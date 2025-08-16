ایران، قطب جدید صادرات میلگرد در منطقه؛ نگاهی به پردیس آذربایجان

صادرات میلگرد فولادی از ایران سابقه‌ای درخشان دارد. با این حال، در حدود ۲ تا ۳ سال اخیر، تغییراتی را در آمار فروش و صادرات این مقاطع فولادی پرکاربرد شاهد بوده‌ایم. آهن و فولاد به منزله دو شاهرگ حیاتی برای رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شوند؛ بنابراین تولیدکنندگان برتر همواره تلاش می‌کنند محصولات باکیفیت را به بازارهای جهانی ارائه دهند و گوی سبقت را از رقبا بربایند.

ایران در مسیر صادرات فولاد؛ چرا میلگرد ایرانی؟

میلگرد ایرانی یکی از پرفروش‌ترین مقاطع فولادی است که در نهایت کیفیت تولید می‌شود و توانسته بازار بسیاری از کشورهای خارجی را تصاحب کند. برترین کارخانه‌های فولاد در ایران در این زمینه پیشرو هستند. کیفیت میلگرد ایرانی و فرآیند تولید، مطابق با آخرین استانداردهای جهانی باعث شده است این محصولات بتوانند نظر مشتریان خارجی را جلب کنند.

استفاده از مواد اولیه مرغوب، کنترل دقیق بر کلیه مراحل تولید، انجام تست‌های کیفی و بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته از عواملی هستند که کیفیت میلگردهای فولادی ایرانی را تضمین می‌کنند. انواع گرید میلگرد فولادی، بهترین مصالح برای پروژه‌های سبک و سنگین هستند.

خرید میلگرد پردیس نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن برای پیشبرد پروژه‌های مقاوم و پایدار در بلندمدت محسوب می‌شود.

رشد صادرات میلگرد در سال‌های اخیر

میلگرد فولادی ایرانی تنها یکی از چندین محصولات فولادی صادراتی کشور است که آمار قابل توجهی از نظر فروش در بازارهای جهانی دارد.

در سال ۱۴۰۲ حجم صادرات میلگرد فولادی ایران ۲۵۵۱ هزار تن و در سال ۱۴۰۳ به ۲۸۷۲ هزار تن رسید که رشد ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

ارزش صادراتی نیز از ۱۲۵۷ میلیون دلار در ۱۴۰۲ به ۱۳۵۷ میلیون دلار در ۱۴۰۳ افزایش یافت (رشد ۸ درصدی).

معرفی برند پردیس آذربایجان؛ ظرفیت بالا در تولید فولاد باکیفیت

شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان، پیشرو در تولید انواع میلگرد فولادی با کیفیت و شمش فولادی پردیس در ایران است. دانش تخصصی مهندسان در کنار تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته، منجر به تولید بهترین مقاطع فولادی شده است تا بتوانند سهم قابل توجهی از بازارهای داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهند.

پردیس آذربایجان، تولید کننده میلگرد فولادی گرید A1، A2، A3، A4 و B500B است که در سایزهای 8 تا 32 ارائه می گردد. همچنین شمش فولادی در سایز 125 تا 150 میلی متر نیز در این کارخانه، با تضمین کیفیت برای هر نوع کاربرد، تولید می شود.

میلگرد و شمش فولادی پردیس آذربایجان، قابل رقابت با محصولات خارجی در بازارهای بین المللی است؛ زیرا مهندسان باتجربه از به روزترین فناوری ها در تولید بهره می گیرند. توان تولیدی این شرکت باعث شده محصولات فولادی را بتوان در سریع ترین زمان ممکن به کشورهای خارجی صادر نمود.

