اصلاح طرح لبخند با لمینت یا کامپوزیت کدام یک بهتر است؟

به گزارش ایلنا؛ طرح لبخند برای بسیاری از افراد از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین دلیل به کلینیک‌ های تخصصی دندانپزشکی مراجعه می‌ کنند تا با بهره‌ گیری از روش‌ هایی همچون کامپوزیت و لمینت سرامیکی زیبایی طرح لبخند خود را ارتقا دهند.به همین دلیل پرسش اصلاح طرح لبخند با لمینت یا کامپوزیت دندان کدام یک بهتر است؟

به یکی از دغدغه‌ های اصلی افرادی تبدیل شده که به دنبال تغییرات چشمگیر در لبخند خود هستند.هر یک از این روش‌ ها مزایا و ویژگی‌ های خاص خود را دارند و انتخاب بین آن‌ ها به عواملی مانند وضعیت فعلی دندان‌ ها،بودجه،انتظارات زیبایی‌ شناختی و توصیه دندانپزشک بستگی دارد.پیشرفت تکنیک‌ ها و مواد دندانپزشکی باعث شده هر دو روش بتوانند لبخندی جذاب،طبیعی و ماندگار برای افراد ایجاد کنند.

خدمات کلینیک شبانه روزی دندان طلا

کلینیک شبانه‌ روزی دندان طلا با بهره‌ گیری از تیمی مجرب و تجهیزات مدرن طیف گسترده‌ ای از خدمات دندانپزشکی را به بیماران ارائه می‌ دهد.تا در هر ساعت از شبانه‌ روز بتوانند مشکلات و نیازهای زیبایی و درمانی دندان‌ های خود را برطرف کنند.این مرکز با تلفیق دانش روز دندانپزشکی و استفاده از مواد و ابزار باکیفیت محیطی امن و حرفه‌ ای را فراهم کرده است تا مراجعه‌ کنندگان بتوانند با اطمینان خاطر درمان‌ های تخصصی مانند اصلاح طرح لبخند،لمینت سرامیکی،کامپوزیت،ایمپلنت و سفید کردن دندان‌ ها را دریافت کنند.

لمینت دندان

لمینت سرامیکی در کلینیک دندان طلا با دقت و ظرافت بالا اجرا می‌ شود و به دلیل مقاومت و شفافیت آن،گزینه‌ ای ماندگار برای اصلاح ظاهر دندان‌ ها و رفع نواقص ظاهری محسوب می‌ شود.قیمت لمینت دندان با توجه به نوع لمینت انتخابی و تعداد دندان‌ ها متفاوت خواهد بود.

کامپوزیت دندان

اجرای کامپوزیت دندان در این کلینیک با استفاده از مواد باکیفیت و تکنیک‌ های روز باعث ترمیم سریع و زیباسازی دندان‌ ها با حداقل تراش و در کوتاه‌ ترین زمان ممکن می‌ شود.قیمت کامپوزیت دندان بسته به شرایط هر بیمار و نوع مواد مورد استفاده متغیر است.

ایمپلنت دندان

ایمپلنت‌ های ارائه‌ شده در کلینیک دندان طلا با متریال مرغوب و توسط متخصصان باتجربه کار گذاشته می‌ شوند.تا جایگزینی پایدار،طبیعی و کاملاً هماهنگ با دندان‌ های دیگر ایجاد شود.

بلیچینگ دندان(سفید کردن دندان‌ ها)

سفید کردن دندان‌ ها در این مرکز با دستگاه‌ ها و مواد استاندارد انجام می‌ شود.که علاوه بر درخشندگی چشمگیر آسیبی به مینای دندان وارد نکرده و نتیجه‌ ای ماندگار به همراه دارد.

قیمت لمینت دندان طرح لبخند

در کلینیک دندانپزشکی شبانه‌ روزی دندان طلا، قیمت لمینت دندان طرح لبخند با توجه به نوع لمینت،کیفیت مواد استفاده‌ شده،تعداد دندان‌ های مورد نظر و پیچیدگی کار تعیین می‌ شود. این مرکز تلاش می‌ کند با ارائه مشاوره تخصصی و شفاف‌ سازی کامل هزینه‌ ها امکان انتخاب بهترین گزینه را برای مراجعین فراهم کند تا علاوه بر دستیابی به لبخندی زیبا و ماندگار از نظر اقتصادی نیز رضایت کامل داشته باشند.

