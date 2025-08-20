کارت هدیه سازمانی اسنپ مارکت: خریدی بیدردسر همراه با تخفیف برای کارکنان
اسنپمارکت با ارائه خدمات فروش سازمانی، راهکاری نوین برای سازمانها و کسبوکارهایی فراهم کرده است که به دنبال افزایش رضایت کارکنان خود هستند. این خدمات شامل کارتهای هدیه، کدهای تخفیف و بستههای سازمانی مقرونبهصرفه میشود که تجربهای راحت و بهینه از خرید آنلاین کالاهای سوپرمارکتی را برای کارکنان و مشتریان آنها به ارمغان میآورد.
اسنپمارکت در طرح فروش سازمانی خود، ۵٪ تخفیف ویژه برای کارت خرید سازمانی در نظر گرفته است. این کارتها که امکان خرید از تمامی کالاهای موجود در اپلیکیشن اسنپمارکت را دارند، گزینهای ایدهآل برای هدیه دادن به کارکنان، مشتریان و شرکای تجاری محسوب میشوند. همچنین، این کارتها در مبالغ متنوع و با امکان شخصیسازی لوگو و نام سازمان قابل عرضه هستند و میتوان آنها را برای مناسبتهای مختلفی مانند تولد، ازدواج، پاداش و… هم صادر کرد.
چرا سازمانها باید اسنپمارکت را انتخاب کنند؟
سازمانها و کسبوکارها میتوانند با استفاده از خدمات سازمانی اسنپمارکت، علاوه بر سهولت فرآیند خرید و کاهش هزینهها، از مزایای زیر بهرهمند شوند:
- دسترسی به بیش از ۴۰۰۰ فروشگاه در سراسر کشور از جمله هایپر استار، سون، جانبو، یاران دریان و دیگر سوپرمارکتهای معتبر
- ارسال سریع در کمتر از ۴۵ دقیقه برای رفاه بیشتر کاربران
- ارائه تخفیفهای اختصاصی به کارکنان و سازمانها
- امکان شارژ دورهای کیف پول پرسنل جهت خرید آسانتر