مهم ترین مزیت میلگردهای فولادی پردیس آذربایجان برای اهداف صادراتی:

دوام و استحکام بالا

استحکام کششی بالا

تولید شده مطابق با استانداردهای جهانی و ملی

تنوع گرید میلگرد برای انواع کاربردها در پروژه های مختلف

قابل استفاده در هر اقلیم، با شرایط معمولی یا سخت

قیمت رقابتی

تضمین کیفیت

ظرفیت بالا در تولید و ارسال سریع برای مشتریان

انواع میلگرد فولادی پردیس برای صادرات:

میلگرد ساده

میلگرد آجدار (آج 340 و اج 350)

میلگرد جناغی (آج 400 و آج 420)؛ میلگرد آج 400 فاقد نیتروژن و دارای محتوای کربن، سیلیسیوم، منگنز، فسفر، گوگرد است.

میلگرد مرکب (آج 500 و اج 520)؛ میلگرد آج 500 فاقد نیتروژن و دارای محتوای استاندارد کربن، سیلیسیوم، منگنز، فسفر و گوگرد است.

میلگرد مرکب (آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰)

بازارهای هدف صادراتی و موقعیت پردیس فولاد در منطقه

صادرات میلگرد فولادی از ایران، فرصت های عالی برای مبادلات در سطح جهانی و ارتقای نرخ سوددهی را فرآهم می کند و تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی کشور دارد. در این بازار پرتقاضا، طبیعتاً تولید کنندگانی موفق تر هستند که بتوانند محصولاتی باکیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی را ارائه دهند.

باعث افتخار است که شرکت پردیس فولاد آذربایجان توانسته با تکیه بر دانش مهندسان و تجهیزات صنعتی پیشرفته، انواع گرید میلگرد فولادی باکیفیت را روانه بازارهای صادراتی کند. در حال حاضر، مشتریان خارجی از برترین کشورهای آسیایی، متقاضی خرید میلگرد فولادی پردیس آذربایجان هستند.

اصلی ترین بازارهای هدف برای صادرات میلگرد فولادی ایرانی شامل کشورهای حاشیه خلیج فارس، پاکستان، قطر، کویت، ترکیه، عمان، گرجستان، ارمنستان، ازبکستان، ترکمنستان، سوریه و افغانستان هستند.

توان تولیدی شرکت پردیس آذربایجان در مورد ارائه میلگرد فولادی به بازارهای صادراتی منطقه، بسیار مثبت ارزیابی شده است و این امید وجود دارد که مدیران شرکت بتوانند با برنامه ریزی صحیح، زمینه را برای رشد و توسعه بازارهای هدف در سایر کشورهای خارجی، فراهم سازند.

جمع بندی

انواع میلگرد فولادی برای استفاده از شرایط عملیاتی متنوع، از پروژه های سخت گرفته تا سبک، در بازار موجود هستند. کیفیت میلگرد فولادی، تولید مطابق با استانداردهای ملی و جهانی، استحکام و دوام بالا و کسب گواهی کنترل کیفیت، مهم ترین فاکتورهای موفقیت این مقاطع فولادی در بازارهای جهانی هستند.

شرکت پردیس آذربایجان، با بالاترین توان تولید میلگرد فولادی ساده و آجدار توانسته است حجم قابل توجهی از نیاز بازار داخل را تأمین کند. همچنین این شرکت، یکی از برترین تولید کنندگان شمش و میلگرد در منطقه به حساب می آید. به جرأت می توان گفت این مجموعه با تولید میلگردهای باکیفیت، با بیشترین ظرفیت تولید، توانسته بسیاری از رقبای خارجی را کنار بزند و بازارهای صادراتی میلگرد از ایران را تصاحب کند!

امیدواریم کارخانجات فولاد ایران، از جمله شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان بتوانند با توسعه تجهیزات و تولید حجم بیشتری از میلگرد و شمش فولادی، بازارهای صادراتی کشورهای آسیای جنوب شرقی و همچنین کشورهای اروپایی را نیز از آنِ خود سازند. مهندسان ما، کارشناسانی باتجربه هستند و تلاش آنها حقیقتاً ستودنی است.

