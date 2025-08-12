از قیمت تا مشخصات؛ هرآنچه باید درباره دستگاه هایفو بدانید

در این میان، کلینیک‌ها و سالن‌های زیبایی که به دنبال ارائه خدمات پیشرفته جوانسازی و کلاژن سازی هستند، همواره به دنبال مرجعی مطمئن برای خرید دستگاه جوانساز می‌گردند. شرکت اسکان پویا طب به عنوان عرضه کننده انواع تجهیزات پزشکی و زیبایی، با ارائه دستگاه‌های به‌‌روز، با کیفیت و دارای استانداردهای بین‌المللی، این مسیر را برای کلینیک‌ها و پزشکان هموار کرده است. در ادامه با بررسی پرطرفدارترین دستگاه جوانساز پوست یعنی هایفو، قصد داریم مراکز زیبایی را در خرید تجهیزات زیبایی راهنمایی کنیم.

دستگاه هایفو چیست؟

هایفو (HIFU) یا «امواج متمرکز فراصوت با شدت بالا» یک فناوری پیشرفته برای جوانسازی پوست است که با ارسال امواج اولتراسوند به لایه‌های عمقی، لایه SMAS را هدف قرار می‌دهد. smas لایه‌ای است که جراحان در عمل لیفت صورت، آن را جراحی می‌کنند. مزیت اصلی هایفوتراپی این است که بدون نیاز به ایجاد برش یا دوران نقاهت طولانی، کلاژن‌سازی را تحریک کرده و پوست را سفت‌ و شاداب می‌سازد. کاربرد این دستگاه، فراتر از صورت است و برای بهبود شلی پوست گردن، غبغب و برخی نواحی بدن، استفاده می‌شود. ماندگاری نتایج، سرعت انجام درمان و ایمنی بالا، باعث شده است که هایفو به یکی از انتخاب‌های اصلی کلینیک‌های زیبایی تبدیل شود.

عوامل موثر بر قیمت دستگاه هایفو

قیمت دستگاه هایفو به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله آن می‌توان به فناوری به کار رفته، برند و کشور سازنده اشاره کرد. دستگاه‌های ساخت کره و ژاپن، به دلیل دقت و کیفیت بالا، معمولا در رده قیمتی بالاتری قرار می‌گیرند. قابلیت‌های فنی مانند: تعداد لاین شات، عمق نفوذ، امکان ارتقای نرم‌افزاری و تنوع کارتریج‌ها نیز در تعیین قیمت موثر هستند. خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر از سوی شرکت عرضه‌کننده، عامل دیگری است که در قیمت نهایی تاثیر می‌گذارد. توجه به این موارد باعث می‌شود، سرمایه‌گذاری شما بازدهی بیشتری داشته باشد.

انواع دستگاه هایفو

دستگاه‌های هایفو، در مدل‌های مختلفی عرضه می‌شوند که هرکدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. این تنوع، به کلینیک‌ها این امکان را می‌دهد تا بر اساس نیاز مشتریان و بودجه خود، دستگاه مناسب را انتخاب کنند. در ادامه، سه مدل از پرطرفدارترین و پرفروش‌ترین دستگاه‌های هایفو موجود در بازار ایران را معرفی کرده‌ایم.

دستگاه هایفو 5 بعدی SMAS FOCUS

5D Smas Focus از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های موجود در بازار است که توسط شرکت اسکان پویا طب عرضه و به فروش می‌رسد. دستگاه هایفو 5D SMAS FOCUS با داشتن کارتریج‌های متنوع برای عمق‌های مختلف، امکان درمان بسیار دقیق و هدفمند را فراهم می‌کند. فناوری به ‌کار رفته در این دستگاه، تمرکز بالایی در لایه SMAS ایجاد می‌کند و نتایج آن در لیفت و جوانسازی، بسیار چشمگیر است. طراحی ارگونومیک و قابلیت تنظیم دقیق پارامترها، آن را برای پزشکان و اپراتورها، به گزینه‌ای ایده‌آل تبدیل کرده است.

دستگاه هایفو اولترا فورمر 7 بعدی

این مدل با عمق نفوذ بالا و دقت بیشتر در نقاط حساس صورت، عملکردی فراتر از سایر دستگاه‌های هایفو ارائه می‌دهد. اولترا فورمر 7 بعدی، به ‌خصوص برای افرادی مناسب است که افتادگی متوسط تا شدید دارند و به دنبال نتایج ماندگار هستند. سرعت بالا شات‌زنی و کاهش میزان درد حین درمان، از دیگر ویژگی‌های آن است.

دستگاه هایفو 12 بعدی اولترافورمر

نسل جدیدی از هایفو که با 12 لاین شات در هر پالس، سرعت درمان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. این مدل علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، میزان انرژی یکنواخت‌تری را به بافت می‌رساند که موجب بهبود کیفیت نتایج می‌شود. دوام بالای کارتریج‌ها و طراحی مدرن از نقاط قوت آن است.

