمی و ذهنی بالای ۱۴ سال نگهداری و توانبخشی می‌کند و زیر نظر بنیاد نیکوکاری خدام‌الحسین(ع) فعالیت دارد.

در جریان این بازدید، مسئولان ضمن گفت‌و‌گو با آقای رستمی، مدیرعامل بنیاد نیکوکاری خدام‌الحسین (ع) و آقای غلامرضایی‌فر، مدیر مرکز جامع توانبخشی  امام علی (ع) و همچنین پرسنل مرکز، از نزدیک در جریان خدمات ارائه‌شده، نیاز‌ها و چالش‌های موجود قرار گرفتند. همچنین مقرر شد با حمایت دستگاه‌های اجرایی استان، بخشی از مشکلات و کمبود‌های این مجموعه در حوزه‌های تجهیز، توسعه خدمات و پشتیبانی مالی برطرف شود.

بازدید استاندار تهران و رئیس بهزیستی از مرکز توانبخشی امام علی(ع)

استاندار تهران با تقدیر از زحمات شبانه‌روزی پرسنل و خیرین، تاکید کرد:خدمت به این دختران معصوم و حمایت از چنین مراکزی وظیفه انسانی و اجتماعی همه ماست و استانداری تهران در کنار بهزیستی، تمام تلاش خود را برای رفع نیاز‌های این مرکز به‌کار خواهد گرفت.

رئیس بهزیستی استان تهران نیز با اشاره به ظرفیت‌ها و خدمات ارزشمند مرکز امام علی (ع) گفت:حمایت از مجموعه‌هایی که با عشق و ایمان در مسیر خدمت‌رسانی به معلولین فعالیت می‌کنند، از اولویت‌های ماست و تلاش می‌کنیم با همکاری خیرین و نهاد‌های دولتی شرایط بهتری برای این عزیزان فراهم کنیم.

بازدید استاندار تهران و رئیس بهزیستی از مرکز توانبخشی امام علی(ع)

مرکز نگهداری و توانبخشی امام علی (ع) طی سال‌های اخیر با مشارکت خیرین و حمایت بنیاد نیکوکاری خدام‌الحسین (ع) توانسته است خدمات متنوع توانبخشی، درمانی، آموزشی و رفاهی را برای دختران تحت پوشش خود فراهم کند و همچنان نیازمند همراهی و حمایت بیشتر مسئولان و نیکوکاران است.

