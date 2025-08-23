چگونه ایرانیان میتوانند اقامت امارات بگیرند؟ نکات کلیدی از حامد قلیچخانی
اقامت در امارات متحده عربی، برای بسیاری از ایرانیان فرصتی مهم در زمینه زندگی، کار و سرمایهگذاری محسوب میشود. این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک، امنیت اقتصادی، سیستم مالیاتی جذاب و سبک زندگی مدرن، مقصدی محبوب برای مهاجران است. با این حال، مسیرهای اخذ اقامت متنوع و قوانین هر کدام متفاوت است و انتخاب بهترین راه میتواند دشوار باشد.
اقامت در امارات متحده عربی، برای بسیاری از ایرانیان فرصتی مهم در زمینه زندگی، کار و سرمایهگذاری محسوب میشود. این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک، امنیت اقتصادی، سیستم مالیاتی جذاب و سبک زندگی مدرن، مقصدی محبوب برای مهاجران است. با این حال، مسیرهای اخذ اقامت متنوع و قوانین هر کدام متفاوت است و انتخاب بهترین راه میتواند دشوار باشد.
بسیاری از متقاضیان دچار سوءبرداشتهایی میشوند؛ برای مثال پیشخرید ملک به تنهایی منجر به دریافت اقامت نمیشود یا داشتن ویزای ملکی به معنای داشتن اجازه کار در شرکتهای دیگر نیست.
هدف این مقاله با تکیه بر تجربه و دانش حامد قلیچخانی، مشاور سرمایه گذاری و اقامت در دبی، آن است که تصویری شفاف از هزینهها و شرایط لازم برای گرفتن اقامت دبی برای ایرانیان ارائه دهد و شما را از خطاهای منجر به افزایش هزینه بر حذر دارد.
روشهای اصلی دریافت اقامت
اقامت از طریق ثبت شرکت
ثبت شرکت در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد یکی از رایجترین مسیرهای اقامت است. سرمایهگذار پس از ثبت شرکت و اخذ مجوز میتواند ویزای دو تا سه ساله قابل تمدید دریافت کند. این روش نیاز به خرید ملک ندارد و بسیاری از ایرانیان با همین شیوه در امارات مستقر میشوند.
هزینهها شامل صدور مجوز سالانه (حداقل حدود ۱۰ هزار درهم)، اجاره دفتر در صورت نیاز، کارت مهاجرتی شرکت و سپس صدور ویزای سرمایهگذار است.
فرایند شامل دریافت Entry Permit، آزمایش پزشکی، صدور Emirates ID و مهر اقامت در پاسپورت میشود.
هزینههای دولتی برای ویزای سرمایهگذار معمولاً حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ درهم است. مزیت مهم این روش انعطافپذیری بالای آن است، اما چالش اصلی، هزینههای نگهداری شرکت و الزام به تمدید سالانه مجوز است.
اقامت از طریق خرید ملک (ویزای ملکی دو ساله)
افرادی که ملکی مسکونی با ارزش حداقل ۷۵۰ هزار درهم در مناطق آزاد ملکی خریداری کنند، واجد شرایط دریافت اقامت دو ساله میشوند. ملک باید آماده و دارای سند باشد و پیشخریدها تا زمان صدور سند معتبر نیستند.
در خرید با وام بانکی نیز باید دستکم نیمی از ارزش ملک یا حداقل ۷۵۰ هزار درهم پرداخت شده باشد. هزینه صدور این ویزا برای مالک حدود ۱۰ هزار درهم است و برای هر فرد خانواده نیز بین ۶ تا ۷ هزار درهم هزینه دارد. فرآیند صدور معمولاً کمتر از دو هفته زمان میبرد. مزیت این مسیر، پیوند اقامت با سرمایهگذاری ملکی است، اما نقدینگی بالایی نیاز دارد و سرمایه برای مدت طولانی در ملک بلوکه میشود.
ویزای طلایی (اقامت ۱۰ ساله)
برنامه ویزای طلایی که از ۲۰۲۲ اصلاح شد، به سرمایهگذارانی که ملکی به ارزش دو میلیون درهم یا بیشتر خریداری کنند تعلق میگیرد. این ملک میتواند آماده یا در حال ساخت باشد. برای املاک در حال ساخت، ارائه قرارداد خرید (SPA) و ثبت رسمی Oqood کافی است. ویزای طلایی بدون نیاز به کفیل صادر میشود و شامل همسر، فرزندان (بدون محدودیت سنی برای دختران و تا ۲۵ سال برای پسران) و والدین میشود.