نکات مهم در خرید دستگاه جوانساز پوست

خرید دستگاه جوانساز، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است که باید با دقت و آگاهی کامل انجام شود. توجه به چند نکته کلیدی، می‌تواند از هدررفت سرمایه جلوگیری کند و موفقیت کلینیک شما را تضمین نماید:

اولین قدم، تحقیق درباره اعتبار شرکت فروشنده است. یک تأمین‌کننده معتبر، علاوه بر ارائه دستگاه‌های باکیفیت، خدمات پس از فروش، گارانتی معتبر و آموزش‌های حرفه‌ای را نیز فراهم می‌کند. حتما درباره سابقه شرکت و رضایت مشتریان قبلی آن تحقیق کنید. نکته دوم، بررسی تأییدیه‌ها و مجوزهای دستگاه است. اطمینان حاصل کنید که دستگاه دارای استانداردهای لازم مانند مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی ایران و در صورت امکان، تأییدیه‌های بین‌المللی است؛ زیرا این مجوزها، ضامن ایمنی و کارایی دستگاه هستند. سومین مورد، توجه به مشخصات فنی و قابلیت‌های دستگاه است. تعداد و عمق نفوذ کارتریج‌ها، تعداد شات هر کارتریج، برند، سرعت عملکرد و رابط کاربری دستگاه را متناسب با نیاز کلینیک و مراجعین خود ارزیابی کنید.

در نهایت، هزینه مواد مصرفی، مانند کارتریج‌ها را در محاسبات بلندمدت خود لحاظ کنید و از تأمین پایدار آن‌ها توسط شرکت فروشنده مطمئن شوید.

انواع دستگاه جوانساز پوست

اگرچه هایفو یکی از قدرتمندترین فناوری‌ها در حوزه جوانسازی است، اما دنیای تجهیزات زیبایی، بسیار گسترده است و ترکیب تکنولوژی‌ها می‌تواند نتایج درخشانی به همراه داشته باشد. شناخت سایر دستگاه‌های محبوب به صاحبان کلینیک‌ها کمک می‌کند تا سبد خدمات خود را کامل‌تر کنند. در اینجا به سه دستگاه جوانساز پرطرفدار دیگر اشاره می‌کنیم:

آر اف فرکشنال (Fractional RF) : این تکنولوژی با استفاده از امواج رادیوفرکانسی و سوزن‌های بسیار ظریف، انرژی حرارتی را به لایه درم پوست منتقل می‌کند. این عمل باعث تحریک شدید کلاژن‌سازی، بهبود جای جوش و اسکار، بسته شدن منافذ باز و افزایش قوام پوست می‌شود. لازم به ذکر است که آر اف فرکشنال یک مکمل عالی برای هایفو محسوب می‌شود.

: این تکنولوژی با استفاده از امواج رادیوفرکانسی و سوزن‌های بسیار ظریف، انرژی حرارتی را به لایه درم پوست منتقل می‌کند. این عمل باعث تحریک شدید کلاژن‌سازی، بهبود جای جوش و اسکار، بسته شدن منافذ باز و افزایش قوام پوست می‌شود. لازم به ذکر است که آر اف فرکشنال یک مکمل عالی برای هایفو محسوب می‌شود. لیزر CO2 فرکشنال: این لیزر با ایجاد ستون‌های حرارتی میکروسکوپی در پوست، فرآیند بازسازی و لایه‌برداری را آغاز می‌کند. لیزر CO2 برای درمان چین‌وچروک‌های عمیق، اسکارهای قدیمی، لک‌های پوستی و بهبود کلی بافت پوست کاربرد دارد و یکی از مؤثرترین روش‌های جوانسازی به شمار می‌رود.

این لیزر با ایجاد ستون‌های حرارتی میکروسکوپی در پوست، فرآیند بازسازی و لایه‌برداری را آغاز می‌کند. لیزر CO2 برای درمان چین‌وچروک‌های عمیق، اسکارهای قدیمی، لک‌های پوستی و بهبود کلی بافت پوست کاربرد دارد و یکی از مؤثرترین روش‌های جوانسازی به شمار می‌رود. دستگاه پلاسما (پلاسماجت): این فناوری، با یونیزه کردن گازهای موجود در هوا، قوس پلاسما ایجاد کرده که باعث تصعید (تبدیل مستقیم جامد به گاز) لایه سطحی پوست می‌شود. پلاسماجت برای بلفاروپلاستی غیرجراحی (رفع افتادگی پلک)، کاهش چروک‌های ریز دور چشم و دهان و برداشتن ضایعات پوستی بسیار محبوب است.

خرید قسطی انواع دستگاه جوانساز پوست

اسکان پویا طب به عنوان یکی از شرکت‌های فعال و معتبر در زمینه تامین تجهیزات پزشکی و زیبایی با تمرکز بر ارائه جدیدترین و بهترین دستگاه‌ها مجوزدار و دارای تاییدیه معتبر imed، توانسته اعتماد بسیاری از پزشکان و کلینیک‌های زیبایی را جلب کند. محصولات عرضه‌شده توسط شرکت اسکان پویا طب، علاوه بر کیفیت ساخت بالا، دارای خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر هستند.

مجموعه اسکان پویا طب جهت رفاه حال مشتریان، امکان خرید اقساطی انواع تجهیزات پزشکی و زیبایی را فراهم کرده است. انواع دستگاه لیزر، دستگاه‌های زیبایی بانوان و دستگاه‌های جوانساز پوست شامل هایفو، آر اف فرکشنال، پلاسماجت و غیره، بخشی از تجیهزات این شرکت است. آموزش کار با دستگاه، امکان خرید قسطی، یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش، از جمله مزایا خرید تجهیزات پزشکی از شرکت اسکان پویا طب است.