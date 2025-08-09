مقایسه و بررسی صرافیهای ایرانی در ایران بروکر
مقایسه و بررسی صرافیهای ایرانی برای انتخاب درست و آگاهانه از میان آنها، اهمیت زیادی دارد. تقریباً از سال ۱۳۹۰ بود که صرافیهای ایرانی شروع به ظهور کردند و سال ۱۳۹۶، نقطه آغاز جدی فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال در ایران بود. از آن زمان، طیف گستردهای از پلتفرمهای معاملاتی در کشور راهاندازی شدهاند که هرکدام قابلیتها، مزیتها و صدالبته محدودیتهای خاص خود را دارند. بر همین اساس نیز در ادامه، قصد داریم به مقایسه و بررسی صرافیهای ایرانی در ایران بروکر پرداخته و شما را با یک مرجع امن، بهروز، حرفهای و قابلاعتماد برای معرفی، مقایسه و نقدوبررسی صرافیهای ارز دیجیتال داخلی آشنا کنیم.
چرا انتخاب صرافی مناسب دارای اهمیت است؟
همانطور که در مقدمه نیز اشاره شد، بهویژه از سال ۱۳۹۶ تاکنون طیف گستردهای از صرافیهای ارز دیجیتال داخلی در کشور راهاندازی شدهاند. تعداد این پلتفرمها اکنون به بیش از ۴۰ مورد نیز میرسد. طبیعتاً، هریک از این صرافیها دارای مزیتها، قابلیتها و صدالبته محدودیتها یا معایبی نیز هستند.
شما چه یک کاربر مبتدی و تازهوارد در بازار ارزهای دیجیتال باشید و چه یک تریدر حرفهای و باسابقه، انتخاب صرافی میتواند مستقیماً روی امنیت داراییها، سرعت معاملات، کارمزدها و حتی تجربه کاربری شما تأثیر بگذارد.
برای درک بهتر موضوع، بیایید ببینیم که درصورت انتخاب نادرست و غیراصولی صرافی، چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟!
-
ریسک ناپدید شدن صرافی با داراییهای شما (کلاهبرداری)!
-
ریسک هکشدن، سرقت یا غیره که بازهم دارایی شما از دست میرود!
-
برنگشتن سرمایه در موارد بالا، بهخاطر نداشتن نظارت قانونی یا بیمه جبران خسارت
-
رابط کاربری کند، اپلیکیشنهای ناقص یا اختلالهای مداوم در معاملات که سود شما را کاهش میدهد
-
کارمزدهای معاملاتی بالا یا هزینههای پنهانی در واریز، برداشت و معاملات، بهدلیل غیرشفاف بودن
-
پشتیبانی نکردن از تعداد زیادی از جفت ارزهای معاملاتی محبوب و پرپتانسیل بازار کریپتو
-
نبود امکاناتی مثل سفارشگذاری پیشرفته، نمودارهای تحلیلی دقیق، یا حتی پشتیبانی
همه این موارد مهم، دست در دست هم میدهند تا به اهمیت انتخاب یک صرافی برای شما بیفزایند.
معیارهای ایران بروکر برای بررسی صرافیهای ایرانی
شما برای نقدوبررسی و ارزیابی یک صرافی ایرانی و مقایسه آن با دیگر صرافیهای فعال در سطح بازار، نیاز به یک مرجع دارید. مرجعی که قابلاعتماد است، دادههای خود را بهصورت مداوم بهروزرسانی میکند، حرفهای و متخصص در این حوزه است و همه صرافیهای دردسترس را با همه ویژگیها و معیارها پوشش میدهد.
وبسایت ایران بروکر، یکی از بهترین مراجعه برای این منظور است. شما میتوانید نقدوبررسی و مقایسه پلتفرمهای معاملاتی مختلف، از صرافیها گرفته تا بروکرهای فارکس را در این سایت مطالعه کرده و با دیدی بازتر انتخاب کنید.
معیارهای ایران بروکر برای بررسی صرافیهای ایرانی عبارتند از:
-
معرفی کلی صرافی (سال راهاندازی، دفتر مرکزی و...)
-
امنیت و اعتبار صرافی (مجوزها، تیم توسعهدهنده، سابقه هک و...)
-
ویژگیهای امنیتی صرافی (پروتکلهای امنیتی، احراز هویت، رمزنگاری و...)
-
امکانات و خدمات صرافی (استیکینگ، ییلد فارمینگ، سوشال تریدینگ و...)
-
نمادهای معاملاتی پشتیبانیشده در صرافی
-
کارمزدها و هزینههای معاملاتی صرافی
-
مزیتها و معایب صرافی
-
آموزش کار با صرافی
همانطور که مشاهده میکنید، ایران بروکر صفرتاصد یک صرافی را مورد نقدوبررسی قرار داده، حتی مجوزهای بهثبترسیده را استعلام و اعتبارسنجی کرده و در انتها میز به آموزش صرافی موردنظر میپردازند.