تفاوت لمینت و کامپوزیت در نصب

در نصب لمینت معمولاً نیاز به تراش جزئی سطح جلویی دندان برای ایجاد فضای مناسب و چسبندگی بهتر وجود دارد سپس لمینت‌ های سرامیکی که در لابراتوار ساخته شده‌ اند با دقت و ظرافت روی دندان نصب می‌ شوند این فرآیند معمولاً در دو یا چند جلسه انجام می‌ گیرد.اما در نصب کامپوزیت اغلب نیازی به تراش گسترده دندان نیست و مواد کامپوزیتی به صورت مستقیم توسط دندان پزشک روی دندان شکل داده و فرم‌ دهی می‌ شوند سپس با تابش نور مخصوص سخت می‌ گردند که معمولاً در یک جلسه به اتمام می‌ رسد.

تفاوت لمینت و کامپوزیت در زیبایی

لمینت‌ های سرامیکی به دلیل ساختار خاص و کیفیت بالای مواد شفافیت و درخششی بسیار نزدیک به مینای طبیعی دندان دارند و تغییر رنگ آن‌ ها در طول زمان بسیار کمتر است به همین دلیل نتیجه‌ ای ماندگار و فوق‌ العاده زیبا ایجاد می‌ کنند.از طرف دیگر کامپوزیت دندان با وجود اینکه می‌ تواند ظاهر دندان‌ ها را به شکل قابل توجهی بهبود دهد معمولاً درخشندگی و مقاومت رنگی کمتری نسبت به لمینت دارد و ممکن است پس از مدتی نیاز به پولیش یا ترمیم پیدا کند.به طور کلی اگر اولویت اصلی داشتن لبخندی بسیار طبیعی و براق باشد لمینت گزینه برتر است اما کامپوزیت انعطاف‌ پذیری بیشتری در طراحی و تغییرات سریع ارائه می‌ دهد.

تفاوت لمینت و کامپوزیت در دوام

لمینت‌ های سرامیکی به دلیل ساختار فشرده و مقاوم خود معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ سال و حتی بیشتر عمر می‌ کنند و در برابر تغییر رنگ،لب‌ پریدگی و سایش مقاومت بالایی دارند.در مقابل کامپوزیت دندان با وجود اینکه مقاومت قابل قبولی دارد به طور متوسط بین ۵ تا ۷ سال ماندگاری خواهد داشت و بیشتر در معرض تغییر رنگ یا ایجاد خط و خش قرار می‌ گیرد به‌ ویژه اگر فرد به بهداشت دهان و رژیم غذایی خود توجه کافی نداشته باشد.در نتیجه لمینت برای افرادی که به دنبال ماندگاری طولانی‌ مدت و نیاز کمتر به ترمیم هستند انتخابی ایده‌ آل است در حالی که کامپوزیت گزینه‌ ای سریع‌ تر و مقرون‌ به‌ صرفه‌ تر با دوام کمتر محسوب می‌ شود.

تفاوت لمینت و کامپوزیت در قیمت

لمینت‌ های سرامیکی به دلیل اینکه در لابراتوار با تجهیزات پیشرفته و از مواد باکیفیت بالا ساخته می‌ شوند هزینه بیشتری دارند و معمولاً به عنوان یک سرمایه‌ گذاری بلند مدت برای زیبایی لبخند در نظر گرفته می‌ شوند.از سوی دیگر کامپوزیت دندان مستقیماً توسط دندانپزشک روی دندان‌ ها شکل داده و فرم‌ دهی می‌ شود بنابراین نیازی به ساخت در لابراتوار ندارد و همین موضوع باعث می‌ شود قیمت آن کمتر باشد.همچنین ماندگاری بالاتر لمینت و مقاومت آن در برابر تغییر رنگ تا حدی اختلاف قیمت را توجیه می‌ کند در حالی که کامپوزیت با وجود هزینه کمتر ممکن است در طول زمان به ترمیم یا پولیش بیشتری نیاز پیدا کند.

طرح زیبایی لبخند شما نه تنها به افزایش اعتماد به نفس و جذابیت ظاهری‌ تان کمک می‌ کند،بلکه نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی و روابط اجتماعی ایفا می‌ کند.

پس همین امروز اقدام کنید با مشاوران کلینیک با شماره های 02166423389-09121908640 تماس بگیرید از خدمات ما بهره‌ مند شوید و گامی مهم در مسیر زیبایی و سلامت دهان و دندان خود بردارید چرا که لبخند زیبا هدیه‌ ای است که شایسته‌ ی هر فردی است و ما در کلینیک فوق تخصصی دندانپزشکی دندان طلا همراه شما هستیم تا این هدیه را به واقعیت تبدیل کنیم.