هزینه دریافت آن برای متقاضی اصلی حدود ۱۰ هزار درهم و برای هر عضو خانواده حدود ۶ هزار درهم است. از مزایای اصلی آن میتوان به اعتبار بلندمدت، امکان سفر آزادانه بدون لغو اقامت، آزادی کامل در کار و سرمایهگذاری و ثبات بالا اشاره کرد. این گزینه برای افرادی که قصد حضور طولانیمدت دارند، بهترین انتخاب است.
سایر مسیرها
ویزای خانوادگی به اقامتدهنده امکان میدهد همسر و فرزندانش را اسپانسر کند؛ شرط آن داشتن درآمد کافی (حداقل ۴ هزار درهم در ماه) و ارائه مدارک محل سکونت است. ویزای بازنشستگی نیز برای افراد بالای ۵۵ سال با دارایی حداقل یک میلیون درهم یا ملک به همین ارزش و درآمد ثابت ماهانه صادر میشود.
علاوه بر این، دانشجویانی که در دانشگاههای امارات پذیرش میگیرند، ویزای تحصیلی دریافت میکنند. هر یک از این روشها شرایط خاص خود را دارد و لازم است پیش از اقدام، قوانین رسمی و آخرین بهروزرسانیها بررسی شود.
آیا ویزای طلایی به معنای دریافت پاسپورت است؟ خیر. ویزای طلایی صرفاً یک اقامت بلند مدت است و شهروندی امارات فرآیندی جداگانه و بسیار محدود دارد.
نکات کلیدی برای انتخاب بهترین مسیر
هر مسیر اقامتی مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارد. ثبت شرکت سرمایه اولیه کمتری میخواهد اما نیازمند مدیریت کسبوکار و هزینههای سالانه است. خرید ملک دو ساله سادهتر است ولی نیازمند سرمایه بیشتر و نقدینگی بالاست.
ویزای طلایی بیشترین مزایا و ثبات را دارد اما تنها برای کسانی که توان سرمایهگذاری سنگین دارند مناسب است. سایر روشها مانند ویزای خانوادگی، بازنشستگی یا تحصیلی بیشتر حالت مکمل دارند و بسته به شرایط فردی مفید خواهند بود.
جمعبندی
اخذ اقامت امارات برای ایرانیان امکانپذیر و در دسترس است، اما انتخاب مسیر مناسب نیازمند شناخت دقیق شرایط قانونی و مالی است. اشتباهات متداول شامل اعتماد به واسطههای غیرمجاز، تصور نادرست درباره شرایط پیشخرید ملک یا چشمپوشی از هزینههای واقعی زندگی است. برای موفقیت، توصیه میشود قوانین رسمی اداره مهاجرت و آخرین بهروزرسانیها بررسی و در صورت امکان از مشاوره اخذ اقامت دبی استفاده شود.
امارات با فراهمکردن گزینههای متنوع اقامت، فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری و زندگی ایرانیان ایجاد کرده است. با انتخاب مسیر درست و برنامهریزی دقیق میتوان آیندهای پایدار و موفق در این کشور ساخت.
پاسخ حامد قلیچخانی سوالات شما درباره مهاجرت به دبی
آیا خرید ملک الزامی است؟
خیر. مسیرهایی مانند ثبت شرکت یا دریافت ویزای کاری نیز وجود دارد. بسیاری از ایرانیان با ثبت شرکت اقامت گرفته و در خانه اجارهای زندگی میکنند.
کدام نوع اقامت اجازه کار در شرکتهای دیگر را میدهد؟
برای اشتغال رسمی باید مجوز کار از وزارت منابع انسانی (MOHRE) دریافت شود. دارندگان ویزای طلایی یا ویزای خانوادگی میتوانند با گرفتن مجوز کار، در شرکتها مشغول شوند. در حالی که ویزای ملکی به تنهایی اجازه کار نمیدهد مگر با تبدیل به ویزای کاری یا صدور مجوز کار ثانویه.
آیا دارندگان ویزای خانوادگی میتوانند کار کنند؟
بله. اگر تحت کفالت خانواده اقامت دارید، کارفرما میتواند برای شما مجوز کار وابسته دریافت کند. این قانون به ویژه برای زنان تحت کفالت بسیار کارآمد است و محدودیتهای قدیمی را برطرف کرده است.
آیا ویزای سرمایهگذاری شرکت اجازه کار در شرکت دیگری را میدهد؟
این ویزا بیشتر برای اداره شرکت خودتان است. برای استخدام تماموقت در شرکت دیگر باید ویزا تغییر کند، اما امکان همکاری پارهوقت با دریافت مجوز کار پروژهای وجود دارد.
✍️ نویسنده: حامد قلیچخانی