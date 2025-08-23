راهنمای کامل کاهش نمره منفی گواهینامه و قوانین حذف آن در سال ۱۴۰۴

نمره منفی گواهینامه نتیجه تخلفات رانندگی خطرناک است و می‌تواند منجر به توقیف یا حتی ابطال گواهینامه شود. در آیین‌نامه جدید سال ۱۴۰۴، رانندگان می‌توانند با رعایت برخی شرایط، این نمرات را کاهش دهند یا به‌طور کامل حذف کنند. آشنایی با تخلفات حادثه‌ساز و روش‌های قانونی حذف امتیاز منفی، نخستین گام برای حفظ اعتبار گواهینامه است.

تعریف نمره منفی گواهینامه

نمره منفی گواهینامه یک سیستم امتیازدهی تنبیهی است که پلیس راهور برای تخلفات پرخطر رانندگی اعمال می‌کند. هر تخلف حادثه‌ساز، بر اساس شدت و نوع آن، امتیاز مشخصی به مجموع نمره‌های راننده اضافه می‌کند. اگر مجموع این امتیازات به سقف تعیین‌شده برسد، گواهینامه ممکن است به‌طور موقت تعلیق یا حتی باطل شود. در این مطلب می خوانید که با چند نمره منفی گواهینامه باطل میشود؟

بسیاری از رانندگان ممکن است بدون اطلاع از وضعیت نمره منفی خود، با مشکلات جدی مواجه شوند. از جمله این مشکلات می‌توان به ابطال گواهینامه، پرداخت جریمه‌های سنگین و حتی مشکلات قضایی اشاره کرد. بنابراین، استعلام نمره منفی گواهینامه به عنوان یک ابزار پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی اهمیت بسیار زیادی دارد.

قوانین به روز نمره منفی گواهینامه

بر اساس آیین‌نامه جدید پلیس راهور در سال ۱۴۰۴، سیستم نمره منفی به‌صورت پلکانی طراحی شده تا رانندگان فرصت اصلاح رفتار داشته باشند. این قانون شامل سه مرحله اصلی است: در مرحله اول، با رسیدن به ۳۰ نمره منفی، گواهینامه به مدت ۳ ماه توقیف و جریمه نقدی اعمال می‌شود. مرحله دوم با ۲۵ نمره منفی، توقیف ۶ ماهه و جریمه سنگین‌تر را به همراه دارد. در مرحله سوم، با رسیدن به ۲۰ نمره منفی، گواهینامه باطل شده و راننده یک سال از دریافت مجدد آن محروم می‌شود.

تخلفات حادثه‌سازی که بیش‌ترین نمره منفی را به همراه دارند

برخی تخلفات رانندگی به دلیل خطر بالایی که برای جان رانندگان و سایر کاربران جاده دارند، بالاترین نمره منفی را ثبت می‌کنند. این موارد شامل رانندگی در حالت مستی یا تحت‌تأثیر مواد روان‌گردان (۱۰ نمره برای شخصی و ۲۰ برای عمومی)، تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر (۱۰ تا ۱۵ نمره)، سبقت غیرمجاز در مسیرهای دوطرفه، عبور از چراغ قرمز، حرکات نمایشی، تجاوز به چپ در محورهای اصلی و رانندگی بدون گواهینامه است.

پیشگیری از نمره منفی جدید؛ عادت‌های رانندگی ایمن

پیشگیری از دریافت نمره منفی جدید، تنها با رعایت چند عادت ساده ولی حیاتی ممکن است. پایبندی کامل به قوانین رانندگی، استفاده از تجهیزات ایمنی، کنترل سرعت و فاصله مناسب، بهره‌گیری از فناوری‌های هشداردهنده و پرهیز از رانندگی در شرایط پرخطر، از مهم‌ترین این اقدامات هستند. اجرای این نکات می‌تواند مانع از ثبت تخلفات و در نتیجه جلوگیری از محرومیت‌های قانونی شود.

قوانین و مزایای حذف نمره منفی گواهینامه در سال ۱۴۰۴

بر اساس قوانین فعلی راهنمایی و رانندگی، نمره منفی گواهینامه در دو حالت به صفر می‌رسد: نخست، در صورت رانندگی بدون تخلف مشمول نمره منفی به مدت ۶ ماه؛ دوم، پس از پایان دوره محرومیت ناشی از توقیف گواهینامه و پرداخت جرایم. این حذف نمره مزایای متعددی برای رانندگان پرخطر دارد، از جمله بازگشت حق رانندگی، کاهش احتمال توقیف مجدد، بهبود سابقه، ایجاد انگیزه برای رعایت قوانین و آرامش روانی.

افزایش نمره منفی گواهینامه با تکرار اشتباهات رایج

بسیاری از رانندگان، بدون آگاهی یا به دلیل عادت‌های نادرست، تخلفاتی انجام می‌دهند که به سرعت نمره منفی را افزایش می‌دهد. این موارد شامل عبور از چراغ زرد مانند چراغ سبز، شتاب‌گیری پس از عبور از مقابل دوربین، سبقت در خطوط ممتد، بی‌توجهی به تابلوهای موقت، پارک دوبله در محل ممنوع، انجام حرکات نمایشی خطرناک و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی است. هر یک از این تخلفات، بسته به شدت، می‌تواند از ۵ تا ۱۵ نمره منفی به سوابق راننده اضافه کند.

روش‌های استعلام آنلاین نمره منفی گواهینامه

بررسی آنلاین نمره منفی گواهینامه رانندگی به شما فرصت بیش‌تری برای مدیریت تخلفات و پیشگیری از افزایش نمرات منفی می‌دهد. برای اطلاع از میزان نمره منفی گواهینامه، پلیس راهور چند روش رسمی ارائه کرده است. شما می‌توانید از طریق سایت راهور ۱۲۰، اپلیکیشن «پلیس من»، ارسال پیامک به شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ یا استفاده از اپلیکیشن‌های استعلام ثالث مورد تایید، سوابق خود را بررسی کنید. این استعلام با استفاده از شماره گواهینامه و کد ملی انجام شده و وضعیت دقیق امتیازهای منفی و اعتبار گواهینامه را نمایش می‌دهد.

پایان رپرتاژ آگهی