یعنی شما کافی است نقدوبررسی یک صرافی را در این وبسایت مطالعه کرده، اگر از آن راضی بودید و نیازهایتان را پاسخگو بود، آموزش نحوه ثبتنام در صرافی، واریز و برداشت و خریدوفروش در آن را نیز در همین وبسایت دریافت کنید.
تجربه کاربران از سایت ایران بروکر
یکی از مزیتهای وبسایت ایران بروکر، تعامل گسترده کاربران با آن و استفاده ایران بروکر از این تعاملات است. این وبسایت، در بخش «نظرات و بررسیهای کاربران» علاوه بر انتشار کامنتهای مردم درخصوص هر صرافی، یک سیستم امتیازدهی نیز تعبیه کرده است:
امتیازی که در این بخش به هر صرافی داده میشود، کاملاً بدون دخالت وبسایت بوده و تماماً بر اساس نظرات ثبتشده کاربران است.
این امر باعث میشود تا کاربران بتوانند علاوه بر آنچه که در بخش نقدوبررسی وبسایت به ثبت رسیده است، دیدگاهها، نکتهنظرات و عمدتاً انتقادات واقعی کاربران دیگر را نیز مطالعه کرده و جمعبندی و انتخاب بهتری داشته باشند.
اگر بخواهیم در حالت کلی، تجربه کاربران از سایت ایران بروکر را عنوان کنیم:
-
نبود بیطرفی – ایران بروکر هیچ سوگیری در معرفی صرافیها و نقدوبررسی آنها ندارد
-
اطلاعات کامل – ایران بروکر سعی کرده اطلاعات صرافیها را بهصورت جامع و کامل ارائه دهد
-
بهروزرسانی مداوم – شما بلافاصله پس از هک نوبیتکس میتوانستید این موضوع را در سایت مشاهده کنید!
-
صراحت در نقاط ضعف – برخلاف بسیاری از دیگر پلتفرمها، ایران بروکر نقاط ضعف صرافی را صراحتاً اعلام میکند
-
مقایسه و تحلیل عمقی – در این سایت، فقط به جدولهای ظاهری محدود نمیشوید و مقایسهها عمقی هستند
-
اهمیت به نظرات و تجربیات کاربران – در نقدوبررسی و مقایسهها، نظرات و تجربیات کاربران نیز دخیل هستند
نحوه مقایسه صرافیها در ایران بروکر
در پایان، بد نیست سری به نحوه مقایسه صرافیها در ایران بروکر بزنیم تا با عملکرد این وبسایت بیشازپیش آشنا شوید. بهعنوان مثال، در ادامه نحوه مقایسه دو صرافی نوبیتکس و والکیس را در ایران بروکر بررسی میکنیم.
ایران بروکر، ابتدا مقدمهای درخصوص قابلاعتماد بودن و خدمات و قابلیتهای صرافیهای ایرانی ارائه کرده و سپس سراغ اعتبار و سابقه فعالیت نوبیتکس و والکس در سطح بازار رفته است. اینکه دو بروکر کی راهاندازی شدهاند، تیم توسعه دهندهشان کیست، چه سابقهای دارند و مواردی از این دست.
در مرحله بعد، به مقایسه کارمزدهای دو صرافی پرداخته و پس از آن نیز شرایط احراز هویت در نوبیتکس و والکس را مورد بررسی قرار داده است.
در مرحله بعد، امکانات و خدمات دو صرافی مقایسه شده است. در انتها نیز یک جدول مقایسه کلی برای صرافیها ارائه شده که تقریباً همه سوالات شما را در یک نگاه پاسخ میدهد:
|
مورد
|
صرافی نوبیتکس
|
صرافی والکس
|
نوع صرافی
|
متمرکز
|
متمرکز
|
ارزهای قابل معامله
|
بیتکوین، اتریوم و...
|
بیتکوین، اتریوم و...
|
حداکثر کارمزد تراکنش
|
۰.۳۵ درصد
|
۰.۳۵ درصد
|
حداقل و حداکثر مبلغ ترید
|
حداقل ۵۰۰هزار تومان
|
حداقل ۱۰۰هزار تومان
|
رابط کاربری
|
رابط کاربری کاربرپسند و ساده جهت استفاده
|
رابط کاربری کاملاً سفارشیشده و کارآمد
|
امنیت
|
احراز هویت دو مرحلهای، ذخیره سازی امن
|
احراز هویت دو مرحلهای و امنیت مناسب
|
حداکثر حجم معاملات
|
بدون محدودیت
|
بدون محدودیت
|
ترید بدون احراز هویت
|
ندارد
|
ندارد
|
احراز هویت کاربران ایرانی
|
دارد
|
دارد
|
محدودیت برداشت بدون احراز هویت
|
صفر
|
صفر
|
سال تاسیس
|
۱۳۹۶
|
۱۳۹۷
درنهایت نیز یک جمعبندی ارائه شدهاست با عنوان «والکس بهتر است یا نوبیتکس» و سوالات متداول پاسخ داده شدهاند.